Hume và Isidor tỏa sáng, Sunderland đánh bại Lens 2-0 trong trận giao hữu Hai bàn thắng trong hiệp hai của Hume và Isidor giúp Sunderland giành chiến thắng 2-0 trước Lens ở trận giao hữu CLB, khiến đại diện nước Pháp phải nhận thất bại.

Lens 0 - 2 Sunderland Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Lens tiếp đón Sunderland.

39' Lens điều chỉnh nhân sự sớm ở phút 39 Phút 39, Lens quyết định có sự thay đổi người ngay trong hiệp 1 khi T. Hazard được tung vào sân thay thế cho O. Edouard . Đây là động thái làm mới hàng công của đội bóng nhằm tìm kiếm bàn thắng khai thông thế bế tắc trong trận giao hữu với Sunderland khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Sunderland điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Sunderland quyết định đưa C. Talbi vào sân thay thế cho T. Meunier . Đây là sự thay đổi nhằm tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi khi tỷ số giữa Lens và Sunderland vẫn đang hòa 0-0.

46' Sunderland tung H. Diarra vào sân ngay đầu hiệp hai Phút 46, ngay khi hiệp hai bắt đầu, Sunderland quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi H. Diarra được tung vào sân thay cho G. Xhaka . Trong một trận giao hữu vẫn đang có tỷ số 0-0 với Lens, điều chỉnh này có thể mang lại làn gió mới cho lối chơi của đội bóng.

57' Sunderland nhận thẻ vàng ở phút 57 Phút 57, Sunderland bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo sau một tình huống phạm lỗi trên sân. Tỷ số trận giao hữu vẫn đang dừng ở mức 0-0 khi hai đội duy trì thế trận giằng co và chưa thể khai thông thế bế tắc.

63' Lens điều chỉnh nhân sự: Titraoui thế chỗ Cuisance Phút 63, Lens quyết định đưa ra sự thay đổi nhân sự trên sân. Y. Titraoui được tung vào sân để thay thế cho M. Cuisance , qua đó kỳ vọng mang lại luồng sinh khí mới cho lối chơi của đội bóng trong thời gian còn lại.

64' Sunderland điều chỉnh nhân sự: C. Rigg vào sân Phút 64, câu lạc bộ Sunderland quyết định thực hiện sự thay đổi người khi tung C. Rigg vào sân thế chỗ cho B. Brobbey . Sự bổ sung nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho lối chơi của đội bóng trong thời gian còn lại của trận đấu.

64' Sunderland tung W. Isidor vào sân ở phút 64 Ở phút 64, Sunderland thực hiện sự thay đổi nhân sự khi W. Isidor được tung vào sân để thay thế cho D. Ballard . Đây có thể là bước điều chỉnh nhằm đưa ra những thử nghiệm mới về mặt nhân sự trong trận đấu giao hữu này.

64' Sunderland thay người: J. Seelt thế chỗ N. Angulo Phút 64, ban huấn luyện Sunderland quyết định đưa ra sự thay đổi nhân sự khi J. Seelt được tung vào sân thay thế cho N. Angulo . Đội bóng hy vọng sự xuất hiện của Seelt sẽ mang lại làn gió mới cho lối chơi trong thời gian còn lại của trận đấu giao hữu.

67' T. Hume khai thông thế bế tắc cho Sunderland Phút 67, T. Hume lập công mang về bàn thắng mở tỷ số cho Sunderland. Bàn thắng quan trọng giúp đội khách vượt lên dẫn trước Lens 0-1 và nắm thế chủ động trong khoảng thời gian còn lại của hiệp hai.

67' Lens điều chỉnh nhân sự sau bàn thua Phút 67, ngay sau khi nhận bàn thua và bị Sunderland dẫn 0-1, Lens lập tức có sự thay đổi người. F. Sotoca được tung vào sân thay cho S. Sagnan với hy vọng làm mới lối chơi và tìm kiếm bàn gỡ hòa.

73' Sunderland rút E. Le Fee, tung T. Tuterov vào sân Phút 73, Sunderland tiến hành thay người khi T. Tuterov vào sân thế chỗ E. Le Fee . Đội khách chủ động làm tươi mới đội hình nhằm bảo vệ lợi thế dẫn 0-1 có được từ phút 67.

74' Lens điều chỉnh nhân sự: R. Aguilar thay S. Abdulhamid Phút 74, Lens thực hiện sự thay đổi người khi R. Aguilar vào sân thế chỗ cho S. Abdulhamid . Trong thế bị Sunderland dẫn trước 0-1, Lens kỳ vọng sự xuất hiện của Aguilar sẽ mang lại làn gió mới để tìm kiếm bàn gỡ.

83' W. Isidor lập công, Sunderland nhân đôi cách biệt Phút 83, W. Isidor tỏa sáng ghi bàn thắng giúp Sunderland nhân đôi cách biệt trước Lens. Tỷ số được nâng lên 0-2, mang lại lợi thế rất lớn cho đội khách trong những phút cuối trận.

KT Kết thúc: Lens 0-2 Sunderland Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 23:00 08/08/2026

Trận giao hữu giữa Lens và Sunderland diễn ra vào lúc 16h00 ngày 08/08/2026 thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Đây là màn đọ sức quan trọng giúp cả hai câu lạc bộ rà soát lực lượng và kiểm tra các phương án chiến thuật trong giai đoạn chuẩn bị.

Phong độ gần đây của hai đội

Lens bước vào cuộc đối đầu này với tâm lý hết sức tự tin nhờ chuỗi phong độ ổn định. Trong 3 trận đấu gần nhất, đội bóng đã ghi dấu ấn bằng 2 chiến thắng cùng 1 trận hòa, qua đó duy trì thành tích bất bại đáng nể.

Trong khi đó, Sunderland cũng sở hữu sự khởi đầu thuận lợi về mặt tinh thần. Đội bóng đã giành trọn vẹn chiến thắng ở trận đấu gần nhất, tạo đà tâm lý tốt trước khi bước vào cuộc chạm trán sắp tới.

Đánh giá cục diện trận đấu

Do tính chất thử nghiệm của một trận giao hữu CLB, cả Lens và Sunderland hứa hẹn sẽ chủ động triển khai lối chơi cởi mở. Lens với điểm tựa là chuỗi trận bất bại gần đây được kỳ vọng sẽ kiểm soát tốt thế trận.

Tuy nhiên, Sunderland cũng cho thấy sự hiệu quả khi vừa có được chiến thắng ở lần ra sân gần nhất. Màn so tài giữa hai đội vì vậy hứa hẹn sẽ diễn ra đầy cống hiến và chứa đựng nhiều diễn biến hấp dẫn.

Lens 5 trận gần nhất T H T H T 3 Trận 2-1-0 T-H-B 8 Ghi (TB 2.7) 4 Thủng lưới Sunderland 5 trận gần nhất T B B T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 5.0) 1 Thủng lưới