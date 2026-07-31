Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Sau đây là nội dung Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW:



I. Giải thích từ ngữ



Trong Hướng dẫn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:



1. Thờ ơ, vô cảm với hành vi sai trái là thái độ bàng quan, không có trách nhiệm trước các hành vi sai trái trong cơ quan, đơn vị và xã hội.



2. Người thân bao gồm: vợ (chồng), cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi.



3. Người thân thích bao gồm: vợ (chồng); cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, người trực tiếp nuôi dưỡng; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, người trực tiếp nuôi dưỡng của vợ (chồng); con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể; anh, chị, em ruột; anh, chị, em ruột của vợ (chồng); ông, bà nội; ông, bà ngoại; cụ nội, cụ ngoại; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột.



4. Phân bổ nguồn lực là việc giao, cấp, sắp xếp, phân chia các nguồn lực về tài chính, tài sản, nhân lực, tài nguyên, đất đai.



5. Thiếu minh bạch trong việc phân bổ và sử dụng nguồn lực là hành vi che giấu, mập mờ, không công khai thông tin; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định về công khai, minh bạch, công bố thông tin, giải trình hoặc không bảo đảm tính khách quan trong quá trình phân bổ và sử dụng nguồn lực theo quy định.



6. Né tránh, đùn đẩy trách nhiệm là hành vi không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, cố tình chuyển công việc thuộc nhiệm vụ, thẩm quyền của mình cho người khác, tổ chức, bộ phận khác.



II. Nội dung hướng dẫn



Điều 1. Nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; làm những việc mà pháp luật không cho phép.



Đảng viên không được:



1. Phát ngôn, trả lời phỏng vấn, viết bài cho báo chí, trang thông tin điện tử (trong và ngoài nước), sử dụng không gian mạng, nền tảng số để đăng tải, bình luận, chia sẻ hoặc thực hiện các hình thức tương tác ủng hộ khác đối với thông tin, dữ liệu có nội dung trái với chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.



2. Không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ hoặc không chỉ đạo, triển khai, không đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.



3. Làm những việc pháp luật cấm hoặc pháp luật chưa quy định khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.



Điều 2. Không chấp hành hoặc chấp hành không đúng, không đầy đủ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, tổ chức tôn giáo, tổ chức nước ngoài khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép.



Đảng viên không được:



1. Không chấp hành hoặc chấp hành không đúng, không đầy đủ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Đảng.



2. Tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử người khác vào các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, tổ chức tôn giáo, tổ chức nước ngoài mà theo quy định phải do cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép.



Điều 3. Phản bác, phủ định, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; "lợi ích nhóm", cục bộ, "tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, lạm quyền, quan liêu, xa rời quần chúng.



Đảng viên không được:



1. Phản bác, phủ định, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới, chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phai nhạt lý tưởng cách mạng, dao động, hoài nghi; phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái, đòi thực hiện “tam quyền phân lập”, “xã hội dân sự”, “đa nguyên, đa đảng”, đòi “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”; giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.



2. Không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm, không đầy đủ trách nhiệm nêu gương theo quy định của Đảng. Thâu tóm quyền lực, lấy danh nghĩa tập thể để áp đặt, hợp thức hóa quyết định sai trái của cá nhân. Thực dụng, cơ hội, vụ lợi, đặt lợi ích của cá nhân lên trên lợi ích của tập thể. Chạy theo mục tiêu trước mắt, trong ngắn hạn để thu vén lợi ích cho bản thân, gia đình, “lợi ích nhóm”, cục bộ cho đơn vị, địa phương mình mà bỏ qua những mục tiêu, lợi ích dài hạn của tập thể, cộng đồng và đất nước, gây phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.



3. Đoàn kết hình thức, thiếu tranh luận, phản biện, thiếu tính chiến đấu, né tránh va chạm, không dám nói thẳng sự thật, sợ mất lòng hoặc sợ ảnh hưởng lợi ích cá nhân; không bảo vệ nhân tố tích cực, cán bộ năng động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.



4. Độc đoán, chuyên quyền, lạm quyền, mất dân chủ, không tôn trọng ý kiến của tập thể. Quan liêu, xa rời thực tế, không sâu sát công việc, không nắm chắc tình hình trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Không gần gũi, tôn trọng, lắng nghe ý kiến góp ý của đồng nghiệp tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và của quần chúng Nhân dân; không giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú.



Điều 4. Cung cấp, làm lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng thông tin, tài liệu, dữ liệu bí mật của Đảng, Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, đơn vị. Tàng trữ, tuyên truyền, phát tán hoặc xúi giục người khác tuyên truyền, phát tán thông tin, tài liệu, dữ liệu dưới mọi hình thức để truyền bá những thông tin, quan điểm trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.



Đảng viên không được:



1. Thu thập, trao đổi, cung cấp, chuyển giao, sao chụp, lưu giữ, vận chuyển, giao, nhận, thu hồi, tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật của Đảng, Nhà nước không đúng chức trách, thẩm quyền, trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; làm lộ, làm mất, chiếm đoạt, mua, bán, làm sai lệch, hư hỏng tài liệu, vật chứa bí mật của Đảng, Nhà nước hoặc viết bài, chia sẻ, đăng những thông tin, tài liệu, dữ liệu được quy định tại danh mục bí mật của Đảng và Nhà nước; những việc, thông tin chưa được phép công bố theo quy định, làm tổn hại đến Đảng, lợi ích quốc gia (gồm: những thông tin, tài liệu, dữ liệu thuộc về chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước đang trong quá trình nghiên cứu, soạn thảo hoặc đã hoàn thành nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép công bố; các tài liệu lưu hành nội bộ hoặc hạn chế lưu hành. Các tài liệu, thông tin, dữ liệu về những vụ việc liên quan đến tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đang trong quá trình thẩm tra, xác minh hoặc đã được tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, kết luận nhưng chưa được phép công bố...).



2. Lợi dụng, lạm dụng việc bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước để thực hiện hoặc bao che, che giấu hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp hoặc cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân.



3. Tàng trữ, tuyên truyền, phát tán hoặc ủng hộ, bao che, tiếp tay, tổ chức, lôi kéo, xúi giục, ép buộc người khác tuyên truyền, phát tán thông tin, tài liệu trên không gian mạng, tờ rơi, đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và nước ngoài dưới mọi hình thức để truyền bá những thông tin, quan điểm trái với chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.



Điều 5. Viết, nói, đăng bài hoặc cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu cho người khác viết, nói, đăng tải sai sự thật, không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định.



Trực tiếp hoặc cổ xuý cho tổ chức, cá nhân sáng tác, sản xuất, xuất bản, tàng trữ, phát hành, phát tán các sản phẩm văn hoá, tác phẩm văn học, nghệ thuật không lành mạnh, trái thuần phong mỹ tục Việt Nam, mang tính kích động gây ảnh hưởng xấu trong xã hội, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.



Phát tán bài viết, bài nói, bài phỏng vấn, hồi ký, phim, ảnh không đúng quy định. Sử dụng hạ tầng Internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, phát tán thông tin sai sự thật.



Đảng viên không được:



1. Viết bài hoặc cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu cho người khác viết, nói, cho đăng tải, chia sẻ tin, bài, hình ảnh sai sự thật, không đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vu cáo, bịa đặt những nội dung liên quan đến vụ án hoặc tùy tiện quy kết về tội danh, mức án trước khi tòa án ra phán quyết; đăng tin sai nhưng không đăng tải hoặc chậm đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính hoặc gỡ bỏ, hủy bỏ theo quy định.



2. Trực tiếp hoặc cổ xúy cho tổ chức, cá nhân sáng tác, sản xuất, xuất bản, tàng trữ, phát hành, phát tán, chia sẻ trên không gian mạng, nền tảng số các sản phẩm văn hóa, tác phẩm, văn học, nghệ thuật, bài viết, bài nói, bài phỏng vấn, hồi ký, tranh, phim, ảnh, băng, đĩa và các ấn phẩm dưới mọi hình thức có nội dung và tính chất sau đây:



a) Bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kích động chống Đảng, chống Nhà nước, chống chế độ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

b) Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, chiến tranh tâm lý, gây hận thù, mất đoàn kết giữa các dân tộc, các tôn giáo, vùng miền, gây hoài nghi, hoang mang trong Nhân dân; truyền bá lối sống cơ hội, thực dụng, trái đạo lý, chuẩn mực đạo đức xã hội.



c) Xuyên tạc, phủ định lịch sử, độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, phản ánh không đúng sự thật về Đảng, Nhà nước, dân tộc Việt Nam, các tổ chức, cá nhân; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và công lao của cá nhân lãnh tụ đối với sự nghiệp cách mạng; xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, bí mật đời tư của cá nhân.



d) Phản ánh những vấn đề sai lệch, xuyên tạc chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ Việt Nam với các quốc gia và các tổ chức quốc tế.



đ) Truyền bá văn hóa phẩm phản động, đồi trụy, có tính chất mê tín, dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam (diễn thuyết, mua, bán, in, sao, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền bằng sách, ấn phẩm, băng, đĩa, phim, ảnh và các loại thiết bị khác).



3. Sử dụng hạ tầng internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo ra thông tin, nội dung sai sự thật, không có căn cứ, không được kiểm chứng; tạo hình ảnh, âm thanh giả hoặc chỉnh sửa nội dung làm sai lệch bản chất sự việc; làm giả văn bản, thông báo, quyết định, thư điện tử, tin nhắn hoặc tài liệu, dữ liệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đăng tải, chia sẻ, bình luận, phát trực tiếp hoặc chuyển tiếp thông tin biết rõ hoặc có cơ sở để nghi ngờ là sai sự thật, không có kiểm chứng.

Điều 6. Tố cáo có nội dung mang tính bịa đặt; cùng người khác viết, ký tên trong đơn tố cáo; viết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên. Gửi, phát tán đơn khiếu nại, tố cáo dưới mọi hình thức đến nơi không có thẩm quyền giải quyết; kích động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo.

Mua chuộc, đe doạ, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo, phê bình, góp ý, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ người tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, người thân của họ.



Đảng viên không được:



1. Tố cáo có nội dung mang tính xuyên tạc sự thật, vu khống, bịa đặt làm mất, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân, như: Tạo dựng sự việc không có thật hoặc xuyên tạc sự việc; tố cáo dưới dạng tờ rơi, sử dụng mạng xã hội để nói xấu, bình luận, đăng tải thông tin, hình ảnh sai sự thật, lan truyền tin nhắn làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân. Viết đơn khiếu nại, tố cáo nặc danh, giấu tên, mạo tên (ký tên người khác hoặc ký tên người không có hoặc không đúng với địa chỉ), viết đơn đưa cho người khác ký tên. Lợi dụng việc tố cáo để xuyên tạc sự thật, vu khống, đả kích, chia rẽ bè phái, gây rối nội bộ; tố cáo nhiều lần có dụng ý xấu.



2. Cố ý gửi hoặc phát tán đơn khiếu nại, tố cáo dưới mọi hình thức đến những nơi không có thẩm quyền giải quyết hoặc nơi không có thẩm quyền chỉ đạo, giải quyết theo quy định.



3. Tổ chức, tham gia, ủng hộ vật chất, cổ vũ tinh thần hoặc kích động, xúi giục, mua chuộc, lôi kéo, cưỡng ép tổ chức, cá nhân tố cáo, khiếu nại dưới mọi hình thức.



4. Có hành vi bao che hoặc trực tiếp mua chuộc, đe dọa, trù dập, trả thù, xúc phạm đối với người khiếu nại, tố cáo, phê bình, góp ý, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.



5. Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, người thân của họ.



Điều 7. Tổ chức, xúi giục, tham gia các hoạt động bè phái, cục bộ gây mất đoàn kết nội bộ. Lợi dụng việc phản ánh, góp ý kiến, chất vấn và trả lời chất vấn để đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá tuỳ tiện đối với tổ chức, cá nhân.



Đảng viên không được:



1. Tổ chức, tham gia, xúi giục, vận động, mua chuộc, đe dọa, lôi kéo, tập hợp đảng viên, quần chúng mang tính chất cục bộ, bè phái, dòng họ, nhóm lợi ích nhằm tranh giành lợi ích kinh tế, chính trị, vị trí công tác, chức vụ trong bầu cử, lấy phiếu tín nhiệm, bổ nhiệm, sắp xếp, bố trí cán bộ của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp một cách không chính đáng hoặc làm mất uy tín của tổ chức, cá nhân. Tham gia hội, nhóm, cộng đồng mạng có nội dung xúi giục, kích động, chống phá trên không gian mạng.



2. Lợi dụng phản ánh, góp ý kiến, phê bình, chất vấn và trả lời chất vấn, quyền tự do ngôn luận, báo chí, diễn đàn, câu lạc bộ... để đưa ra thông tin sai sự thật, đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá tùy tiện đối với tổ chức và cá nhân.



Điều 8. Tổ chức, tham gia, tài trợ, giúp tổ chức, hội trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia biểu tình, tụ tập đông người gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội.



Đảng viên không được:



1. Tổ chức, thành lập, tham gia hoặc tài trợ, giúp đỡ, ủng hộ, xúi giục, ép buộc, vận động người khác tham gia các tổ chức và hội, nhóm, câu lạc bộ, diễn đàn không đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.



2. Tổ chức, tham gia hoặc xúi giục, kích động, lôi kéo, tuyên truyền, vận động, tiếp tay, ép buộc người khác tham gia biểu tình, tụ tập đông người trái quy định của pháp luật, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội; cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.



Điều 9. Báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, kê khai tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập có biến động không trung thực. Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp.



Chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài, nhập quốc tịch trái quy định.



Đảng viên không được:



1. Báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, lịch sử bản thân không đúng, không đầy đủ, không cụ thể, không rõ ràng; che giấu, tẩy xóa, thêm bớt, thay đổi tài liệu, thông tin trong hồ sơ hoặc kê khai không đúng quy định về nội dung, thời gian, thời điểm, người và nơi quản lý hoặc thủ tục xác nhận.



2. Báo cáo, kê khai tài sản, thu nhập không đúng, không đầy đủ theo quy định của pháp luật về số lượng, chủng loại, giá trị và biến động của tài sản, thu nhập; giải trình nguồn gốc, biến động thu nhập, tài sản không đúng, không đầy đủ.



Can thiệp, tác động hoặc thông đồng với tổ chức, cá nhân khác để hợp thức hóa hồ sơ, tài liệu, dữ liệu kê khai tài sản, thu nhập dưới mọi hình thức.

Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện việc kê khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập không đúng quy định về nội dung, thời gian; tổng hợp báo cáo kết quả về xác minh tài sản, thu nhập không chính xác, không đúng thời hạn theo quy định, yêu cầu của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.



3. Đứng tên hộ hoặc nhờ người khác đứng tên tài sản nhằm trục lợi; tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh việc kê khai tài sản, thu nhập; bao che, đối phó, cản trở, né tránh việc kiểm tra, giám sát, xác minh tài sản, thu nhập; thực hiện các hành vi để trốn tránh nghĩa vụ thuế theo quy định.



4. Sử dụng hoặc có hành vi bao che, giúp đỡ cho người khác kê khai, sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp để dự thi tuyển, xét tuyển, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, xếp ngạch hoặc để được đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng, đề cử, giới thiệu ứng cử, bầu cử, tái cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, phong, thăng quân hàm, phong tặng hoặc công nhận các danh hiệu của Đảng và Nhà nước.



5. Nhập quốc tịch nước ngoài, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản, tài sản số ở nước ngoài mà không báo cáo, kê khai với tổ chức đảng quản lý trực tiếp, không đúng quy định của pháp luật; che giấu, không báo cáo, giải trình với tổ chức đảng, cấp có thẩm quyền việc có vợ (chồng), con nhập quốc tịch nước ngoài.



Điều 10. Lợi dụng việc chủ trì, tham mưu để ban hành văn bản có nội dung trái chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện không đúng quy định trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thực hiện huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực thiếu minh bạch, không đúng với chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thiết kế tiêu chí, điều kiện mang tính riêng biệt nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận nguồn lực gây ra sự cạnh tranh bất bình đẳng



Đảng viên không được:



1. Chủ trì, tham mưu, thẩm định, đề xuất, phê duyệt, tham gia ban hành các cơ chế, chính sách, quyết định, văn bản có nội dung trái với chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.



2. Thực hiện không nghiêm, không đúng, không đầy đủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc quy định của cơ quan, tổ chức mà mình là thành viên trong quản lý đầu tư, xây dựng, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế, giáo dục, văn hóa, sử dụng nhà, đất, tài nguyên, khoáng sản, năng lượng, tài chính, tài sản như:



a) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xác định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, quản lý hồ sơ địa chính, ra quyết định hành chính trong quản lý đất đai; mua bán trái phép, sử dụng không đúng mục đích đất được giao, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các quy định khác về quản lý, sử dụng đất.



b) Quản lý nhà, trụ sở làm việc, tài sản, vốn (cổ phần hóa, thoái vốn, góp vốn liên doanh, liên kết, huy động vốn và thực hiện hoạt động cho vay vốn tín dụng...), tài chính của Đảng và Nhà nước.



c) Tham mưu, thẩm định, phê duyệt, quyết định danh mục đầu tư, chủ trương đầu tư, dự án, đấu thầu dự án, cấp phát, thanh toán vốn,... và những nội dung quản lý nhà nước khác về đầu tư công, đầu tư có nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, kinh doanh bất động sản.



d) Tham mưu, thẩm định, phê duyệt, quyết định quy hoạch xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý chất lượng xây dựng công trình, giấy phép xây dựng,...; quản lý, sử dụng nhà ở và các nội dung quản lý nhà nước khác về xây dựng, nhà ở.



đ) Quyết định, cho phép nghiên cứu, thăm dò, khai thác,... tài nguyên, khoáng sản, năng lượng, khai thác hoặc tham gia các hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, năng lượng; đánh giá tác động môi trường... và các nội dung quản lý nhà nước khác về tài nguyên, khoáng sản, năng lượng và bảo vệ môi trường.



e) Quy hoạch rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, giao rừng, giao đất trồng rừng; quản lý, bảo vệ rừng, thu hồi rừng, đất trồng rừng,...; vận chuyển, tiêu thụ, nuôi nhốt, sử dụng làm thức ăn hoặc có hành vi gây hại đến động, thực vật quý hiếm thuộc danh mục cấm của Nhà nước và các nội dung quản lý nhà nước khác về lâm nghiệp.



g) Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, ủng hộ, hỗ trợ, từ thiện, an sinh xã hội; hoạt động cứu trợ, cứu nạn.



h) Cản trở, gây khó khăn, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tổ chức, cá nhân; cố ý không tuân thủ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, che giấu rủi ro khi thực hiện nghiên cứu, khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.



i) Cản trở hoặc can thiệp trái phép vào hoạt động chuyển đổi số, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo; lợi dụng chuyển đổi số, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo để lừa đảo, trục lợi, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc truy cập, làm sai lệch, vô hiệu hóa, gây mất an toàn hệ thống số, dữ liệu số, nền tảng và dịch vụ số, xâm phạm an ninh mạng.



k) Lợi dụng hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa vì mục đích trục lợi.



3. Thực hiện huy động, phân bổ, sử dụng tài chính, tài sản, nhân lực, tài nguyên, đất đai không đúng chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.



4. Thiết kế tiêu chí, tiêu chuẩn, quy chuẩn, điều kiện mang tính riêng biệt với động cơ không trong sáng, nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận nguồn lực gây ra sự cạnh tranh bất bình đẳng, xâm phạm quyền lợi của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.



Điều 11. Vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; vi phạm quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; bao che, báo cáo sai sự thật khi thực hiện nhiệm vụ; thiếu trách nhiệm để cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân do mình trực tiếp quản lý xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các vi phạm khác. Nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính. Né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, nói không đi đôi với làm, không làm, làm việc cầm chừng, chậm trễ trong tham mưu, đề xuất và thực hiện nhiệm vụ được giao.