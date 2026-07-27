Hy Lạp phê duyệt 3,4 tỷ USD xây dựng mạng lưới phòng không Lá chắn Achilles mới Chính phủ Hy Lạp thông qua ngân sách 3,4 tỷ USD nhằm mua sắm các hệ thống phòng không từ Israel cùng loạt UAV trinh sát và máy bay vận tải chiến thuật.

Chính phủ Hy Lạp vừa chính thức phê duyệt khoản ngân sách đầu tư trị giá hơn 3 tỷ euro (tương đương 3,4 tỷ USD) cho các hợp đồng mua sắm quân sự lớn. Chương trình này nhằm khẩn trương xây dựng tổ hợp phòng thủ trên không mang tên "Lá chắn Achilles", tăng cường khả năng đối phó với các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ tên lửa, rocket và máy bay không người lái (UAV) tự sát.

Chiến lược xây dựng mạng lưới phòng không đa tầng

Theo thông tin từ Reuters, quy mô gói đầu tư tập trung phần lớn vào các hệ thống phòng không hiện đại mua từ Israel. Ngay từ cuối năm 2024, Athens đã xúc tiến đàm phán nhằm áp dụng mô hình phòng thủ đa tầng tương tự chiến lược của Israel.

Cụ thể, Hy Lạp hướng tới tích hợp hệ thống phòng thủ tên lửa David's Sling do tập đoàn Rafael sản xuất, kết hợp cùng các hệ thống radar tiên tiến từ ELTA – công ty con thuộc Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel (IAI). Mô hình này được kỳ vọng tạo nên lá chắn bảo vệ đa lớp tương tự cấu trúc phòng không của Israel, vốn kết hợp giữa Iron Dome ở tầng thấp, David's Sling ở tầng trung và Arrow ở tầng cao.

Việc đầu tư mạng lưới phòng thủ này nằm trong xu hướng chung của nhiều quốc gia nhằm bảo vệ không phận trước nguy cơ từ công nghệ UAV tự sát và tên lửa hành trình. Trước đó, Mỹ cũng phát triển sáng kiến Golden Dome, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ triển khai dự án Steel Dome.

Đầu tư trang bị UAV trinh sát và máy bay vận tải chiến thuật

Bên cạnh các tổ hợp phòng không mặt đất, Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Nikos Dendias xác nhận quốc gia này cũng phê duyệt kế hoạch mua sắm nhiều khí tài không quân chiến lược từ Mỹ, Israel và Brazil.

Ở mảng thiết bị bay không người lái, Hy Lạp đặt mua 10 chiếc UAV trinh sát cất cánh và hạ cánh thẳng đứng MQ-35A V-BAT do công ty Shield AI của Mỹ chế tạo. Đồng thời, lực lượng vũ trang nước này bổ sung thêm 1 UAV chiến thuật IAI Heron do Israel sản xuất nhằm nâng cao năng lực giám sát và thu thập tình báo từ xa.

Máy bay vận tải chiến thuật Embraer C-390 Millennium

Nhằm cải thiện năng lực hậu cần và cơ động chiến thuật, Hy Lạp ký hợp đồng mua 3 máy bay vận tải chiến thuật Embraer C-390 Millennium từ tập đoàn hàng không vũ trụ Embraer của Brazil. Theo kế hoạch, chiếc C-390 Millennium đầu tiên sẽ được bàn giao cho Quân đội Hy Lạp trong năm tới, góp phần hiện đại hóa lực lượng không quân vận tải của nước này.