Kinh tế “Ðiểm nhấn” phát triển kinh tế - xã hội ở Tiến Thành Những bãi biển đông vui, nhiều điểm check-in mới xuất hiện, hạ tầng từng bước hoàn thiện… tạo sự đổi thay dễ nhận thấy ở phường Tiến Thành trong 6 tháng đầu năm 2026. Đó là nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo động lực phát huy lợi thế kinh tế - xã hội của địa phương.

Du khách check-in tại điểm du lịch của phường Tiến Thành

Xác định cải cách hành chính là động lực phát triển, phường Tiến Thành đẩy mạnh xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Tháng 6/2026, địa phương hoàn thành 30/35 nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch. Nhiều thời điểm chỉ số cải cách hành chính nằm trong nhóm dẫn đầu toàn tỉnh. Dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt được mở rộng. Qua đó giúp người dân và doanh nghiệp thực hiện nhiều thủ tục nhanh chóng, thuận tiện hơn, góp phần cải thiện môi trường đầu tư.

Từ nền tảng đó, du lịch tiếp tục là điểm sáng của Tiến Thành. Những điểm check-in mới, bãi biển sạch đẹp cùng các hoạt động quảng bá trên nền tảng số. Điều này góp phần đưa hình ảnh địa phương đến gần hơn với du khách. Song song đó, công tác quản lý du lịch, bảo đảm an toàn tại các bãi tắm, giữ gìn vệ sinh môi trường và chỉnh trang cảnh quan được tăng cường, tạo ấn tượng về một điểm đến văn minh, thân thiện. Nhờ vậy, dịp lễ 30/4 và 1/5/2026, các bãi biển trên địa bàn đón hơn 4.000 lượt khách. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026 thu hút gần 12.000 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng.

Dịp cuối tuần, nhiều nhóm bạn trẻ và các gia đình lựa chọn các điểm check-in ven biển để chụp ảnh, ngắm bình minh. Không khí nhộn nhịp tại khu vực bãi biển cho thấy sức hút của Tiến Thành đang dần được khẳng định.

Bên cạnh du lịch, kinh tế biển vẫn là trụ cột của Tiến Thành. Những chuyến tàu đều đặn vươn khơi và các cơ sở sản xuất tôm giống hoạt động ổn định tiếp tục tạo sinh kế cho nhiều hộ dân. Trong 6 tháng đầu năm, địa phương khai thác gần 5.960 tấn thủy sản, sản xuất khoảng 90 triệu post tôm giống. Công tác quản lý tàu cá và tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) được duy trì thường xuyên, không có tàu cá vi phạm, góp phần hướng đến phát triển nghề cá bền vững.

Đánh bắt, khai thác hải sản tại phường Tiến Thành.

Cùng với du lịch và kinh tế biển, hạ tầng cũng từng bước đổi thay, tạo thêm động lực cho sự phát triển của địa phương. Các dự án trọng điểm được thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ và kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thi công. Nhờ đó, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 40,7%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Dự án Cầu Văn Thánh cũng hoàn thành 100% diện tích giải phóng mặt bằng, sẵn sàng cho các bước triển khai tiếp theo.

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực. 100% học sinh lớp 5 và lớp 9 hoàn thành chương trình học. Trường THCS Trưng Vương được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, tiêm chủng và phòng, chống dịch bệnh được triển khai hiệu quả. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững, tạo nền tảng ổn định cho sự phát triển của địa phương.

Ông Trần Hữu Minh Tùng - Chủ tịch UBND phường Tiến Thành cho biết: “Cải cách hành chính và chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 6 tháng cuối năm 2026, phường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo hướng hiện đại, minh bạch, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Đồng thời, tập trung tháo gỡ những khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm. Phát huy hiệu quả lợi thế về du lịch, kinh tế biển. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026”.