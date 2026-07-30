Ilves hạ Stjarnan sau loạt luân lưu ở vòng loại Conference League Ilves đánh bại Stjarnan 2-1 và thắng 5-4 trên chấm luân lưu tại Tammela Stadium, Tampere, ở vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League; đội chủ nhà giành chiến thắng, còn đại diện Iceland nhận thất bại đáng tiếc.

Ilves 2 - 1 (pen 5-4) Stjarnan Kết thúc (luân lưu) 0' Trận đấu bắt đầu Ilves tiếp đón Stjarnan.

24' O. Multala nhận thẻ vàng Phút 24', O. Multala của Ilves nhận thẻ vàng. Ilves và Stjarnan vẫn đang hòa 0-0.

39' J. Gunnarsson nhận thẻ vàng Phút 39', J. Gunnarsson của Stjarnan nhận thẻ vàng. Trận đấu vẫn giằng co với tỷ số 0-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' G. Bamba vào sân, Ilves điều chỉnh Phút 46', Ilves đưa G. Bamba vào sân thay K. Wallius ngay đầu hiệp hai. Tỷ số vẫn 0-0, và sự thay đổi này có thể giúp Ilves làm mới cách tiếp cận trận đấu.

46' Ilves thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46, Ilves đưa S. Baranov vào sân thay O. Multala. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh khi tỷ số vẫn là 0-0.

52' J. Kilo mở tỷ số cho Ilves Phút 52, J. Kilo dứt điểm ghi bàn cho Ilves sau đường kiến tạo của J. Kanga, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Ilves đang dẫn Stjarnan 1-0.

73' Stjarnan thay người ở phút 73 Phút 73, D. Matthiasson vào sân thay B. Waren bên phía Stjarnan. Đội khách thực hiện điều chỉnh khi đang bị Ilves dẫn 1-0.

75' Ilves thay người ở phút 75 Phút 75, R. Riski vào sân thay J. Kilo bên phía Ilves. Đội chủ nhà đang dẫn Stjarnan 1-0 và có sự điều chỉnh để duy trì lợi thế.

85' Ilves thay người ở phút 85 Phút 85, Ilves đưa L. Ala-Myllymaki vào sân thay O. Pettersson. Sự điều chỉnh này diễn ra khi Ilves đang dẫn trước Stjarnan, hướng tới việc bảo toàn lợi thế trong những phút cuối.

85' G. Nokkvason nhận thẻ vàng Phút 85, G. Nokkvason của Stjarnan nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là lời nhắc nhở trong những phút cuối khi Stjarnan đang bị dẫn trước.

90+1' T. Thorisson nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+1, T. Thorisson của Stjarnan nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là thẻ vàng thứ ba của Stjarnan trong những phút cuối trận.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

91' Stjarnan thay người ở phút 91 Phút 91, Stjarnan đưa B. Hauksson vào sân thay T. Thorisson. Sự điều chỉnh diễn ra ở thời điểm cuối trận, khi Stjarnan đang bị dẫn trước và cần tìm bàn gỡ.

91' Stjarnan thay người ở phút 91 Phút 91, A. Hauksson vào sân thay B. Ingason bên phía Stjarnan. Đội khách có thêm sự điều chỉnh trong những phút cuối, khi đang bị Ilves dẫn 1-0.

98' Ilves thay người ở phút 98 Phút 98', Ilves đưa E. Tamminen vào sân thay T. Hytonen. Sự thay đổi ở thời điểm cuối trận có thể giúp Ilves củng cố lợi thế đang có.

106' A. Popovitch nhận thẻ vàng ở phút 106 Phút 106, A. Popovitch của Ilves phải nhận thẻ vàng. Trận đấu đang diễn ra căng thẳng khi các pha va chạm liên tiếp khiến trọng tài phải rút thẻ.

107' Stjarnan gỡ hòa nhờ pha phản lưới Phút 107', F. Krkalic (Ilves) đá phản lưới nhà, giúp Stjarnan gỡ hòa 1-1. Bàn thắng đến đầy bất ngờ trong những phút cuối hiệp phụ.

111' Stjarnan thay người ở phút 111 Phút 111, A. Bjarnason vào sân thay O. Eggertsson bên phía Stjarnan. Đội bóng Iceland tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong thời gian hiệp phụ.

111' Stjarnan thay người ở phút 111 Phút 111, A. Vilhjalmsson vào sân thay E. Atlason bên phía Stjarnan. Một sự điều chỉnh nhân sự trong thời điểm căng thẳng của trận đấu.

113' T. Miettunen đưa Ilves vượt lên ở phút 113 Phút 113, T. Miettunen lập công, đưa Ilves vượt lên dẫn Stjarnan 2-1. Bàn thắng đến trong thời điểm căng thẳng và giúp Ilves nắm lợi thế.

117' A. Hauksson nhận thẻ vàng ở phút 117 Phút 117, A. Hauksson của Stjarnan nhận thẻ vàng sau một tình huống bị trọng tài thổi phạt. Stjarnan đang phải chịu sức ép lớn khi bị Ilves dẫn 2-1 trong những phút cuối hiệp phụ.

120+1' Luân lưu: Stjarnan sút hỏng A. Bjarnason (Stjarnan) sút hỏng. Loạt luân lưu: 0 - 0.

120+1' Luân lưu: Ilves 1 - 0 R. Riski (Ilves) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 0.

120+2' Suvanne nhận thẻ vàng ở phút 120+2 Phút 120+2, S. Suvanne của Ilves nhận thẻ vàng trong những giây cuối của trận đấu.

120+2' VAR từ chối bàn thắng của G. Bamba Phút 120+2', bàn thắng của G. Bamba (Ilves) không được công nhận sau khi VAR xác định lỗi việt vị. Tỷ số vẫn là 2-1, khép lại một tình huống đầy tiếc nuối cho Ilves ở những phút cuối.

120+2' Luân lưu: Stjarnan 1 - 1 G. Nokkvason (Stjarnan) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 1.

120+2' Luân lưu: Ilves 2 - 1 A. Popovitch (Ilves) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 1.

120+3' Luân lưu: Stjarnan 2 - 2 J. Gunnarsson (Stjarnan) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 2.

120+3' Luân lưu: Ilves 3 - 2 L. Ala-Myllymaki (Ilves) sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 2.

120+4' Luân lưu: Stjarnan 3 - 3 A. Vilhjalmsson (Stjarnan) sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 3.

120+4' Luân lưu: Ilves 4 - 3 E. Tamminen (Ilves) sút thành công. Loạt luân lưu: 4 - 3.

120+5' Luân lưu: Stjarnan 4 - 4 D. Matthiasson (Stjarnan) sút thành công. Loạt luân lưu: 4 - 4.

120+5' Luân lưu: Ilves 5 - 4 J. Kanga (Ilves) sút thành công. Loạt luân lưu: 5 - 4.

120' Loạt luân lưu Hai đội bước vào loạt sút luân lưu.

KT Kết thúc: Ilves 2-1 Stjarnan Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 01:45 31/07/2026

Đội hình chính thức Ilves Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Joni Lehtonen Stjarnan Sơ đồ 4-3-3 · HLV Jokull Elisabetarson 12 Faris Krkalić 4 Oliver Pettersson 16 Tatu Miettunen 5 Sauli Väisänen 3 Matias Rale 14 Anton Popovitch 22 Oskari Multala 13 Kalle Wallius 30 Jardell Kanga 28 Jesse Kilo 9 Teemu Hytönen 12 Árni Snær Ólafsson 4 Þorri Mar Þórisson 5 Guðmundur Kristjánsson 3 Gustav Kjeldsen 32 Örvar Logi Örvarsson 18 Gudmundur Baldvin Nokkvason 8 Jóhann Árni Gunnarsson 23 Benedikt Warén 11 Birnir Snaer Ingason 22 Emil Atlason 7 Örvar Eggertsson Dự bị Ilves 1 Otso Virtanen 31 Rasmus Leislahti 25 Sebastian Suvanne 24 Ville Kumpu 19 Bamba Abdoul Goudouss 17 Stanislav Baranov 20 Otto Tiitinen 15 Lauri Ala-Myllymäki 45 Elias Tamminen Stjarnan 83 Duro Stefan Beic 1 Darri Bergmann Gylfason 19 Ari Leifsson 14 Bjarki Hauksson 6 Sindri Þór Ingimarsson 24 Sigurdur Gunnar Jónsson 29 Alex Þór Hauksson 25 Christian Alexandersson 35 Bjarki Sæmundsson Cập nhật đội hình lúc 22:33 30/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Ilves vs Stjarnan

Thời gian: 30/07/2026 23:00

Sân vận động: Tammelan Stadion

Ilves sẽ đối đầu Stjarnan tại Tammelan Stadion trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là trận đấu mà hai đội bước vào với những tín hiệu khác nhau từ phong độ gần đây, trong khi lần gặp nhau gần nhất cũng tạo ra lợi thế tâm lý nhất định cho đội khách.

Phong độ tạo ra khác biệt ban đầu

Ilves có chuỗi phong độ gần nhất theo thứ tự mới nhất đến cũ là hòa, thắng và thua. Kết quả này cho thấy đội bóng Phần Lan chưa duy trì được sự ổn định xuyên suốt, nhưng vẫn có khả năng phản ứng tích cực sau một trận đấu không như ý. Việc giành chiến thắng trong hai trận gần nhất theo chuỗi được cung cấp cũng là cơ sở để Ilves hướng tới một màn trình diễn chủ động hơn trên sân nhà.

Trong khi đó, Stjarnan sở hữu chuỗi thắng, hòa, thắng ở ba trận gần nhất. Đội khách chưa phải nhận thất bại trong quãng phong độ này, đồng thời đã tạo được nhịp thi đấu cân bằng giữa khả năng giành chiến thắng và duy trì sự chắc chắn. So với Ilves, Stjarnan đang có chuỗi kết quả tích cực hơn trước cuộc đối đầu tại Tammelan Stadion.

Lợi thế tâm lý từ đối đầu

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Ilves chưa thắng hoặc hòa, còn Stjarnan giành chiến thắng. Dù mẫu đối đầu còn hạn chế, kết quả này vẫn giúp đại diện Iceland bước vào trận đấu với lợi thế tâm lý nhất định.

Tuy nhiên, một lần gặp nhau không đủ để quyết định toàn bộ diễn biến lần tái đấu. Ilves có cơ hội thay đổi xu hướng đó khi được thi đấu tại Tammelan Stadion. Khả năng tận dụng sân nhà, kiểm soát cảm xúc và duy trì sự tập trung sẽ là những yếu tố quan trọng với đội chủ nhà.

Thế trận được chờ đợi

Với chuỗi kết quả gần đây, Ilves nhiều khả năng cần ưu tiên sự cân bằng trong cách tiếp cận trận đấu. Đội chủ nhà không nên để một thế trận quá cởi mở khiến hàng thủ phải chịu áp lực liên tục, đặc biệt khi Stjarnan đang có phong độ không thua trong ba trận gần nhất. Cách tổ chức chặt chẽ ở những phút đầu có thể giúp Ilves kiểm soát nhịp độ tốt hơn.

Stjarnan có thể bước vào trận đấu với sự tự tin từ chuỗi thắng, hòa, thắng. Đội khách nhiều khả năng sẽ tìm cách duy trì cấu trúc ổn định, chờ những thời điểm Ilves để lộ khoảng trống trước khi tăng tốc. Dù vậy, việc phải thi đấu trên sân của Ilves có thể khiến Stjarnan cần thận trọng hơn thay vì đẩy cao đội hình trong toàn bộ thời gian.

Điểm then chốt nằm ở khả năng chuyển đổi trạng thái của hai đội. Ilves cần biến lợi thế sân nhà thành sức ép thực tế, còn Stjarnan phải bảo đảm rằng sự tự tin từ phong độ gần đây không dẫn tới những khoảng trống ở phía sau. Đội kiểm soát tốt hơn các thời điểm thay đổi nhịp độ sẽ có cơ hội tạo ra khác biệt.

Nhận định trước trận

Ilves có lợi thế sân nhà và đã có chiến thắng trong chuỗi ba trận gần nhất, nhưng phong độ tổng thể vẫn kém ổn định hơn Stjarnan. Đội khách đang bất bại trong ba trận gần đây và từng giành chiến thắng ở lần đối đầu gần nhất giữa hai bên.

Vì vậy, trận đấu được dự báo sẽ là màn so tài cân bằng về cách tiếp cận. Ilves cần chủ động nhưng không nóng vội, trong khi Stjarnan có thể dựa vào sự ổn định hiện tại để gây sức ép lên đội chủ nhà. Kết quả cuối cùng nhiều khả năng phụ thuộc vào khả năng tận dụng cơ hội và giữ cự ly đội hình của mỗi bên.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Ilves · 0 thắng 0 hòa Stjarnan · 1 thắng Stjarnan 1 - 0 Ilves STJ

Ilves 5 trận gần nhất T B T T H 3 Trận 1-1-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới Stjarnan 5 trận gần nhất B T B H T 3 Trận 2-1-0 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới