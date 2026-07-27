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    Indonesia thắng đậm, Campuchia lâm nguy ở ASEAN Cup

    Tuệ Nhân27/07/2026 15:30

    Indonesia đánh bại Campuchia 5-1 tại The National Stadium, Singapore, qua đó đứng thứ ba với 3 điểm nhưng vẫn chưa chốt suất đi tiếp. Campuchia đứng thứ năm với 0 điểm sau hai trận và cũng chưa ngã ngũ cơ hội, song đang gặp nhiều khó khăn.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Indonesia 5-1 Campuchia: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Indonesia5 - 1CampuchiaKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Indonesia tiếp đón Campuchia.

    • 5'Yudai Ogawa nhận thẻ vàng sớm

      Phút 5, Yudai Ogawa nhận thẻ vàng. Đây là lời cảnh báo sớm dành cho cầu thủ này trong phần còn lại của trận đấu.

    • 6'Mathew Baker đưa Indonesia vượt lên

      Phút 6', Mathew Baker lập công sau đường kiến tạo của Thom Haye, đưa Indonesia dẫn Campuchia 1-0. Indonesia mở tỷ số từ khá sớm và tạm nắm lợi thế trong trận đấu.

    • 12'Indonesia kiểm soát thế trận

      Sau 12 phút, Indonesia đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 60 - 40 và dẫn 1-0. Campuchia lùi sâu chịu sức ép, trong khi Indonesia vẫn chưa tạo ra quá nhiều cơ hội rõ rệt khi dứt điểm 1 - 0.

    • 15'Indonesia nhân đôi cách biệt nhờ Mathew Baker

      Phút 15', Mathew Baker lập công, giúp Indonesia nhân đôi cách biệt trước Campuchia. Indonesia đang dẫn 2-0 và nếu giữ tỷ số này, đội vẫn tạm đứng trước Campuchia trên bảng xếp hạng, nhưng suất đi tiếp vẫn phải chờ.

    • 24'Sandy Walsh giúp Indonesia nới rộng cách biệt

      Phút 24, Sandy Walsh lập công sau đường kiến tạo của T. Haye, đưa Indonesia vượt lên dẫn Campuchia 3-0. Indonesia tiếp tục cho thấy sức ép rõ rệt và đang tạm nắm lợi thế lớn.

    • 24'Indonesia áp đảo, Campuchia chịu trận

      Qua phút 24, Indonesia hoàn toàn làm chủ thế trận với thời lượng kiểm soát bóng 74 - 26 và dứt điểm 5 - 0. Campuchia gần như chỉ tập trung phòng ngự trước sức ép liên tục của đối thủ đang dẫn 3 - 0.

    • 36'Indonesia kiểm soát thế trận áp đảo

      Phút 36', Indonesia vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 69-31 và đang dẫn 3-0. Campuchia chịu trận khi không có cú dứt điểm trúng đích, trong khi Indonesia đạt hiệu suất 5-0 ở chỉ số này.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 46'Indonesia thay Marc Klok sau giờ nghỉ

      Phút 46', I Kadek Agung Widnyana vào sân thay Marc Klok. Indonesia có sự điều chỉnh đầu hiệp hai trong thế dẫn Campuchia 3-0.

    • 46'Vakhim Im vào sân đầu hiệp hai

      Phút 46', Vakhim Im vào sân thay Alisher Mirzaev, trong bối cảnh Indonesia đang dẫn Campuchia 3-0. Đây là sự điều chỉnh đầu hiệp hai khi Indonesia đã tạo được cách biệt lớn.

    • 46'Ba sự thay đổi đầu hiệp hai

      Phút 46, Vakhim Im, Tum Makara và Kadek Agung Widnyana Putra vào sân, lần lượt thay Alisher Mirzaev, Devit Yem và Marc Klok. Indonesia đang dẫn Campuchia 3-0, tạo điều kiện để các đội làm mới lực lượng sau giờ nghỉ.

    • 46'Egy Maulana Vikri vào sân đầu hiệp hai

      Phút 46, Egy Maulana Vikri vào sân thay Ivar Jenner. Indonesia thực hiện điều chỉnh khi đang dẫn Campuchia 3-0, tạo thêm điểm nhấn cho hiệp hai.

    • 48'Campuchia rút ngắn cách biệt sau pha phản lưới

      Phút 48, Nadeo Argawinata (Indonesia) đá phản lưới nhà, giúp Campuchia rút ngắn tỷ số còn 3-1. Indonesia vẫn dẫn trước, nhưng Campuchia đã có thêm động lực để tìm kiếm bàn thắng tiếp theo.

    • 48'Indonesia tiếp tục áp đảo sau giờ nghỉ

      Phút 48, Indonesia vẫn làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 66 - 34 và vượt trội về dứt điểm 13 - 2. Campuchia chủ yếu lùi sâu chống đỡ, khi chưa có pha dứt điểm trúng đích nào, còn Indonesia đã có 8.

    • 56'Mathew Baker giúp Indonesia nới rộng cách biệt

      Phút 56, Mathew Baker ghi bàn sau đường kiến tạo của T. Haye, giúp Indonesia nới rộng cách biệt lên 4-1 trước Campuchia.

    • 58'Saddil Ramdani vào sân cho Indonesia

      Phút 58, Saddil Ramdani vào sân thay Beckham Putra Nugraha. Indonesia đang dẫn 4-1, nên sự điều chỉnh này có thể giúp đội chủ động hơn trong phần còn lại của trận đấu.

    • 58'Jens Raven vào sân, Mathew Baker rời sân

      Phút 58', Jens Raven được tung vào sân thay Mathew Baker. Một sự điều chỉnh nhân sự giữa hiệp hai, khi trận đấu đang diễn ra sôi động.

    • 60'Sandy Walsh nhận thẻ vàng ở phút 60

      Phút 60, Sandy Walsh nhận thẻ vàng trong bối cảnh Indonesia đang dẫn Campuchia 4-1. Indonesia vẫn kiểm soát thế trận, nhưng chiếc thẻ này là lời nhắc các cầu thủ cần giữ sự tỉnh táo trong phần còn lại.

    • 60'Indonesia áp đảo, Campuchia chịu trận

      Phút 60', Indonesia vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 64 - 36 và áp đảo về dứt điểm 17 - 3. Campuchia chủ yếu lùi sâu chống đỡ, thể hiện qua việc thủ môn đã có 6 pha cứu thua, trong khi Indonesia đang dẫn 4 - 1.

    • 63'Sin Sovann Makara vào sân phút 63

      Phút 63, Sin Sovann Makara vào sân thay Ty Sa. Indonesia vẫn nắm lợi thế lớn khi dẫn 4-1, còn Campuchia cần nhanh chóng tìm cách thu hẹp khoảng cách.

    • 63'Sovannmakara Sin vào sân thay người

      Phút 63', Sovannmakara Sin vào sân thay Suhana Sos. Indonesia đang nắm lợi thế lớn khi dẫn Campuchia 4-1, nên sự điều chỉnh này có thể giúp đội duy trì thế trận trong phần còn lại.

    • 69'Indonesia điều chỉnh nhân sự ở phút 69

      Phút 69, Brian Fatari vào sân thay Shayne Pattynama. Với thế trận đang nghiêng về Indonesia, sự thay đổi này có thể giúp đội chủ động hơn trong phần còn lại.

    • 72'Indonesia áp đảo, Campuchia chịu trận

      Phút 72', Indonesia vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận khi dẫn Campuchia 4 - 1 và chiếm 66 - 34% thời lượng cầm bóng. Sức ép được thể hiện rõ qua 20 - 3 cú dứt điểm cùng 11 - 1 lần trúng đích, buộc Campuchia phải lùi sâu chống đỡ.

    • 81'Indonesia thay người ở phút 81

      Phút 81, Mon Vanda vào sân thay Chanthea Sieng. Indonesia thực hiện điều chỉnh khi đang dẫn Campuchia 4-1, hướng tới việc kiểm soát phần còn lại của trận đấu.

    • 84'Indonesia kiểm soát hoàn toàn thế trận

      Phút 84, Indonesia vẫn kiểm soát hoàn toàn với thời lượng cầm bóng 66 - 34 và áp đảo về dứt điểm 21 - 3. Campuchia gần như chỉ còn lo chống đỡ, thể hiện qua số pha cứu thua 1 - 7.

    • 86'Jens Raven nâng tỷ số lên 5-1

      Phút 86, Jens Raven dứt điểm bằng chân phải ghi bàn, giúp Indonesia nới rộng cách biệt lên 5-1. Indonesia tiếp tục duy trì thế trận áp đảo trước Campuchia.

    • KTKết thúc: Indonesia 5-1 Campuchia

      Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 1.

    Cập nhật lúc 22:24 27/07/2026

    Đội hình chính thức
    Indonesia
    Sơ đồ 4-4-2
    Campuchia
    Sơ đồ 4-4-2
    1
    Nadeo Argawinata
    5
    Rizky Ridho
    13
    Beckham Putra Nugraha
    14
    Eliano Reijnders
    6
    Sandy Walsh
    16
    Dony Tri Pamungkas
    9
    Mathew Baker
    18
    Ivar Jenner
    23
    Marc Klok
    20
    Shayne Pattynama
    19
    T. Haye
    22
    Kimhuy Hul
    18
    Ouk Sovann
    5
    Hikaru Mizuno
    26
    Sokmeng Chea
    16
    Devit Yem
    12
    Suhana Sos
    4
    Alisher Mirzaev
    6
    Yudai Ogawa
    8
    Samuel Bong
    9
    Chanthea Sieng
    17
    Ty Sa
    Dự bị
    Indonesia
    2 Brian Fatari3 Wahyu Prasetyo4 Jordi Amat8 I Kadek Agung Widnyana10 Egy Maulana Vikri11 Ragnar Oratmangoen12 Cahya Supriadi15 Saddil Ramdani17 Rizky Eka Pratama
    Campuchia
    1 Koy Salim7 Iago10 Mat Noron11 Mon Rado13 Chenmakara Nu14 Hav Soknet15 Tum Makara19 Phat Sokha21 Ly Heng Reth
    Cập nhật đội hình lúc 19:50 27/07/2026
    IndonesiaThống kêCampuchia
    67%
    Kiểm soát bóng
    33%
    25
    Dứt điểm
    3
    13
    Trúng đích
    1
    4
    Phạt góc
    5
    13
    Phạm lỗi
    8
    1
    Việt vị
    1
    1
    Thủ môn cứu thua
    8
    Cầu thủ nổi bật
    M
    Mitchell Lee Baker
    Indonesia
    3 bàn
    T. Haye
    T. Haye
    Indonesia
    3 kiến tạo · điểm 9.48
    Sandy Walsh
    Sandy Walsh
    Indonesia
    1 bàn
    Jens Raven
    Jens Raven
    Indonesia
    1 bàn
    Eliano Reijnders
    Eliano Reijnders
    Indonesia
    1 kiến tạo · điểm 8.01

    Thông tin trận đấu

    Indonesia sẽ đối đầu Campuchia tại ASEAN Cup vào lúc 20:30 ngày 27/07/2026 trên sân The National Stadium. Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội đang đứng ở nhóm cuối bảng, khi Indonesia xếp hạng 3 và Campuchia xếp hạng 4, cả hai cùng chưa có điểm.

    Trong bối cảnh đó, trận đấu có ý nghĩa quan trọng với khả năng tạo đà cho chặng đường tiếp theo. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có chưa cho phép kết luận về cơ hội đi tiếp hay những thay đổi cụ thể trên bảng xếp hạng sau trận đấu.

    Indonesia có lợi thế rõ rệt về đối đầu

    Indonesia chiếm ưu thế tuyệt đối trong 3 lần đối đầu gần nhất với Campuchia, khi giành chiến thắng cả 3 trận. Campuchia chưa có trận hòa hay chiến thắng nào trước đối thủ trong chuỗi thống kê này.

    Lợi thế đối đầu không đảm bảo cho một trận đấu dễ dàng, nhưng có thể tạo thêm sự tự tin cho Indonesia khi bước vào cuộc so tài. Ngược lại, Campuchia cần tìm cách phá vỡ xu hướng bất lợi này bằng một cách tiếp cận chặt chẽ và kỷ luật hơn.

    Campuchia cần phản ứng sau thất bại gần nhất

    Trận gần nhất của Campuchia kết thúc với thất bại. Đây là tín hiệu cho thấy đội bóng này cần nhanh chóng điều chỉnh cách nhập cuộc, đặc biệt trong việc duy trì sự ổn định xuyên suốt trận đấu.

    Trước một Indonesia đang có ưu thế về lịch sử đối đầu, Campuchia khó chỉ dựa vào khả năng phòng ngự bị động. Đội bóng cần giữ cự ly đội hình hợp lý, hạn chế khoảng trống giữa các tuyến và tận dụng tốt những thời điểm chuyển từ phòng ngự sang tấn công.

    Thế trận được quyết định bởi khả năng kiểm soát

    Indonesia nhiều khả năng sẽ cố gắng kiểm soát nhịp độ và gây sức ép từ sớm, bởi vị trí hạng 3 cùng việc chưa có điểm khiến đội bóng này không có nhiều dư địa cho một màn trình diễn thiếu chủ động. Dù vậy, khi dữ liệu không cung cấp sơ đồ hoặc danh sách cầu thủ, chưa thể khẳng định cách bố trí đội hình cụ thể của Indonesia.

    Ở phía đối diện, Campuchia có thể ưu tiên sự an toàn trong giai đoạn đầu trận. Mục tiêu trước mắt của họ là tránh để đối thủ tạo ra thế áp đảo, đồng thời chờ cơ hội khai thác những khoảng trống xuất hiện khi Indonesia dâng cao.

    Điểm then chốt sẽ nằm ở khả năng duy trì cự ly giữa hàng phòng ngự và tuyến giữa. Nếu Campuchia giữ được cấu trúc phòng ngự, trận đấu có thể trở nên giằng co hơn. Trong khi đó, Indonesia cần biến ưu thế đối đầu thành sức ép thực tế thay vì chỉ trông chờ vào yếu tố lịch sử.

    Nhận định Indonesia vs Campuchia

    Indonesia bước vào trận đấu với lợi thế lớn về đối đầu, còn Campuchia chịu sức ép sau thất bại gần nhất. Vị trí hạng 3 và hạng 4 cùng số điểm bằng nhau cho thấy khoảng cách hiện tại trên bảng xếp hạng chưa tạo ra sự khác biệt về điểm số.

    Nhìn chung, Indonesia được đánh giá cao hơn nhờ chuỗi 3 chiến thắng trong 3 lần chạm trán gần nhất. Tuy nhiên, Campuchia vẫn có thể gây khó khăn nếu tổ chức phòng ngự chặt chẽ, giảm sai sót và tận dụng hiệu quả các tình huống chuyển trạng thái. Trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào việc đội nào kiểm soát tốt hơn không gian ở khu vực giữa sân.

    Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
    Indonesia · 3 thắng0 hòaCampuchia · 0 thắng
    23/12/2022
    Indonesia
    2 - 1
    Campuchia
    IND
    09/12/2021
    Indonesia
    4 - 2
    Campuchia
    IND
    07/12/2008
    Campuchia
    0 - 4
    Indonesia
    IND
    Indonesia
    5 trận gần nhất
    TTBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi bàn
    0
    Thủng lưới
    Campuchia
    5 trận gần nhất
    BTT
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    2
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Việt Nam1100+73T
    2Singapore1100+13T
    3Indonesia000000
    4Campuchia1001-10B
    5Đông Timor1001-70B
    5TBC000000
    Tình hình lực lượng
    Indonesia
    Kevin Diks (Foot Bruise)
    Campuchia
    Sor Rotana (Calf Injury)
    Sokyuth Kim (Ankle Injury)
    Kakada Sin (Ankle Sprain)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Indonesia thắng đậm, Campuchia lâm nguy ở ASEAN Cup
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