Inter Club d'Escaldes thắng trận, Flora Tallinn lỡ nhịp ở vòng loại châu Âu Inter Club d'Escaldes đánh bại Flora Tallinn 2-0 tại Estadi de la FAF, Encamp, ở vòng loại thứ ba UEFA Europa Conference League. Chouaib và Berlanga lần lượt ghi bàn, mang về kết quả thuận lợi cho Inter Club d'Escaldes, trong khi Flora Tallinn nhận thất bại.

Inter Club d'Escaldes 2 - 0 Flora Tallinn Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Inter Club d'Escaldes tiếp đón Flora Tallinn.

5' F. Chouaib đưa Inter Club d'Escaldes vượt lên Phút 5', F. Chouaib lập công, giúp Inter Club d'Escaldes mở tỷ số 1-0 trước Flora Tallinn. Đội chủ nhà sớm tạo lợi thế ngay tại Estadi de la FAF.

12' Inter Club d'Escaldes kiểm soát thế trận Sau 12 phút, Inter Club d'Escaldes đang kiểm soát cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 70% - 30% và lợi thế phạt góc 1 - 0 . Flora Tallinn chịu sức ép và phải tập trung phòng ngự.

26' Inter Club d'Escaldes áp đảo thế trận Phút 26', Inter Club d'Escaldes đang kiểm soát hoàn toàn với 76% thời lượng cầm bóng, trong khi Flora Tallinn chỉ có 24% và phải chịu sức ép. Đội chủ nhà cũng nhỉnh hơn ở các tình huống cố định với phạt góc 3-0, qua đó duy trì thế dẫn 1-0.

39' Inter Club d'Escaldes áp đảo thế trận Sau 39 phút, Inter Club d'Escaldes vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 76% - 24% và 5 - 0 quả phạt góc. Flora Tallinn chủ yếu lùi sâu chống đỡ, chưa tạo được sức ép đáng kể.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

52' Inter Club d'Escaldes áp đảo thế trận Phút 52, Inter Club d'Escaldes tiếp tục kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 72% - 28% và đang dẫn trước Flora Tallinn. Sức ép còn được thể hiện qua số phạt góc 7 - 1, khiến Flora Tallinn phải tập trung phòng ngự.

56' Inter Club d'Escaldes thay người phút 56 Phút 56, B. Arellano vào sân thay S. Sidibe bên phía Inter Club d'Escaldes. Đội chủ nhà tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong thế trận đang nghiêng về phía mình.

62' D. Berlanga nhân đôi cách biệt cho Inter Club d'Escaldes Phút 62, D. Berlanga lập công, giúp Inter Club d'Escaldes nâng tỷ số lên 2-0 trước Flora Tallinn. Đội chủ nhà đang tạo ra khoảng cách đáng kể trong thế trận này.

64' Inter Club d'Escaldes tiếp tục áp đảo Phút 64', Inter Club d'Escaldes vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 66% - 34% và 7 - 3 quả phạt góc. Flora Tallinn phải lùi sâu chịu sức ép, trong khi đội chủ nhà duy trì nhịp tấn công chủ động.

65' Inter Club d'Escaldes thay người Phút 65, Inter Club d'Escaldes thay người: L. Diaby vào sân, David Lopez rời sân. Trong thế dẫn 2-0, đội chủ nhà có thể đang làm mới lực lượng để duy trì lợi thế.

65' Inter Club d'Escaldes thay người phút 65 Phút 65, V. Alonso vào sân thay Modric bên phía Inter Club d'Escaldes. Với lợi thế 2-0 trước Flora Tallinn, sự điều chỉnh này có thể giúp đội chủ nhà duy trì thế trận trong phần còn lại.

71' Diaby nhận thẻ vàng ở phút 71 Phút 71, L. Diaby của Inter Club d'Escaldes nhận thẻ vàng.

75' Flora Tallinn thay người ở phút 75 Phút 75', Flora Tallinn điều chỉnh nhân sự khi R. Alliku vào sân thay S. Alamaa. Đang bị dẫn 2-0, đội khách hy vọng sự xuất hiện của R. Alliku sẽ tiếp thêm năng lượng cho chặng cuối.

75' Flora Tallinn thay người ở phút 75 Phút 75', Flora Tallinn đưa T. Usta vào sân thay R. Valdmets. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý khi Flora Tallinn đang bị Inter Club d'Escaldes dẫn 2-0.

76' Inter Club d'Escaldes kiểm soát thế trận Phút 76', Inter Club d'Escaldes vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 65% - 35% và lợi thế phạt góc 7 - 3. Flora Tallinn đang phải chịu sức ép, chủ yếu tập trung phòng ngự trước đội chủ nhà.

80' M. Kalimullin nhận thẻ vàng phút 80 Phút 80, M. Kalimullin của Flora Tallinn nhận thẻ vàng. Đội khách đang chịu sức ép khi bị Inter Club d'Escaldes dẫn 2-0.

82' Inter Club d'Escaldes thay người phút 82 Phút 82', Inter Club d'Escaldes đưa J. Camara vào sân thay D. Berlanga. Đội chủ nhà có thêm sự điều chỉnh khi đang dẫn Flora Tallinn 2-0.

82' Inter Club d'Escaldes thay người phút 82 Phút 82', Inter Club d'Escaldes đưa Dacu vào sân thay A. Otegui, trong lúc đội chủ nhà đang dẫn Flora Tallinn 2-0.

83' Flora Tallinn điều chỉnh nhân sự phút 83 Phút 83, Flora Tallinn thay người: I. Antonov vào sân, M. Kalimullin rời sân. Sự điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh Flora Tallinn đang bị dẫn 2-0.

88' Inter Club d'Escaldes kiểm soát thế trận Phút 88', Inter Club d'Escaldes vẫn nắm quyền kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 62% - 38% và ưu thế phạt góc 8 - 3. Flora Tallinn phải lùi sâu chịu sức ép, trong khi đội chủ nhà chủ động duy trì thế dẫn 2-0.

KT Kết thúc: Inter Club d'Escaldes 2-0 Flora Tallinn Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 01:52 07/08/2026

Đội hình chính thức Inter Club d'Escaldes Sơ đồ 4-3-3 · HLV Felip Ortiz Flora Tallinn Sơ đồ 4-3-3 · HLV Konstantin Vasiliev 13 Javier Díaz 24 Maurizio Pochettino 2 Anwar Habib Hernandez Martinez 4 Álex Sánchez 3 Jilmar Torres 14 Antonio Otegui 19 Pablo Molina 8 David López 31 Souleymane Sidibe 9 Faysal Chouaib 11 Domi Berlanga 33 Evert Grünvald 7 Danil Kuraksin 23 Mihhail Kolobov 6 Robert Veering 3 Airon Kollo 89 Maksim Kalimullin 32 Vladislav Kreida 18 Remo Valdmets 20 Sergei Zenjov 11 Rauno Sappinen 29 Sander Alamaa Dự bị Inter Club d'Escaldes 1 Juanda Terrádez 27 Rodrigo Rosaria Fernandes 17 Adrian Da Cunha 21 Marc Rodríguez 20 Marc Jurado 6 Víctor Alonso 7 Juan Camara 23 Lamine Diaby 42 Hugo de Miguel Vicente Flora Tallinn 22 Andero Tatrik 99 Kaur Kivila 24 Oscar Pihela 52 Joosep Palts 53 Ronald Sammul 8 Tristan Toomas Teeväli 9 Rauno Alliku 14 Tony Varjund 51 Marten Kukkonen Cập nhật đội hình lúc 23:30 06/08/2026

Inter Club d'Escaldes Thống kê Flora Tallinn 61% Kiểm soát bóng 39% 10 Trúng đích 5 8 Phạt góc 5 8 Phạm lỗi 8 1 Việt vị 2

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Inter Club d'Escaldes vs Flora Tallinn

Thời gian: 07/08/2026 00:00

Sân vận động: Estadi de la FAF

Inter Club d'Escaldes sẽ tiếp Flora Tallinn tại Estadi de la FAF trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Dữ liệu hiện có cho thấy Flora Tallinn bước vào trận đấu với chuỗi phong độ gần nhất gồm một trận thắng và một trận hòa, trong khi chưa có thông tin tương ứng về các trận gần đây của Inter Club d'Escaldes.

Flora Tallinn có nền tảng ổn định hơn

Hai kết quả gần nhất của Flora Tallinn cho thấy đội bóng này duy trì được trạng thái thi đấu tương đối ổn định trước chuyến làm khách. Một trận thắng giúp Flora Tallinn tạo được điểm tựa về tinh thần, còn trận hòa tiếp theo cho thấy họ vẫn giữ được khả năng hạn chế thất bại khi kết quả không nghiêng về phía mình.

Tuy nhiên, chỉ với hai kết quả được cung cấp, chưa thể kết luận Flora Tallinn đang đạt phong độ vượt trội hay xác định chính xác cách đội bóng này vận hành trong từng trận. Điều có thể khẳng định là đại diện Estonia không bước vào cuộc đối đầu với chuỗi kết quả bất lợi liên tiếp.

Inter Club d'Escaldes đứng trước bài kiểm tra trên sân nhà

Inter Club d'Escaldes có lợi thế thi đấu tại Estadi de la FAF, nhưng dữ liệu hiện tại không cung cấp phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí hay mục tiêu cụ thể của đội bóng. Vì vậy, mọi đánh giá về mức độ áp đảo, khả năng kiểm soát trận đấu hoặc hiệu quả tấn công của đội chủ nhà cần được giữ ở mức thận trọng.

Trong bối cảnh đó, khả năng tận dụng không gian sân nhà và duy trì sự tập trung trong những thời điểm Flora Tallinn gây sức ép có thể trở thành các yếu tố quan trọng. Dù vậy, chưa có đủ thông tin để khẳng định Inter Club d'Escaldes sẽ lựa chọn cách tiếp cận thiên về kiểm soát bóng, phòng ngự phản công hay chủ động đẩy cao đội hình.

Cuộc đấu khó đoán về chiến thuật

Thông tin được cung cấp không bao gồm sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc những điểm mạnh cụ thể của từng tuyến. Do đó, chưa thể xác định cách hai huấn luyện viên sẽ bố trí nhân sự và điều chỉnh chiến thuật trong trận đấu.

Điểm đáng chú ý nằm ở sự tương phản giữa một đội chủ nhà chưa có dữ liệu phong độ được công bố và một Flora Tallinn vừa trải qua một trận thắng cùng một trận hòa. Nếu Flora Tallinn duy trì được sự chắc chắn đã thể hiện trong các kết quả gần nhất, đội khách có thể hướng tới một thế trận thận trọng và ưu tiên kiểm soát rủi ro. Ngược lại, Inter Club d'Escaldes cần biến lợi thế sân nhà thành sức ép thực tế thay vì chỉ kiểm soát thế trận trên danh nghĩa.

Nhận định trước trận

Flora Tallinn có cơ sở tinh thần tốt hơn nhờ chuỗi hai trận gần nhất không thua, nhưng dữ liệu hiện có chưa đủ để xem đội khách là bên chiếm ưu thế rõ ràng. Inter Club d'Escaldes vẫn có lợi thế sân nhà, đồng thời kết quả trận đấu sẽ phụ thuộc nhiều vào cách đội bóng này giải quyết sự thiếu thông tin về phong độ và khả năng tổ chức lối chơi.

Nhìn chung, đây là trận đấu cần được đánh giá dựa trên diễn biến thực tế thay vì những dự báo cụ thể. Flora Tallinn sở hữu nền tảng kết quả gần đây ổn định, còn Inter Club d'Escaldes có cơ hội tạo khác biệt tại Estadi de la FAF. Chưa có đủ căn cứ để đưa ra dự đoán tỷ số hoặc khẳng định đội nào sẽ giành chiến thắng.

Inter Club d'Escaldes 5 trận gần nhất B H B B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Flora Tallinn 5 trận gần nhất T B T B H 2 Trận 1-1-0 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới