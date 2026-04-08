Inter Miami bác bỏ tin đồn chiêu mộ De Bruyne để dồn toàn lực cho Messi và Casemiro Ban lãnh đạo Inter Miami phủ nhận mọi cuộc đàm phán với Kevin De Bruyne, khẳng định tập trung tối đa nguồn lực giúp Lionel Messi và Casemiro chinh phục MLS.

Giữa những làn sóng tin đồn bủa vây về một thương vụ chuyển nhượng bom tấn tiếp theo mang tên Kevin De Bruyne, ban lãnh đạo Inter Miami đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời dứt khoát. Đội bóng vùng South Florida lựa chọn sự ổn định chiến thuật thay vì tiếp tục tích lũy các ngôi sao tấn công trên truyền thông.

Inter Miami chưa có cuộc đàm phán nào cho De Bruyne. Ảnh: Getty Images.

Lời bác bỏ dứt khoát từ thượng tầng

Nguồn tin nội bộ từ Inter Miami xác nhận với ESPN rằng câu lạc bộ chưa từng bày tỏ sự quan tâm chính thức hay thực hiện bất kỳ cuộc tiếp xúc nào với tiền vệ Kevin De Bruyne. Bất chấp những đồn đoán dày đặc từ truyền thông quốc tế, đội chủ sân Nu Stadium khẳng định chưa từng thực hiện cuộc gọi hay tổ chức buổi gặp mặt nào tới đại diện của ngôi sao người Bỉ.

Động thái công khai này nhằm mục đích dập tắt dư luận sai lệch, giúp toàn đội duy trì sự tập trung cao độ cho giai đoạn then chốt của mùa giải. Thay vì mải mê theo đuổi thêm các phương án tấn công đắt đỏ, ưu tiên hàng đầu của đại diện nước Mỹ là tối ưu hóa bộ khung nhân sự hiện có.

Xây dựng trục dọc vững chắc quanh Lionel Messi

Bên cạnh việc dập tắt tin đồn, Inter Miami đang đẩy mạnh tích hợp các tân binh chất lượng vào hệ thống vận hành. Sự xuất hiện của tiền vệ phòng ngự Casemiro được xem là lời giải cho bài toán cân bằng đội hình. Ngôi sao người Brazil gia nhập theo dạng chuyển nhượng tự do với bản hợp đồng kéo dài đến hết mùa giải 2027, kèm điều khoản tùy chọn gia hạn đến tháng 6/2029. Anh vừa chính thức ra mắt người hâm mộ trước thềm trận đấu đầu tiên vào cuối tuần này.

Sự bổ sung đẳng cấp ở khu vực giữa sân được kỳ vọng sẽ tạo nên bệ phóng vững chắc cho Lionel Messi, người đã quay trở lại tập luyện cùng đồng đội sau chiến dịch World Cup. Casemiro cũng thẳng thắn chia sẻ mục tiêu lớn nhất của anh khi đến Mỹ là sát cánh cùng siêu sao người Argentina để hướng tới chiếc cúp Leagues Cup và danh hiệu vô địch MLS.

Hơn thế nữa, hàng thủ của Inter Miami cũng được gia cố kịp thời nhờ hợp đồng mượn thành công hậu vệ người Ecuador, Fricio Caicedo, từ câu lạc bộ FC Moravia FCM.

Khẳng định vị thế trong cuộc đua vô địch

Những nước đi nhân sự mang tính chiến lược đã giúp đội bóng của David Beckham đòi lại vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng sức mạnh của giải đấu. Xét về mặt điểm số, Miami hiện đứng thứ hai tại bảng xếp hạng miền Đông với 38 điểm sau 18 vòng đấu, duy trì phong độ ổn định sau trận hòa 2-2 kịch tính trước Columbus Crew.

Thông điệp rõ ràng từ Inter Miami phản ánh tư duy quản trị thực tế: tập trung vào tính hiệu quả và sự cân bằng của tập thể thay vì chạy theo những tên tuổi lớn trên thị trường chuyển nhượng.