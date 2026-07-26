Inter ngược dòng phút 90, Karlsruher SC thất bại trên sân nhà
Inter ngược dòng thắng Karlsruher SC 1-2 tại Wildparkstadion trong trận giao hữu câu lạc bộ; Karlsruher SC nhận thất bại trên sân nhà sau khi Diouf ghi hai bàn ở phút 90.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Karlsruher SC tiếp đón Inter.
- 13'Inter kiểm soát bóng, thế trận vẫn cân bằng
Phút 13, Inter đang kiểm soát bóng nhiều hơn với 42 - 58, nhưng Karlsruher SC vẫn tạo được thế trận đáng chú ý khi dẫn 2 - 1 về dứt điểm. Nhịp độ chưa quá cao, còn khá giằng co khi phạt góc mới là 1 - 0.
- 25'Inter kiểm soát thế trận
Sau 25 phút, Inter đang nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 34 - 66 và nhỉnh hơn về dứt điểm 4 - 5. Karlsruher SC chủ yếu lùi sâu chịu sức ép, nhưng thế trận vẫn chưa tạo ra khác biệt khi tỷ số đang là 0 - 0.
- 31'Leonardo Bovio nhận thẻ vàng
Phút 31', Leonardo Bovio nhận thẻ vàng. Karlsruher SC và Inter vẫn đang hòa 0-0, khiến tấm thẻ này càng khiến anh phải thận trọng trong phần còn lại của trận đấu.
- 37'Inter nhỉnh quyền kiểm soát, thế trận cân bằng
Phút 37, Inter đang kiểm soát bóng tốt hơn với 40 - 60, nhưng chưa tạo được khác biệt khi hai đội cùng có 8 - 8 cú dứt điểm, trong đó 3 - 3 lần trúng đích. Karlsruher SC vẫn cho thấy sự chủ động nhất định qua 3 - 0 quả phạt góc, khiến thế trận 0 - 0 chưa nghiêng hẳn về đội khách.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Inter điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai
Phút 46', Ebenezer Akinsanmiro được tung vào sân thay Aleksandar Stanković. Inter có sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai trong bối cảnh tỷ số vẫn là 0-0.
- 46'Inter thay người đầu hiệp hai
Phút 46', Alessandro Bastoni vào sân thay Yann Bisseck. Karlsruher SC và Inter vẫn bất phân thắng bại 0-0, trong thế trận khá cân bằng.
- 46'Tim Civeja vào sân đầu hiệp hai
Phút 46', Tim Civeja vào sân thay Danyal Zor. Karlsruher SC và Inter vẫn hòa 0-0 sau hiệp một khá cân bằng.
- 46'Dimarco vào sân sau giờ nghỉ
Phút 46', Federico Dimarco vào sân thay Mattia Marello. Inter có sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai trong thế trận vẫn đang giằng co.
- 46'Andy Diouf vào sân đầu hiệp hai
Phút 46', Andy Diouf được tung vào sân thay Luis Henrique, khi trận đấu giữa Karlsruher SC và Inter vẫn chưa có bàn thắng.
- 46'Davide Frattesi vào sân thay Nicolò Barella
Phút 46', Davide Frattesi vào sân thay Nicolò Barella. Sự thay đổi diễn ra ngay đầu hiệp hai, mở ra cơ hội để Frattesi tạo dấu ấn trong phần còn lại của trận đấu.
- 46'Inter thay người đầu hiệp hai
Phút 46, Raffaele Di Gennaro vào sân thay Josep Martínez khi tỷ số vẫn là 0-0. Inter có sự điều chỉnh ngay sau giờ nghỉ trong thế trận đang diễn ra khá cân bằng.
- 46'Yvan Maye vào sân đầu hiệp hai
Phút 46', Yvan Maye được tung vào sân để thay Jamal Iddrissou.
- 46'Mattia Mosconi vào sân đầu hiệp hai
Phút 46', Mattia Mosconi được tung vào sân thay Pio Esposito. Một sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai của đội bóng sở hữu Mosconi.
- 46'Inter thay người đầu hiệp hai
Phút 46', Benjamin Pavard vào sân thay Carlos Augusto khi Inter bước vào hiệp hai với tỷ số 0-0 trước Karlsruher SC. Đôi bên đang giằng co, khiến sự điều chỉnh nhân sự này trở thành điểm nhấn đáng chú ý.
- 46'Luka Topalović vào sân thay Leonardo Bovio
Phút 46', Luka Topalović vào sân thay Leonardo Bovio. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý sau khi Leonardo Bovio nhận thẻ vàng ở phút 31.
- 46'Santeri Väänänen vào sân phút 46
Phút 46, Santeri Väänänen được tung vào sân thay Kevin Wiethaup. Đây là sự điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai.
- 46'Piotr Zieliński vào sân đầu hiệp hai
Phút 46', Piotr Zieliński vào sân thay Henrikh Mkhitaryan. Sự thay đổi này tạo điểm nhấn nhân sự ngay khi hiệp hai bắt đầu.
- 49'Inter nhỉnh hơn trong thế trận giằng co
Bước sang phút 49', Inter nhỉnh hơn về kiểm soát bóng (48 - 52) và dứt điểm trúng đích (3 - 4), nhưng thế trận vẫn giằng co khi tổng số pha dứt điểm đang cân bằng (9 - 9). Karlsruher SC vẫn duy trì được sự chắc chắn để giữ thế trận hòa 0 - 0.
- 50'Tim Civeja giúp Karlsruher SC mở tỷ số
Phút 50, Tim Civeja lập công sau đường kiến tạo của Moritz Broschinski, đưa Karlsruher SC vượt lên dẫn Inter 1-0. Đội chủ nhà đã tận dụng tốt thời cơ để tạo lợi thế trong thế trận khá cân bằng.
- 61'Inter nhỉnh bóng, Karlsruher vẫn giữ lợi thế
Bước sang phút 61', Inter nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 49 - 51, nhưng thế trận khá cân bằng khi hai đội cùng có 10 - 10 lần dứt điểm. Karlsruher SC vẫn dẫn trước và có nhiều phạt góc hơn, 3 - 1, trong khi số cú sút trúng đích là 4 - 5 nghiêng về Inter.
- 62'Viktor Bergh vào sân ở phút 62
Phút 62, Viktor Bergh vào sân thay Deniz Ofli. Karlsruher SC có sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang nắm lợi thế dẫn bàn.
- 69'Noel Eichinger vào sân ở phút 69
Phút 69, Noel Eichinger được tung vào sân, thay Moritz Broschinski. Karlsruher SC vẫn đang dẫn 1-0, và sự điều chỉnh này có thể giúp đội duy trì lợi thế trong phần còn lại.
- 69'Jason Ponente-Ramirez vào sân phút 69
Phút 69, Jason Ponente-Ramirez được tung vào sân, thay Rafael Pinto Pedrosa. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong hiệp hai.
- 70'Tim Civeja nhận thẻ vàng ở phút 70
Phút 70, Tim Civeja nhận thẻ vàng. Mốc phạt này khiến những phút cuối trận thêm phần căng thẳng khi Karlsruher SC đang dẫn Inter 1-0.
- 73'Matteo Lavelli vào sân ở phút 73
Phút 73, Matteo Lavelli vào sân thay Yvan Maye. Inter đang nhỉnh hơn về cầm bóng và dứt điểm, nhưng Karlsruher SC vẫn giữ lợi thế 1-0.
- 73'Inter gia tăng sức ép trong thế bị dẫn
Phút 73', Inter đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 46 - 54 và số lần dứt điểm 10 - 17 nghiêng về đội khách. Karlsruher SC phải chịu sức ép lớn để bảo toàn lợi thế 1-0, thể hiện qua chênh lệch cứu thua 7 - 3.
- 82'Paul Scholl vào sân thay Shio Fukuda
Phút 82, Paul Scholl vào sân thay Shio Fukuda. Karlsruher SC đang nắm lợi thế trước Inter, và sự thay đổi này đến trong thời điểm đội bóng cần duy trì sự tập trung ở những phút cuối.
- 85'Inter ép sân, Karlsruher SC chống đỡ
Đến phút 85, Inter vẫn là đội kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 45 - 55 và vượt trội về dứt điểm 11 - 20. Karlsruher SC đang dẫn 1 - 0 nhưng phải chịu sức ép lớn, thể hiện qua số lần cứu thua 8 - 3.
- 90+1'Andy Diouf gỡ hòa cho Inter phút 90+1
Phút 90+1, Andy Diouf lập công giúp Inter gỡ hòa 1-1 trước Karlsruher SC. Bàn thắng đến ở những phút cuối, khép lại màn rượt đuổi căng thẳng.
- 90+4'Andy Diouf giúp Inter vượt lên phút bù giờ
Phút 90+4, Andy Diouf lập công sau đường kiến tạo của Alessandro Bastoni, nâng tỷ số lên 1-2 cho Inter. Bàn thắng ở thời điểm cuối trận giúp Inter vượt lên dẫn trước Karlsruher SC.
- KTKết thúc: Karlsruher SC 1-2 Inter
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.
Cập nhật lúc 23:26 26/07/2026
Karlsruher SC sẽ đối đầu Inter tại Wildparkstadion lúc 21h30 ngày 26/07/2026, trong khuôn khổ giao hữu câu lạc bộ. Đây là thông tin xác nhận về cặp đấu, thời gian và địa điểm tổ chức.
Hiện chưa có dữ liệu được cung cấp về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí tại giải đấu, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, trận đấu chưa thể được đánh giá bằng các chỉ số cụ thể hay đưa ra kết luận về ưu thế chiến thuật của Karlsruher SC và Inter.
Thông tin trận đấu
- Trận đấu: Karlsruher SC vs Inter
- Giải đấu: Giao hữu câu lạc bộ
- Thời gian: 21h30 ngày 26/07/2026
- Sân vận động: Wildparkstadion
Nhận định trước trận
Trong bối cảnh dữ liệu về phong độ và nhân sự chưa được cung cấp, chưa có đủ cơ sở để xác định cách tiếp cận của hai đội hoặc những điểm nóng chiến thuật có thể quyết định trận đấu. Các thông tin như sơ đồ thi đấu, cầu thủ vắng mặt và mục tiêu cụ thể của từng đội cũng chưa được xác nhận.
Do là một trận giao hữu câu lạc bộ, diễn biến thực tế sẽ phụ thuộc vào đội hình được sử dụng và cách hai bên phân bổ thời lượng thi đấu. Tuy nhiên, không nên suy đoán thêm về chiến thuật, kết quả hoặc tỷ số khi chưa có dữ liệu chính thức.
Kết luận
Karlsruher SC và Inter sẽ gặp nhau tại Wildparkstadion lúc 21h30 ngày 26/07/2026. Những đánh giá sâu hơn về phong độ, lực lượng và khả năng giành kết quả thuận lợi của mỗi đội cần chờ thêm thông tin xác nhận trước trận.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)