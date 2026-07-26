37' Inter nhỉnh quyền kiểm soát, thế trận cân bằng

Phút 37, Inter đang kiểm soát bóng tốt hơn với 40 - 60, nhưng chưa tạo được khác biệt khi hai đội cùng có 8 - 8 cú dứt điểm, trong đó 3 - 3 lần trúng đích. Karlsruher SC vẫn cho thấy sự chủ động nhất định qua 3 - 0 quả phạt góc, khiến thế trận 0 - 0 chưa nghiêng hẳn về đội khách.