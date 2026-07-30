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    Inter Turku vượt qua Başakşehir, đội khách thất thế ở vòng loại châu Âu

    Đại Ngàn30/07/2026 18:38

    Inter Turku thắng Başakşehir 2-0 tại Veritas Stadium ở Turku trong khuôn khổ vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League. Tuominen và Jephta ghi bàn giúp đội chủ nhà giành kết quả thuận lợi, còn Başakşehir phải nhận thất bại và rơi vào thế khó.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Inter Turku 2-0 Başakşehir: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Inter Turku2 - 0BaşakşehirKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Inter Turku tiếp đón Başakşehir.

    • 10'O. Ba nhận thẻ vàng sớm

      Phút 10', O. Ba của Başakşehir nhận thẻ vàng. Đây là dấu mốc đáng chú ý đầu tiên trong trận đấu vẫn đang diễn ra giằng co.

    • 12'Inter Turku nhỉnh hơn trong thế trận thăm dò

      Phút 12', Inter Turku đang nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 53% - 47%, nhưng thế trận vẫn khá thận trọng. Hai đội chưa tạo được khác biệt ở khâu dứt điểm, cùng là 0 - 0, cho thấy sức ép chưa đủ rõ ràng.

    • 18'J. Tuominen đưa Inter Turku vượt lên

      Phút 18, J. Tuominen lập công sau đường kiến tạo của J. Laine, đưa Inter Turku dẫn 1-0 trước Başakşehir. Đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số trong thế trận khá cân bằng.

    • 24'Inter Turku nhỉnh bóng, Başakşehir gây sức ép

      Sau 24 phút, Inter Turku đang nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 56% so với 44% và giữ lợi thế 1-0, nhưng thế trận chưa thật sự áp đảo khi hai đội mới dứt điểm 1 - 1. Başakşehir gây sức ép đáng kể qua số phạt góc 0 - 3.

    • 38'Başakşehir kiểm soát, Inter Turku phòng ngự

      Phút 38', Inter Turku vẫn dẫn 1-0 nhưng Başakşehir là đội kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 42% - 58%. Dứt điểm 1 - 3 cùng phạt góc 0 - 3 cho thấy đội khách đang ép sân, còn Inter Turku chủ yếu phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 46'Başakşehir thay người đầu hiệp hai

      Phút 46', A. Fayzullaev vào sân thay I. Brnic bên phía Başakşehir. Đội khách làm mới nhân sự ngay đầu hiệp hai.

    • 46'Başakşehir thay người đầu hiệp hai

      Phút 46', Başakşehir đưa B. Yildirim vào sân thay B. Ozdemir.

    • 47'C. Jephta nhân đôi cách biệt cho Inter Turku

      Phút 47', C. Jephta ghi bàn cho Inter Turku sau đường kiến tạo của L. Essomba, đưa tỷ số lên 2-0 trước Başakşehir. Bàn thắng đầu hiệp hai giúp Inter Turku tạo lợi thế rõ rệt.

    • 50'Laine nhận thẻ vàng đầu hiệp hai

      Phút 50, J. Laine của Inter Turku nhận thẻ vàng. Trong thế dẫn Başakşehir 2-0, Inter Turku sẽ cần thêm sự thận trọng ở phần còn lại của trận đấu.

    • 50'Başakşehir kiểm soát, Inter Turku giữ lợi thế

      Phút 50', Başakşehir đang kiểm soát bóng tốt hơn với 42% - 58% và có lợi thế phạt góc 0 - 3, nhưng sức ép chưa tạo khác biệt khi dứt điểm trúng đích là 2 - 1. Inter Turku có vẻ đang ưu tiên giữ cự ly, bảo vệ lợi thế 2-0 và chờ cơ hội phản công.

    • 55'J. Tuominen nhận thẻ vàng

      Phút 55', J. Tuominen của Inter Turku nhận thẻ vàng. Đang dẫn 2-0, Inter Turku cần giữ sự tỉnh táo để tránh những bất lợi không đáng có.

    • 57'Başakşehir điều chỉnh nhân sự sau giờ nghỉ

      Phút 57', B. Ozcan vào sân thay U. Gunes bên phía Başakşehir. Đội khách có sự điều chỉnh khi đang bị dẫn 2-0, trong bối cảnh họ cầm bóng nhiều hơn nhưng chưa tạo được khác biệt.

    • 62'Başakşehir cầm bóng, Inter Turku hiệu quả

      Phút 62, Başakşehir kiểm soát bóng nhiều hơn với 41% - 59% và được hưởng 0 - 4 quả phạt góc, nhưng Inter Turku vẫn cho thấy sự sắc bén khi dẫn 2-0. Hai đội cùng có 5 - 5 pha dứt điểm, song Inter Turku vượt trội về số lần trúng đích, 3 - 1.

    • 66'Inter Turku thay người ở phút 66

      Phút 66, Inter Turku đưa J. Tauriainen vào sân thay L. Essomba. Đây là sự điều chỉnh đầu tiên của đội chủ nhà sau khi tạo lợi thế dẫn trước Başakşehir.

    • 66'Inter Turku thay người ở phút 66

      Phút 66, P. Ahiabu vào sân thay J. Tuominen bên phía Inter Turku. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi đội chủ nhà đang dẫn trước Başakşehir.

    • 73'Inter Turku thay người ở phút 73

      Phút 73, J. Botue vào sân thay A. Conteh bên phía Inter Turku. Khi đang dẫn 2-0, Inter Turku có thêm sự điều chỉnh nhân sự cho chặng cuối trận.

    • 74'Başakşehir ép sân, Inter Turku phòng ngự chắc

      Phút 74, Başakşehir nhỉnh hơn về cầm bóng 43% - 57% và tạo sức ép rõ rệt qua phạt góc 0 - 7. Tuy nhiên, Inter Turku vẫn sắc bén hơn ở những pha kết thúc trúng đích 4 - 1, qua đó duy trì lợi thế 2-0.

    • 77'Başakşehir thay người ở phút 77

      Phút 77, Başakşehir đưa N. Da Costa vào sân thay E. Shomurodov. Đội khách đang bị dẫn 2-0 và cần tạo khác biệt trong những phút còn lại.

    • 77'Başakşehir thay người ở phút 77

      Phút 77, O. Sahiner vào sân thay Y. Sari khi Başakşehir đang bị Inter Turku dẫn 2-0. Sự thay đổi này mang đến thêm một lựa chọn cho Başakşehir trong những phút cuối.

    • 80'O. Bulut nhận thẻ vàng

      Phút 80', O. Bulut của Başakşehir nhận thẻ vàng. Đội khách đang chịu thêm bất lợi trong nỗ lực tìm đường trở lại khi bị Inter Turku dẫn 2-0.

    • 81'I. Jarvinen vào sân, Inter Turku thay người

      Phút 81, I. Jarvinen vào sân thay B. Ampofo bên phía Inter Turku. Đội chủ nhà thực hiện điều chỉnh khi đang nắm lợi thế 2-0 trước Başakşehir.

    • 81'Inter Turku thay người ở phút 81

      Phút 81, Inter Turku đưa Y. Amankwah vào sân thay I. Kangasniemi. Sự điều chỉnh diễn ra khi Inter Turku đang dẫn 2-0, nắm lợi thế rõ rệt trên bảng tỷ số.

    • 86'Başakşehir kiểm soát bóng, Inter Turku sắc bén

      Phút 86', Başakşehir kiểm soát bóng tốt hơn với 41% - 59% và áp đảo phạt góc 1 - 8, nhưng Inter Turku mới là đội sắc bén trong các pha kết thúc. Đội chủ nhà có 6 - 1 cú sút trúng đích và đang bảo toàn lợi thế 2-0.

    • 88'J. Laine nhận thẻ vàng ở phút 88

      Phút 88, J. Laine của Inter Turku nhận thẻ vàng. Inter Turku cần giữ sự tập trung trong những phút cuối khi đang dẫn Başakşehir 2-0.

    • 88'J. Laine nhận thẻ đỏ ở phút 88

      Phút 88, J. Laine của Inter Turku nhận thẻ đỏ và phải rời sân. Inter Turku sẽ phải chơi những phút cuối trong thế thiếu người dù đang dẫn 2-0.

    • KTKết thúc: Inter Turku 2-0 Başakşehir

      Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

    Cập nhật lúc 00:55 31/07/2026

    Đội hình chính thức
    Inter Turku
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vesa-Pekka Vasara
    Başakşehir
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Nuri Sahin
    1
    Eetu Huuhtanen
    18
    Seth Saarinen
    22
    Luka Kuittinen
    21
    Ilari Kangasniemi
    2
    Jussi Niska
    9
    Jasse Tuominen
    14
    Janne-Pekka Laine
    17
    Bismark Ampofo
    23
    Antoin Loic Essomba
    10
    Alie Conteh
    16
    Clinton Jephta
    16
    Muhammed Şengezer
    6
    Onur Bulut
    23
    Emin Bayram
    27
    Ousseynou Ba
    21
    Christopher Operi
    5
    Berat Ayberk Özdemir
    20
    Umut Güneş
    7
    Yusuf Sarı
    14
    Eldor Shomurodov
    77
    Ivan Brnić
    9
    Davie Selke
    Dự bị
    Inter Turku
    36 Ville Seppä12 Eero Vuorjoki24 Julius Tauriainen20 Axel Sandler30 Yeboah Amankwah26 Vilho Huovila27 Vincent Ulundu19 Iiro Järvinen25 Henri Salomaa
    Başakşehir
    1 Volkan Babacan98 Deniz Dilmen33 Michał Karbownik3 Jerome Opoku15 Hamza Güreler42 Ömer Ali Şahiner19 Berkay Özcan11 Abbosbek Fayzullaev4 Onur Ergün
    Cập nhật đội hình lúc 22:33 30/07/2026
    Inter TurkuThống kêBaşakşehir
    41%
    Kiểm soát bóng
    59%
    10
    Dứt điểm
    12
    7
    Trúng đích
    1
    1
    Phạt góc
    8
    8
    Phạm lỗi
    10
    2
    Việt vị
    0
    1
    Thủ môn cứu thua
    5
    Cầu thủ nổi bật
    Clinton Jephta
    Clinton Jephta
    Inter Turku
    1 bàn
    Jasse Tuominen
    Jasse Tuominen
    Inter Turku
    1 bàn
    Antoin Loic Essomba
    Antoin Loic Essomba
    Inter Turku
    1 kiến tạo · điểm 7
    Janne-Pekka Laine
    Janne-Pekka Laine
    Inter Turku
    1 kiến tạo · điểm 6.7
    Muhammed Şengezer
    Muhammed Şengezer
    Başakşehir
    Điểm 7.9
    Luka Kuittinen
    Luka Kuittinen
    Inter Turku
    Điểm 7.3

    Thông tin trận đấu

    Trận đấu: Inter Turku vs Başakşehir

    Thời gian: 30/07/2026 23:00

    Sân vận động: Veritas Stadion

    Inter Turku và Başakşehir bước vào cuộc so tài tại UEFA Europa Conference League với những dữ liệu phong độ gần đây khá cân bằng. Inter Turku có một chiến thắng và hai trận hòa trong ba trận gần nhất, trong khi Başakşehir mới được ghi nhận một trận hòa. Lần đối đầu gần nhất giữa hai đội cũng không phân định được thắng bại.

    Inter Turku có nền tảng ổn định hơn

    Chuỗi phong độ của Inter Turku theo thứ tự gần nhất đến cũ là hòa, thắng, hòa. Cách diễn giải này cho thấy đội bóng Phần Lan chưa phải nhận thất bại trong ba trận được thống kê, đồng thời đã tạo ra ít nhất một lần giành chiến thắng trong quãng thời gian gần đây.

    Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng duy trì sự ổn định. Hai trận hòa xen giữa một chiến thắng không tạo ra hình ảnh của một đội đang có chuỗi bứt phá mạnh, nhưng đủ để Inter Turku bước vào trận đấu với trạng thái tương đối vững vàng. Trên sân Veritas Stadion, họ sẽ cần biến sự ổn định đó thành cách nhập cuộc chủ động và kiểm soát tốt những thời điểm quan trọng.

    Başakşehir cần tìm thêm điểm tựa

    Dữ liệu phong độ của Başakşehir chỉ gồm một trận hòa. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để đánh giá toàn diện về xu hướng thi đấu của đại diện này, nhưng kết quả hiện có cho thấy họ cũng chưa tạo ra khác biệt rõ ràng trước khi trận đấu diễn ra.

    Trong bối cảnh đó, Başakşehir nhiều khả năng phải ưu tiên sự chắc chắn, đặc biệt trong giai đoạn đầu trận. Một thế trận được tổ chức chặt chẽ có thể giúp đội khách hạn chế sức ép từ Inter Turku, đồng thời chờ đợi cơ hội khi đối phương đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, hiệu quả của cách tiếp cận này sẽ phụ thuộc vào khả năng chuyển trạng thái và duy trì cự ly giữa các tuyến.

    Thế đối đầu không tạo ra ưu thế rõ ràng

    Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được thống kê, với kết quả Inter Turku thắng 0, hòa 1 và Başakşehir thắng 0. Kết quả này cho thấy cán cân trực tiếp đang cân bằng, đồng thời không cung cấp cơ sở để khẳng định bên nào có ưu thế tâm lý rõ rệt.

    Vì lịch sử đối đầu được ghi nhận còn hạn chế, cuộc chạm trán tại Veritas Stadion sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào cách hai đội xử lý trận đấu hiện tại. Inter Turku có lợi thế từ chuỗi kết quả gần nhất không thua, trong khi Başakşehir cần chứng minh khả năng cạnh tranh bằng một màn trình diễn đủ kỷ luật.

    Điểm then chốt trong cách tiếp cận trận đấu

    Không có dữ liệu cụ thể về sơ đồ hoặc đội hình dự kiến, vì vậy chưa thể xác định chính xác cách bố trí nhân sự của hai đội. Dù vậy, trọng tâm chiến thuật nhiều khả năng sẽ nằm ở việc kiểm soát khu vực giữa sân, hạn chế sai lầm khi chuyển từ phòng ngự sang tấn công và tận dụng những thời điểm đối thủ mất cân bằng.

    Inter Turku cần tránh để các trận hòa trở thành dấu hiệu của sự thiếu quyết đoán. Nếu giành quyền chủ động nhưng không tạo đủ sức ép, đội chủ nhà có thể để Başakşehir duy trì thế trận cân bằng như lần gặp gần nhất. Ngược lại, đội khách phải duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu, bởi bất kỳ khoảng trống nào cũng có thể trao cho Inter Turku cơ hội khai thác.

    Nhận định trước trận

    Inter Turku đang có nền tảng phong độ nhỉnh hơn về mặt số lượng kết quả tích cực, nhưng sự khác biệt chưa đủ lớn để tạo ra một kết luận chắc chắn. Başakşehir bước vào trận đấu với dữ liệu phong độ hạn chế, còn lịch sử đối đầu gần nhất cho thấy hai đội từng bất phân thắng bại.

    Nhìn chung, đây có thể là cuộc đấu giằng co, trong đó khả năng kiểm soát rủi ro và tận dụng cơ hội sẽ quan trọng không kém chất lượng tấn công. Inter Turku có cơ sở để hướng đến một màn trình diễn chủ động trên sân nhà, còn Başakşehir cần duy trì sự chặt chẽ để kéo trận đấu về thế cân bằng.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Inter Turku · 0 thắng1 hòaBaşakşehir · 0 thắng
    23/07/2026
    Başakşehir
    1 - 1
    Inter Turku
    Hòa
    Inter Turku
    5 trận gần nhất
    BHHTH
    3
    Trận
    1-2-0
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 1.3)
    3
    Thủng lưới
    Başakşehir
    5 trận gần nhất
    HTTH
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    1
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Inter Turku vượt qua Başakşehir, đội khách thất thế ở vòng loại châu Âu
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