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    Inter Turku vượt qua FC Vaduz ở vòng loại thứ ba

    Đại Ngàn06/08/2026 17:21

    Inter Turku thắng FC Vaduz 2-1 tại Veritas Stadium, Turku, ở vòng loại thứ ba UEFA Europa Conference League; Inter Turku giành chiến thắng, còn FC Vaduz phải nhận thất bại sau màn rượt đuổi tỷ số.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Inter Turku 2-1 FC Vaduz: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Inter Turku2 - 1FC VaduzKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Inter Turku tiếp đón FC Vaduz.

    • 11'A. Conteh nhận thẻ vàng phút 11

      Phút 11, A. Conteh của Inter Turku nhận thẻ vàng. Inter Turku và FC Vaduz vẫn hòa 0-0 trong thế trận cân bằng.

    • 13'Inter Turku nhỉnh hơn ở đầu trận

      Phút 13', Inter Turku và FC Vaduz vẫn hòa 0-0 trong thế trận khá cân bằng, khi tỷ lệ cầm bóng là 50% - 50%. Inter Turku nhỉnh hơn đôi chút nhờ 2-0 quả phạt góc, nhưng chưa tạo được ưu thế rõ rệt.

    • 22'Inter Turku mở tỷ số từ pha phản lưới

      Phút 22, J. Stark (FC Vaduz) đá phản lưới nhà, giúp Inter Turku mở tỷ số 1-0. Đây là bước ngoặt đáng tiếc cho FC Vaduz, trong khi Inter Turku có lợi thế dẫn bàn.

    • 25'L. Kuittinen nhận thẻ vàng

      Phút 25', L. Kuittinen của Inter Turku nhận thẻ vàng. Đây là thẻ vàng thứ hai của Inter Turku trong trận, sau A. Conteh ở phút 11.

    • 26'Vaduz cầm bóng, Inter Turku tạo sức ép

      Phút 26', FC Vaduz nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 47% - 53%, nhưng Inter Turku mới là đội tạo sức ép rõ hơn khi dẫn 1 - 0 và có 4 - 1 quả phạt góc. Thế trận vì thế nghiêng về khả năng Vaduz cầm bóng, còn Inter Turku chờ cơ hội từ những đợt lên bóng trực diện.

    • 39'Vaduz kiểm soát bóng, Inter Turku rình rập

      Phút 39, FC Vaduz đang kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 41% - 59%, nhưng Inter Turku vẫn cho thấy sự nguy hiểm khi dẫn 1-0 và được hưởng 4 - 1 quả phạt góc. Thế trận vì vậy nghiêng về Vaduz trong khâu kiểm soát, còn Inter Turku chủ động phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 53'Vaduz kiểm soát bóng, Inter Turku giữ lợi thế

      Bước sang phút 53, FC Vaduz nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với tỷ lệ 45% - 55%, nhưng Inter Turku vẫn tạo được nhiều phạt góc hơn, 4 - 3. Thế trận khá giằng co khi Vaduz chủ động cầm bóng, còn Inter Turku kiên trì bảo vệ lợi thế dẫn bàn.

    • 54'L. Mack nhận thẻ vàng

      Phút 54', L. Mack của FC Vaduz nhận thẻ vàng. Trong thế đang bị Inter Turku dẫn trước, FC Vaduz cần giữ sự tỉnh táo để tránh bất lợi thêm.

    • 57'J. Tuominen nhận thẻ vàng

      Phút 57', J. Tuominen (Inter Turku) nhận thẻ vàng, trong bối cảnh Inter Turku đang dẫn FC Vaduz 1-0.

    • 58'Inter Turku điều chỉnh nhân sự phút 58

      Phút 58, Inter Turku thay người: E. Kiiskila vào sân, J. Tuominen rời sân. Quyết định này được đưa ra chỉ một phút sau khi J. Tuominen nhận thẻ vàng.

    • 58'Inter Turku điều chỉnh nhân sự phút 58

      Phút 58, L. Laine vào sân thay L. Essomba bên phía Inter Turku. Đội chủ nhà làm mới nhân sự trong hiệp hai.

    • 58'FC Vaduz thay người ở phút 58

      Phút 58', D. Djokic vào sân thay M. Monsberger bên phía FC Vaduz. Đội bóng này đang bị Inter Turku dẫn trước, và sự điều chỉnh nhân sự có thể giúp họ tìm thêm phương án tấn công.

    • 62'M. Beeli nhận thẻ vàng ở phút 62

      Phút 62, M. Beeli của FC Vaduz nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đội khách tiếp tục phải chơi với sự thận trọng khi Inter Turku đang dẫn trước.

    • 63'D. Sorgic đưa FC Vaduz trở lại

      Phút 63', D. Sorgic lập công, giúp FC Vaduz gỡ hòa 1-1 trước Inter Turku. Trận đấu tại Veritas Stadium trở lại thế cân bằng.

    • 65'Vaduz nhỉnh hơn về kiểm soát bóng

      Phút 65, thế trận vẫn giằng co khi Inter Turku và FC Vaduz hòa 1-1. FC Vaduz nhỉnh hơn đôi chút về kiểm soát bóng với 48% - 52%, trong khi Inter Turku có nhiều phạt góc hơn, 4 - 3.

    • 68'P. Ahiabu đưa Inter Turku vượt lên

      Phút 68, P. Ahiabu lập công, đưa Inter Turku vượt lên dẫn trước FC Vaduz với tỷ số 2-1. Bàn thắng đến không lâu sau khi FC Vaduz gỡ hòa, giúp Inter Turku tái lập lợi thế trong thế trận cân bằng.

    • 70'FC Vaduz điều chỉnh nhân sự ở phút 70

      Phút 70, FC Vaduz đưa D. Kasper vào sân thay D. Sorgic. Trong thế đang bị dẫn, đội khách điều chỉnh nhân sự để tìm bàn gỡ.

    • 77'VAR từ chối bàn thắng của A. Conteh

      Phút 77, VAR xác định A. Conteh (Inter Turku) đã việt vị, khiến bàn thắng không được công nhận. Tỷ số vẫn là 2-2, và cuộc so tài tiếp tục căng thẳng ở những phút cuối.

    • 77'Inter Turku giữ lợi thế trong thế trận cân bằng

      Phút 77, Inter Turku đang dẫn 2-1 nhưng thế trận khá cân bằng khi hai đội cùng kiểm soát bóng 50% - 50%. Đội chủ nhà chỉ nhỉnh hơn ở phạt góc 5 - 3, còn FC Vaduz vẫn cần gia tăng sức ép để tìm bàn gỡ.

    • 81'VAR tước bàn thắng của J. Cabrera

      Phút 81, VAR vào cuộc và xác định bàn thắng của J. Cabrera (FC Vaduz) không được công nhận. FC Vaduz lỡ cơ hội tạo bước ngoặt trong những phút cuối.

    • 82'FC Vaduz điều chỉnh nhân sự ở phút 82

      Phút 82', FC Vaduz thay người: M. Cocic vào sân thay L. Dalipi. Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2, sự điều chỉnh này có thể giúp đội khách duy trì thế trận trong những phút cuối.

    • 82'FC Vaduz thay người phút 82

      Phút 82', M. Sawadogo vào sân thay D. Schwizer bên phía FC Vaduz. Trong thế trận đang cân bằng 2-2, sự điều chỉnh này đến khi cuộc chơi bước vào những phút cuối.

    • 82'FC Vaduz điều chỉnh nhân sự phút 82

      Phút 82', FC Vaduz đưa N. Hasler vào sân thay M. Beeli. Đội khách tiếp tục làm mới nhân sự trong những phút cuối, khi đang bị Inter Turku dẫn trước.

    • 88'Inter Turku thay người ở phút 88

      Phút 88, I. Jarvinen vào sân thay P. Ahiabu bên phía Inter Turku. Một sự điều chỉnh muộn, có thể nhằm giữ vững lợi thế trong những phút cuối.

    • 88'Inter Turku thay người ở phút 88

      Phút 88, Y. Amankwah vào sân thay S. Saarinen bên phía Inter Turku. Đây có thể là sự điều chỉnh nhằm giữ lợi thế trong những phút cuối.

    • 89'Inter Turku nhỉnh thế ở cuối trận

      Bước sang phút 89, Inter Turku nhỉnh hơn đôi chút với tỷ lệ cầm bóng 51% - 49% và ưu thế phạt góc 6 - 3. FC Vaduz vẫn duy trì thế giằng co, nhưng việc phạm lỗi 14 lần so với 8 của đối thủ cho thấy họ đang chịu sức ép nhất định khi tìm cách bảo vệ tỷ số 2-1.

    • 90+4'Inter Turku thay người ở phút bù giờ

      Phút 90+4', Inter Turku thay người: V. Ulundu vào sân thay A. Conteh. Đội chủ nhà có thể đang muốn gia cố lực lượng khi vẫn dẫn FC Vaduz 2-1.

    • KTKết thúc: Inter Turku 2-1 FC Vaduz

      Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

    Cập nhật lúc 23:58 06/08/2026

    Đội hình chính thức
    Inter Turku
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vesa-Pekka Vasara
    FC Vaduz
    Sơ đồ 4-3-1-2 · HLV Marc Schneider
    1
    Eetu Huuhtanen
    18
    Seth Saarinen
    22
    Luka Kuittinen
    21
    Ilari Kangasniemi
    2
    Jussi Niska
    9
    Jasse Tuominen
    4
    Prosper Ahiabu
    17
    Bismark Ampofo
    23
    Antoin Loic Essomba
    10
    Alie Conteh
    16
    Clinton Jephta
    25
    Leon Schaffran
    14
    Mischa Beeli
    27
    Niklas Lang
    5
    Liridon Berisha
    7
    Dominik Schwizer
    17
    Julian Stark
    20
    Luca Mack
    10
    Juan Cabrera
    11
    Lutfi Dalipi
    39
    Dejan Sorgić
    9
    Marcel Monsberger
    Dự bị
    Inter Turku
    12 Eero Vuorjoki36 Ville Seppä20 Axel Sandler24 Julius Tauriainen30 Yeboah Amankwah19 Iiro Järvinen35 Eeli Kiiskila27 Vincent Ulundu28 Lauri Laine
    FC Vaduz
    1 Benjamin Büchel38 Nico Föllmi4 Nicolas Hasler6 Denis Simani29 Malik Sawadogo37 Luca Celentano23 Mats Hammerich30 Mattia Walker19 Dejan Đokić
    Cập nhật đội hình lúc 21:30 06/08/2026
    Inter TurkuThống kêFC Vaduz
    50%
    Kiểm soát bóng
    50%
    4
    Trúng đích
    6
    6
    Phạt góc
    3
    8
    Phạm lỗi
    14
    4
    Việt vị
    4

    Inter Turku sẽ đối đầu FC Vaduz tại Veritas Stadion lúc 22:00 ngày 06/08/2026 trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đội chủ nhà có chuỗi phong độ gần nhất gồm 2 chiến thắng và 2 trận hòa, trong khi FC Vaduz toàn thắng ở 2 trận được thống kê.

    Inter Turku duy trì sự ổn định

    Chuỗi kết quả của Inter Turku cho thấy đội bóng này chưa phải nhận thất bại trong 4 trận gần nhất được cung cấp. Hai chiến thắng xen kẽ với hai trận hòa phản ánh khả năng duy trì tính cạnh tranh, dù mức độ bùng nổ trong từng trận chưa thể xác định chỉ từ chuỗi kết quả tổng hợp.

    Trước FC Vaduz, Inter Turku cần tận dụng tốt những thời điểm kiểm soát bóng và tổ chức tấn công. Việc trận đấu diễn ra tại Veritas Stadion tạo điều kiện để đội chủ nhà chủ động hơn trong cách nhập cuộc, nhưng hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc vào khả năng chuyển hóa quyền kiểm soát thành những tình huống nguy hiểm.

    FC Vaduz mang đến thử thách từ chuỗi toàn thắng

    FC Vaduz bước vào trận đấu với 2 chiến thắng liên tiếp trong phần dữ liệu phong độ. Đây là tín hiệu cho thấy đội khách đang có trạng thái thi đấu tích cực và có thể nhập cuộc với sự tự tin nhất định.

    Tuy nhiên, chuỗi thắng ngắn không đủ để kết luận về toàn bộ năng lực của FC Vaduz. Điểm đáng chú ý là đội bóng này có cơ sở để hướng tới một thế trận chặt chẽ, hạn chế sai lầm và chờ thời cơ khi Inter Turku đẩy cao đội hình.

    Điểm then chốt trong cách tiếp cận trận đấu

    Trận đấu có thể được quyết định bởi cách hai đội xử lý những khoảnh khắc chuyển trạng thái. Inter Turku nhiều khả năng muốn tạo sức ép từ sớm và kiểm soát nhịp độ tại sân nhà, trong khi FC Vaduz cần duy trì cự ly đội hình để không mở ra khoảng trống phía sau tuyến phòng ngự.

    Đối với Inter Turku, sự kiên nhẫn sẽ quan trọng không kém tốc độ tấn công. Nếu đưa bóng lên quá nhanh nhưng thiếu sự hỗ trợ ở khu vực trước vòng cấm, đội chủ nhà có thể đánh mất quyền kiểm soát và tạo cơ hội cho FC Vaduz phản công.

    Ở chiều ngược lại, FC Vaduz cần cân bằng giữa việc bảo vệ khung thành và duy trì mối đe dọa khi có bóng. Hai chiến thắng gần nhất là nền tảng tinh thần đáng kể, nhưng đội khách vẫn phải chứng minh khả năng giữ thế trận trước một đối thủ được thi đấu tại Veritas Stadion.

    Nhận định trước trận

    Inter Turku sở hữu chuỗi phong độ ổn định hơn về số trận được thống kê, còn FC Vaduz có lợi thế tâm lý từ 2 chiến thắng liên tiếp. Sự khác biệt giữa hai đội nhiều khả năng nằm ở khả năng kiểm soát nhịp đấu, giảm sai lầm và tận dụng cơ hội trong từng giai đoạn.

    Đây là trận đấu khó nghiêng hẳn về một phía chỉ dựa trên dữ liệu hiện có. Inter Turku có cơ sở để chủ động tại sân nhà, trong khi FC Vaduz bước vào cuộc so tài với sự tự tin từ chuỗi kết quả gần nhất. Vì vậy, màn đối đầu tại Veritas Stadion có thể được định đoạt bởi đội xử lý tốt hơn các tình huống chuyển tiếp và duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu.

    Inter Turku
    5 trận gần nhất
    TTBHH
    4
    Trận
    2-2-0
    T-H-B
    6
    Ghi (TB 1.5)
    3
    Thủng lưới
    FC Vaduz
    5 trận gần nhất
    BTBTT
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    6
    Ghi (TB 3.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Inter Turku vượt qua FC Vaduz ở vòng loại thứ ba
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