Jagiellonia Białystok ngược dòng hạ Rangers tại UEFA Europa League Jagiellonia Białystok ngược dòng thắng Rangers 2-1 tại UEFA Europa League trên sân Stadion Miejski, Białystok; Fernandez và Szmyt ghi bàn giúp đội chủ nhà lật ngược thế trận sau pha phản lưới của Montóia, còn Rangers nhận thất bại.

Jagiellonia Białystok 2 - 1 Rangers Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Jagiellonia Białystok tiếp đón Rangers.

4' Rangers mở tỷ số từ pha phản lưới Phút 4, Guilherme Montóia đá phản lưới nhà, giúp Rangers mở tỷ số 0-1. Jagiellonia Białystok khởi đầu không may khi bàn thua đến từ pha phản lưới.

5' Tuur Rommens nhận thẻ vàng sớm Phút 5, Tuur Rommens nhận thẻ vàng, chỉ ít lâu sau khi Rangers vượt lên dẫn trước.

13' Jagiellonia Białystok gỡ hòa sớm Phút 13', Emmanuel Fernandez phản lưới nhà, giúp Jagiellonia Białystok gỡ hòa 1-1 trước Rangers. Trận đấu khởi đầu đầy biến động khi hai đội liên tiếp có bàn thắng.

13' Rangers nhỉnh hơn trong thế trận cân bằng Sau 13 phút, thế trận khá cân bằng khi Jagiellonia Białystok nhỉnh hơn đôi chút về cầm bóng 51-49, nhưng Rangers đang tạo dấu ấn rõ hơn ở mặt trận tấn công với dứt điểm 0-1 và phạt góc 0-1. Hai đội vẫn thận trọng sau khi tỷ số là 1-1.

21' Kajetan Szmyt đưa Jagiellonia vượt lên Phút 21', Kajetan Szmyt lập công, đưa Jagiellonia Białystok vượt lên dẫn Rangers 2-1.

25' Thế trận cân bằng sau 25 phút Sau 25', Jagiellonia Białystok đang dẫn Rangers 2 - 1, nhưng thế trận vẫn khá cân bằng khi hai đội chia đều quyền kiểm soát bóng 50 - 50 và cùng có 2 - 2 pha dứt điểm. Nhịp độ chưa quá dồn dập, với những tình huống nguy hiểm xuất hiện tương đối hạn chế.

34' Tochi Chukwuani nhận thẻ vàng Phút 34, Tochi Chukwuani nhận thẻ vàng. Jagiellonia Białystok đang dẫn Rangers 2-1.

37' Jagiellonia kiểm soát nhưng Rangers vẫn nguy hiểm Sau 37 phút, Jagiellonia Białystok nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 55-45 và đang dẫn 2-1, nhưng thế trận chưa nghiêng hẳn khi đôi bên cùng có 2-2 cú dứt điểm. Rangers vẫn tạo được sức ép nhất định, thể hiện qua 2 pha cứu thua của Jagiellonia.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Findlay Curtis vào sân thay Daisuke Yokota Phút 46, Findlay Curtis vào sân thay Daisuke Yokota. Sự điều chỉnh này diễn ra khi Jagiellonia Białystok đang dẫn Rangers 2-1.

46' Cammy Devlin vào sân thay Tochi Chukwuani Phút 46, Cammy Devlin được tung vào sân thay Tochi Chukwuani. Sự điều chỉnh diễn ra ngay đầu hiệp hai, khi Jagiellonia Białystok đang dẫn Rangers 2-1.

46' Rangers điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Phút 46', Nicolas Raskin vào sân thay Dan Neil. Rangers lập tức có sự điều chỉnh nhân sự sau giờ nghỉ trong bối cảnh đang bị Jagiellonia Białystok dẫn trước.

50' Jagiellonia duy trì thế ép sân Bước sang phút 50, Jagiellonia Białystok vẫn kiểm soát tốt thế trận khi dẫn Rangers 2-1 và nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng 53-47. Đội chủ nhà tạo sức ép rõ hơn với số lần dứt điểm 5-2, trong khi Rangers phải lùi sâu phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

62' Jagiellonia nhỉnh hơn trong thế trận giằng co Phút 62, Jagiellonia Białystok vẫn nhỉnh hơn trong thế trận giằng co khi cầm bóng 52 - 48 và dứt điểm trúng đích 4 - 2. Rangers đang bị dẫn 2-1 nhưng vẫn duy trì sức ép nhất định qua 2 quả phạt góc.

65' Jeremy Agbonifo vào sân ở phút 65 Phút 65, Jeremy Agbonifo được tung vào sân thay Rodrigo Conceição. Jagiellonia Białystok đang dẫn Rangers, và sự điều chỉnh này có thể giúp đội khách tìm thêm sức bật trong phần còn lại của trận đấu.

65' Jagiellonia Białystok thay người ở phút 65 Phút 65, A. Klynge vào sân thay Sergio Lozano. Jagiellonia Białystok đang bảo toàn lợi thế 2-1 trước Rangers.

74' Jagiellonia nhỉnh hơn trong thế dẫn bàn Phút 74, Jagiellonia Białystok vẫn kiểm soát tốt hơn với tỷ lệ cầm bóng 54 - 46 , đồng thời tạo nhiều áp lực hơn qua số lần dứt điểm 7 - 5 . Rangers đang phải lùi sâu chống đỡ, dù vẫn giữ được khả năng phản công khi số cú sút trúng đích là 5 - 3 .

76' Vanja Dragojevic vào sân thay Thelo Aasgaard Phút 76', Vanja Dragojevic vào sân thay Thelo Aasgaard. Jagiellonia Białystok đang dẫn Rangers 2-1, và sự thay đổi nhân sự này đến trong giai đoạn cuối trận.

80' Dawid Drachal vào sân thay Jesús Imaz Phút 80, Dawid Drachal vào sân thay Jesús Imaz, khi Jagiellonia Białystok đang dẫn Rangers 2-1. Sự thay đổi nhân sự đến trong thời điểm Jagiellonia Białystok cần bảo toàn lợi thế mong manh.

80' Youssuf Sylla vào sân ở phút 80 Phút 80, Youssuf Sylla vào sân thay Nik Prelec, khi Jagiellonia Białystok đang dẫn Rangers 2-1. Jagiellonia Białystok có thêm lựa chọn trong những phút cuối trận.

85' Lawrence Shankland vào sân ở phút 85 Phút 85, Lawrence Shankland vào sân thay Ross McCrorie. Sự xuất hiện của Shankland mang đến thêm lựa chọn cho Rangers trong những phút cuối, khi đội đang bị Jagiellonia Białystok dẫn 2-1.

86' Rangers dồn ép cuối trận Phút 86', Jagiellonia Białystok vẫn dẫn 2-1 và nhỉnh hơn về kiểm soát bóng 52-48. Tuy nhiên, Rangers đang dồn ép với lợi thế phạt góc 1-5 và số lần dứt điểm 8-9, khiến đội chủ nhà phải tập trung phòng ngự trong những phút cuối.

88' Yuki Kobayashi nhận thẻ vàng ở phút 88 Phút 88, Yuki Kobayashi nhận thẻ vàng, thêm một điểm nóng ở những phút cuối khi Jagiellonia Białystok đang dẫn Rangers 2-1.

90+2' Nicolas Raskin nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+2', Nicolas Raskin nhận thẻ vàng. Chiếc thẻ đến ở thời điểm trận đấu đã bước vào những phút bù giờ căng thẳng.

KT Kết thúc: Jagiellonia Białystok 2-1 Rangers Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 01:00 07/08/2026

Đội hình chính thức Jagiellonia Białystok Sơ đồ 4-3-3 Rangers Sơ đồ 4-2-3-1 50 Sławomir Abramowicz 15 Norbert Wojtuszek 44 Apostolos Konstantopoulos 4 Yuki Kobayashi 23 Guilherme Montóia 27 Rodrigo Conceição 6 Taras Romanczuk 21 Sergio Lozano 7 Kajetan Szmyt 11 Jesús Imaz 99 Nik Prelec 1 Ivor Pandur 21 Dujon Sterling 2 Ross McCrorie 37 Emmanuel Fernandez 25 Tuur Rommens 42 Tochi Chukwuani 6 Dan Neil 17 Daisuke Yokota 11 Thelo Aasgaard 10 Mohamed Diomandé 9 Youssef Chermiti Dự bị Jagiellonia Białystok 1 Michał Perchel 2 Cezary Polak 8 Dawid Drachal 9 Dimitris Rallis 10 Jeremy Agbonifo 17 Youssuf Sylla 19 A. Klynge 53 Bartlomiej Krasiewicz 66 Adrian Damasiewicz Rangers 7 Lawrence Shankland 14 Cammy Devlin 20 Ryan Naderi 22 Vanja Dragojevic 23 Djeidi Gassama 24 Olwethu Makhanya 28 Bojan Miovski 31 Liam Kelly 41 Alexander Hutton Cập nhật đội hình lúc 22:20 06/08/2026

Jagiellonia Białystok Thống kê Rangers 52% Kiểm soát bóng 48% 9 Dứt điểm 9 6 Trúng đích 4 1 Phạt góc 5 9 Phạm lỗi 15 1 Việt vị 0 4 Thủ môn cứu thua 4

Jagiellonia Białystok sẽ đối đầu Rangers tại UEFA Europa League lúc 23h ngày 06/08/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Stadion Miejski, nhưng những dữ liệu được cung cấp chưa bao gồm phong độ gần đây, lịch sử đối đầu, vị trí giải đấu hay danh sách lực lượng của hai đội.

Vì vậy, trọng tâm nhận định ở thời điểm này là bối cảnh thi đấu và những yếu tố cần theo dõi khi trận đấu bắt đầu, thay vì đưa ra dự đoán cụ thể về kết quả.

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Jagiellonia Białystok vs Rangers

Jagiellonia Białystok vs Rangers Giải đấu: UEFA Europa League

UEFA Europa League Thời gian: 23h ngày 06/08/2026

23h ngày 06/08/2026 Sân vận động: Stadion Miejski

Bối cảnh trước giờ bóng lăn

Đây là cuộc chạm trán giữa Jagiellonia Białystok và Rangers trong khuôn khổ UEFA Europa League. Sân Stadion Miejski sẽ là địa điểm tổ chức trận đấu, qua đó Jagiellonia Białystok có điều kiện thi đấu trên sân nhà.

Tuy nhiên, chưa có thông tin về phong độ gần nhất, thành tích đối đầu hoặc mục tiêu cụ thể của hai đội trong dữ liệu hiện có. Những yếu tố này thường đóng vai trò quan trọng khi đánh giá tương quan trước trận, nhưng không thể kết luận nếu thiếu số liệu xác thực.

Điểm cần chờ đợi ở trận đấu

Với dữ liệu lực lượng chưa được cung cấp, đội hình dự kiến và những cầu thủ vắng mặt của Jagiellonia Białystok cũng như Rangers chưa thể xác định. Điều này khiến các đánh giá về sơ đồ chiến thuật, khả năng kiểm soát bóng hay phương án tấn công chỉ nên được xem xét sau khi thông tin chính thức được công bố.

Đáng chú ý, diễn biến trên sân sẽ cho thấy đội nào chủ động đẩy cao đội hình và đội nào lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn. Khả năng chuyển trạng thái, tổ chức phòng ngự và tận dụng cơ hội có thể trở thành những yếu tố quyết định, nhưng chưa có đủ dữ liệu để gắn các ưu thế cụ thể cho một bên.

Nhận định trước trận

Jagiellonia Białystok vs Rangers là trận đấu được tổ chức tại Stadion Miejski trong khuôn khổ UEFA Europa League. Do nguồn thông tin hiện tại chỉ xác nhận thời gian, địa điểm và cặp đấu, chưa thể đưa ra nhận định nghiêng về đội nào hoặc dự đoán tỷ số.

Nhìn chung, người hâm mộ cần chờ thêm thông tin về đội hình, phong độ và tình trạng lực lượng trước khi đánh giá đầy đủ tương quan giữa hai đội. Trận đấu bắt đầu lúc 23h ngày 06/08/2026.

Jagiellonia Białystok 5 trận gần nhất T B

Tình hình lực lượng Jagiellonia Białystok ✚ Kamil Jóźwiak (Muscle Injury) Rangers ✚ Ryan Naderi (Fitness) ✚ Ross McCrorie (Unknown Injury) ✚ José Cifuentes (Knee Injury)