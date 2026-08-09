Johor Darul Ta'zim và Chelsea chia điểm sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính Trận cầu trên sân Sultan Ibrahim Stadium, Johor Bahru khép lại với tỷ số 3-3 đầy kịch tính giữa Johor Darul Ta'zim và Chelsea. Cú đúp của Delap cùng pha phản lưới nhà ở phút 89 của Glauder giúp Chelsea giữ lại 1 điểm, trong khi Hanapi, Pasero và Bergson là những người lập công cho đội chủ nhà.

Johor Darul Ta'zim 3 - 3 Chelsea Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu

Johor Darul Ta'zim tiếp đón Chelsea.



Johor Darul Ta'zim tiếp đón Chelsea. 12' Chelsea kiểm soát thế trận trước Johor Darul Ta'zim

Trải qua 12 phút đầu tiên, Chelsea chủ động chiếm lĩnh thế trận khi kiểm soát bóng 39 - 61 trước Johor Darul Ta'zim. Sự lấn lướt của đại diện nước Anh được thể hiện qua chỉ số dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 1) , trong khi đội chủ nhà chủ yếu căng mình phòng ngự và đã phải phạm lỗi 3 - 0 để ngăn chặn các đợt lên bóng.



Trải qua 12 phút đầu tiên, Chelsea chủ động chiếm lĩnh thế trận khi kiểm soát bóng trước Johor Darul Ta'zim. Sự lấn lướt của đại diện nước Anh được thể hiện qua chỉ số dứt điểm , trong khi đội chủ nhà chủ yếu căng mình phòng ngự và đã phải phạm lỗi để ngăn chặn các đợt lên bóng. 14' Arif Aiman mở tỷ số cho Johor Darul Ta'zim

Phút 14, Arif Aiman Hanapi ghi bàn mở tỷ số cho Johor Darul Ta'zim sau đường kiến tạo của Marcos Guilherme. Bàn thắng giúp Johor Darul Ta'zim vươn lên dẫn Chelsea 1-0 ngay ở cú dứt điểm đầu tiên của mình từ đầu trận.



Phút 14, ghi bàn mở tỷ số cho sau đường kiến tạo của Marcos Guilherme. Bàn thắng giúp Johor Darul Ta'zim vươn lên dẫn Chelsea 1-0 ngay ở cú dứt điểm đầu tiên của mình từ đầu trận. 24' Chelsea dâng cao đội hình tìm bàn gỡ

Dù chịu bàn thua sớm, Chelsea nỗ lực đẩy cao đội hình với tỷ lệ cầm bóng 40 - 60 . Đội khách vượt trội ở chỉ số dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 1 - 2 ) cùng 0 - 2 phạt góc, nhưng Johor Darul Ta'zim vẫn thi đấu tập trung để bảo vệ lợi thế dẫn 1 - 0.



Dù chịu bàn thua sớm, Chelsea nỗ lực đẩy cao đội hình với tỷ lệ cầm bóng . Đội khách vượt trội ở chỉ số dứt điểm (trúng đích ) cùng phạt góc, nhưng Johor Darul Ta'zim vẫn thi đấu tập trung để bảo vệ lợi thế dẫn 1 - 0. 29' Chelsea có sự thay đổi người sớm ở phút 29

Phút 29, Chelsea quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Reggie Watson được tung vào sân để thay thế cho Aarón Anselmino . Đội bóng nước Anh đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ sau khi để Johor Darul Ta'zim dẫn trước 1-0 từ phút 14.



Phút 29, quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi được tung vào sân để thay thế cho . Đội bóng nước Anh đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ sau khi để Johor Darul Ta'zim dẫn trước 1-0 từ phút 14. 36' Chelsea bế tắc dù nắm giữ thế trận

Dù áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng 39 - 61 , Chelsea vẫn bế tắc trước hàng phòng ngự kỷ luật của Johor Darul Ta'zim. Cả hai đội đều sở hữu 5 - 5 cú dứt điểm (trúng đích 1 - 2 ), nhưng đại diện Malaysia mới là bên tận dụng cơ hội tốt hơn để duy trì lợi thế 1 - 0 đến phút 36'.



Dù áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng , Chelsea vẫn bế tắc trước hàng phòng ngự kỷ luật của Johor Darul Ta'zim. Cả hai đội đều sở hữu cú dứt điểm (trúng đích ), nhưng đại diện Malaysia mới là bên tận dụng cơ hội tốt hơn để duy trì lợi thế 1 - 0 đến phút 36'. 42' Liam Delap gỡ hòa 1-1 cho Chelsea từ chấm phạt đền

Phút 42, Liam Delap thực hiện thành công quả phạt đền để gỡ hòa 1-1 cho Chelsea. Bàn thắng quan trọng giúp đội khách đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau khi để Johor Darul Ta'zim dẫn trước từ phút 14.



Phút 42, thực hiện thành công quả phạt đền để gỡ hòa 1-1 cho Chelsea. Bàn thắng quan trọng giúp đội khách đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau khi để Johor Darul Ta'zim dẫn trước từ phút 14. 44' Eddy İsrafilov nhận thẻ vàng ở phút 44

Phút 44, Eddy İsrafilov phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Tấm thẻ phạt xuất hiện trong những phút cuối hiệp một, thời điểm tỷ số đang là 1-1 nghiêng về sự giằng co giữa hai đội.



Phút 44, phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Tấm thẻ phạt xuất hiện trong những phút cuối hiệp một, thời điểm tỷ số đang là 1-1 nghiêng về sự giằng co giữa hai đội. 45' Liam Delap nhận thẻ vàng ở phút 45

Phút 45, đến lượt Liam Delap phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống va chạm ở cuối hiệp một. Sức nóng của trận đấu đang gia tăng đáng kể ngay sau khi Chelsea có bàn gỡ hòa 1-1.



Phút 45, đến lượt phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống va chạm ở cuối hiệp một. Sức nóng của trận đấu đang gia tăng đáng kể ngay sau khi Chelsea có bàn gỡ hòa 1-1. 45' Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.



Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1. 46' Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.



Hiệp 2 bắt đầu. 46' Chelsea điều chỉnh vị trí khung gỗ ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Chelsea quyết định thực hiện sự thay đổi ở vị trí gác đền khi Gabriel Slonina vào sân thay cho Teddy Sharman-Lowe . Quyết định điều chỉnh nhân sự này diễn ra trong bối cảnh hai đội đang tạm hòa nhau với tỷ số 1-1.



Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Chelsea quyết định thực hiện sự thay đổi ở vị trí gác đền khi vào sân thay cho . Quyết định điều chỉnh nhân sự này diễn ra trong bối cảnh hai đội đang tạm hòa nhau với tỷ số 1-1. 48' Chelsea gia tăng thế ép sân ngay đầu hiệp hai

Bước sang phút 48, Chelsea tiếp tục nắm quyền chủ động với tỷ lệ cầm bóng 38 - 62 nghiêng về phía đại diện nước Anh. Đội khách vượt trội ở số lần dứt điểm 6 - 9 (trúng đích 2 - 3 ), trong khi Johor Darul Ta'zim chấp nhận phạm lỗi 10 - 5 nhằm ngăn cản các đợt lên bóng và bảo vệ tỷ số hòa 1 - 1.



Bước sang phút 48, Chelsea tiếp tục nắm quyền chủ động với tỷ lệ cầm bóng nghiêng về phía đại diện nước Anh. Đội khách vượt trội ở số lần dứt điểm (trúng đích ), trong khi Johor Darul Ta'zim chấp nhận phạm lỗi nhằm ngăn cản các đợt lên bóng và bảo vệ tỷ số hòa 1 - 1. 52' Jonathan Silva nhận thẻ vàng ở đầu hiệp hai

Phút 52, Jonathan Silva phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống can thiệp trái phép. Trận đấu giữa Johor Darul Ta'zim và Chelsea đang diễn ra rất căng thẳng với tỷ số hòa 1-1 khi cả hai bên liên tục có những pha va chạm quyết liệt trên sân.



Phút 52, phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống can thiệp trái phép. Trận đấu giữa Johor Darul Ta'zim và Chelsea đang diễn ra rất căng thẳng với tỷ số hòa 1-1 khi cả hai bên liên tục có những pha va chạm quyết liệt trên sân. 54' Estêvão dính thẻ vàng ở phút 54

Phút 54, Estêvão nhận thẻ vàng từ trọng tài. Thế trận trên sân đang trở nên căng thẳng hơn với liên tiếp các pha va chạm quyết liệt từ hai đội khi tỷ số vẫn đang hòa 1-1.



Phút 54, nhận thẻ vàng từ trọng tài. Thế trận trên sân đang trở nên căng thẳng hơn với liên tiếp các pha va chạm quyết liệt từ hai đội khi tỷ số vẫn đang hòa 1-1. 60' Chelsea dồn ép nhưng chưa thể vượt lên

Chạm mốc 60 phút thi đấu, Chelsea nắm quyền chủ động với thời lượng cầm bóng 40 - 60 và tạo ra sự vượt trội ở chỉ số dứt điểm 7 - 12 . Dù vậy, Johor Darul Ta'zim vẫn kiên cường bảo vệ tỷ số 1 - 1 nhờ lối chơi quyết liệt (phạm lỗi 16 - 9), giữ cho số lần dứt điểm trúng đích của hai bên duy trì ở thế cân bằng 3 - 3 .



Chạm mốc 60 phút thi đấu, Chelsea nắm quyền chủ động với thời lượng cầm bóng và tạo ra sự vượt trội ở chỉ số dứt điểm . Dù vậy, Johor Darul Ta'zim vẫn kiên cường bảo vệ tỷ số nhờ lối chơi quyết liệt (phạm lỗi 16 - 9), giữ cho số lần dứt điểm trúng đích của hai bên duy trì ở thế cân bằng . 62' Liam Delap sút phạt đền thành công, Chelsea vượt lên dẫn bàn

Phút 62, Liam Delap thực hiện chuẩn xác quả phạt đền để đưa Chelsea vượt lên dẫn Johor Darul Ta'zim với tỷ số 1-2. Bàn thắng trên chấm 11m giúp đại diện nước Anh hoàn tất màn ngược dòng sau khi bị dẫn trước từ sớm.



Phút 62, thực hiện chuẩn xác quả phạt đền để đưa Chelsea vượt lên dẫn Johor Darul Ta'zim với tỷ số 1-2. Bàn thắng trên chấm 11m giúp đại diện nước Anh hoàn tất màn ngược dòng sau khi bị dẫn trước từ sớm. 62' Thay người ở phút 62: Stoichkov thế chỗ S. Zahedi

Phút 62, đội hình có sự điều chỉnh nhân sự khi Stoichkov được tung vào sân để thay thế cho S. Zahedi . Sự xuất hiện của Stoichkov được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới và giúp đội bóng duy trì thế trận tốt hơn trong hiệp hai.



Phút 62, đội hình có sự điều chỉnh nhân sự khi được tung vào sân để thay thế cho . Sự xuất hiện của Stoichkov được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới và giúp đội bóng duy trì thế trận tốt hơn trong hiệp hai. 65' Óscar Arribas Pasero gỡ hòa 2-2 cho Johor Darul Ta'zim

Phút 65, Óscar Arribas Pasero lập công giúp Johor Darul Ta'zim quân bình tỷ số 2-2. Ngay sau khi bị Chelsea vươn lên dẫn trước ở phút 62, đại diện Malaysia đã phản ứng vô cùng nhanh chóng để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.



Phút 65, lập công giúp Johor Darul Ta'zim quân bình tỷ số 2-2. Ngay sau khi bị Chelsea vươn lên dẫn trước ở phút 62, đại diện Malaysia đã phản ứng vô cùng nhanh chóng để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. 66' Nicolas Jackson nhận thẻ vàng ở phút 66

Phút 66, tiền đạo Nicolas Jackson bên phía Chelsea bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo. Tấm thẻ phạt này diễn ra ngay sau khi Johor Darul Ta'zim có bàn gỡ hòa 2-2, phản ánh bầu không khí giằng co và ngày càng căng thẳng trên sân.



Phút 66, tiền đạo bên phía Chelsea bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo. Tấm thẻ phạt này diễn ra ngay sau khi Johor Darul Ta'zim có bàn gỡ hòa 2-2, phản ánh bầu không khí giằng co và ngày càng căng thẳng trên sân. 68' Cristian Glauder nhận thẻ vàng ở phút 68

Phút 68, Cristian Glauder trở thành cầu thủ tiếp theo phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trận đấu đang diễn ra rất căng thẳng với nhiều pha va chạm liên tiếp ngay sau khi tỷ số được đưa về 2-2.



Phút 68, trở thành cầu thủ tiếp theo phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trận đấu đang diễn ra rất căng thẳng với nhiều pha va chạm liên tiếp ngay sau khi tỷ số được đưa về 2-2. 72' Chelsea dồn ép nhưng Johor Darul Ta'zim kiên cường cầm hòa

Bước sang phút 72, trận đấu vẫn diễn ra vô cùng kịch tính khi tỷ số đang giữ ở mức 2-2. Chelsea tỏ ra lấn lướt về tỷ lệ kiểm soát bóng ( 39 - 61 ) lẫn số lần dứt điểm ( 10 - 15 ) và phạt góc ( 0 - 4 ), song Johor Darul Ta'zim vẫn đáp trả rất hiệu quả để duy trì sự cân bằng ở chỉ số dứt điểm trúng đích ( 4 - 4 ).



Bước sang phút 72, trận đấu vẫn diễn ra vô cùng kịch tính khi tỷ số đang giữ ở mức 2-2. Chelsea tỏ ra lấn lướt về tỷ lệ kiểm soát bóng ( ) lẫn số lần dứt điểm ( ) và phạt góc ( ), song Johor Darul Ta'zim vẫn đáp trả rất hiệu quả để duy trì sự cân bằng ở chỉ số dứt điểm trúng đích ( ). 75' Sức nóng gia tăng, Geovany Quenda nhận thẻ vàng

Phút 75, trọng tài phải rút ra tấm thẻ vàng dành cho Geovany Quenda . Trận đấu đang trở nên cực kỳ căng thẳng trong những phút cuối khi Johor Darul Ta'zim và Chelsea vẫn đang hòa nhau 2-2.



Phút 75, trọng tài phải rút ra tấm thẻ vàng dành cho . Trận đấu đang trở nên cực kỳ căng thẳng trong những phút cuối khi Johor Darul Ta'zim và Chelsea vẫn đang hòa nhau 2-2. 78' Johor Darul Ta'zim tung Bergson vào sân tìm sự đột biến

Phút 78, Johor Darul Ta'zim quyết định làm mới hàng công khi tung Bergson vào sân thay thế cho Marcos Guilherme . Trong thế trận đang hòa 2-2 giằng co, sự xuất hiện của Bergson được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt cho đội nhà ở những phút còn lại.



Phút 78, Johor Darul Ta'zim quyết định làm mới hàng công khi tung vào sân thay thế cho . Trong thế trận đang hòa 2-2 giằng co, sự xuất hiện của Bergson được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt cho đội nhà ở những phút còn lại. 78' Nené vào sân thay Nacho Méndez ở phút 78

Phút 78, Nené chính thức được tung vào sân để thay thế cho Nacho Méndez . Trong bối cảnh tỷ số đang hòa 2-2 căng thẳng, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho lối chơi ở những phút cuối trận.



Phút 78, chính thức được tung vào sân để thay thế cho . Trong bối cảnh tỷ số đang hòa 2-2 căng thẳng, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho lối chơi ở những phút cuối trận. 82' Johor Darul Ta'zim thay người ở phút 82

Phút 82, Johor Darul Ta'zim thực hiện sự thay đổi người khi Carlos Akapo vào sân thế chỗ Eddy İsrafilov . Trong thế trận giằng co với tỷ số 2-2, sự bổ sung nhân sự này được kỳ vọng sẽ gia cố sự chắc chắn cho hàng thủ của đội nhà ở những phút cuối trận.



Phút 82, Johor Darul Ta'zim thực hiện sự thay đổi người khi vào sân thế chỗ . Trong thế trận giằng co với tỷ số 2-2, sự bổ sung nhân sự này được kỳ vọng sẽ gia cố sự chắc chắn cho hàng thủ của đội nhà ở những phút cuối trận. 85' Chelsea gia tăng áp lực ở những phút cuối

Tiến về phút 85, Chelsea vẫn là đội chủ động hơn trên sân với tỷ lệ cầm bóng 39 - 61 và áp đảo về số lần dứt điểm (10 - 16). Đại diện nước Anh liên tục dồn ép với 0 - 4 quả phạt góc, nhưng Johor Darul Ta'zim đang thi đấu lăn xả để giữ vững tỷ số hòa 2 - 2.



Tiến về phút 85, vẫn là đội chủ động hơn trên sân với tỷ lệ cầm bóng 39 - 61 và áp đảo về số lần dứt điểm (10 - 16). Đại diện nước Anh liên tục dồn ép với 0 - 4 quả phạt góc, nhưng đang thi đấu lăn xả để giữ vững tỷ số hòa 2 - 2. 86' Bergson ghi bàn phút 86, Johor Darul Ta'zim dẫn 3-2

Phút 86, Bergson tỏa sáng đúng lúc giúp Johor Darul Ta'zim vươn lên dẫn 3-2. Màn rượt đuổi tỷ số diễn ra vô cùng kịch tính khi đại diện Malaysia một lần nữa tái lập thế dẫn bàn trước Chelsea ở những phút cuối trận.



Phút 86, tỏa sáng đúng lúc giúp Johor Darul Ta'zim vươn lên dẫn 3-2. Màn rượt đuổi tỷ số diễn ra vô cùng kịch tính khi đại diện Malaysia một lần nữa tái lập thế dẫn bàn trước Chelsea ở những phút cuối trận. 86' Chelsea tung Dastan Satpaev vào thay Nicolas Jackson

Phút 86, Chelsea thực hiện điều chỉnh nhân sự trên hàng công khi Dastan Satpaev được tung vào sân thay thế cho Nicolas Jackson . Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đại diện nước Anh gia tăng sức ép trong những phút thi đấu còn lại.



Phút 86, Chelsea thực hiện điều chỉnh nhân sự trên hàng công khi được tung vào sân thay thế cho . Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đại diện nước Anh gia tăng sức ép trong những phút thi đấu còn lại. 87' Mudryk vào sân thay Gittens ở những phút cuối

Phút 87, Chelsea quyết định điều chỉnh nhân sự khi Mykhaylo Mudryk được tung vào sân thay cho Jamie Gittens . Ngay sau khi để Johor Darul Ta'zim vượt lên dẫn 3-2 ở phút 86, đại diện nước Anh buộc phải tăng cường hỏa lực với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại.



Phút 87, Chelsea quyết định điều chỉnh nhân sự khi được tung vào sân thay cho . Ngay sau khi để Johor Darul Ta'zim vượt lên dẫn 3-2 ở phút 86, đại diện nước Anh buộc phải tăng cường hỏa lực với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại. 89' Cristian Glauder phản lưới nhà, Chelsea gỡ hòa 3-3

Phút 89, bi kịch ập đến với Johor Darul Ta'zim khi Cristian Glauder đá phản lưới nhà, giúp Chelsea đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 3-3 . Bàn thua đáng tiếc ở những phút cuối khiến đại diện Malaysia đánh mất lợi thế vừa tạo ra trước đó.



Phút 89, bi kịch ập đến với Johor Darul Ta'zim khi đá phản lưới nhà, giúp Chelsea đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số . Bàn thua đáng tiếc ở những phút cuối khiến đại diện Malaysia đánh mất lợi thế vừa tạo ra trước đó. 89' Johor Darul Ta'zim tung Corbin-Ong vào sân ở phút 89

Phút 89, Johor Darul Ta'zim thực hiện sự thay đổi nhân sự khi La'Vere Corbin-Ong được tung vào sân để thay thế Jonathan Silva . Trận đấu đang trôi về những phút cuối với tỷ số hòa 3-3 đầy kịch tính, đòi hỏi đội bóng Malaysia phải gia cố lại sự tập trung nơi hàng thủ.



Phút 89, thực hiện sự thay đổi nhân sự khi được tung vào sân để thay thế . Trận đấu đang trôi về những phút cuối với tỷ số hòa 3-3 đầy kịch tính, đòi hỏi đội bóng Malaysia phải gia cố lại sự tập trung nơi hàng thủ. 90+2' Reggie Watson nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

Phút 90+2', Reggie Watson phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống can thiệp quyết liệt. Mức độ căng thẳng của trận đấu giữa Johor Darul Ta'zim và Chelsea đang bị đẩy lên cao trào ở những phút bù giờ cuối cùng khi tỷ số là 3-3.



Phút 90+2', phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống can thiệp quyết liệt. Mức độ căng thẳng của trận đấu giữa Johor Darul Ta'zim và Chelsea đang bị đẩy lên cao trào ở những phút bù giờ cuối cùng khi tỷ số là 3-3. KT Kết thúc: Johor Darul Ta'zim 3-3 Chelsea

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 3.



Cập nhật lúc 20:56 09/08/2026

Đội hình chính thức Johor Darul Ta'zim Sơ đồ Chelsea Sơ đồ 16 Syihan Hazmi 23 Eddy İsrafilov 81 Kevin Medina 5 Cristian Glauder 24 Óscar Arribas Pasero 21 Dejan Petrovic 28 Nacho Méndez 33 Jonathan Silva 10 Arif Aiman Hanapi 7 S. Zahedi 95 Marcos Guilherme 28 Teddy Sharman-Lowe 4 Tosin Adarabioyo 19 Mamadou Sarr 30 Aarón Anselmino 47 Geovany Quenda 14 Dário Essugo 32 Mahdi Nicoll-Jazuli 11 Jamie Gittens 41 Estêvão 9 Liam Delap 15 Nicolas Jackson Dự bị Johor Darul Ta'zim 1 Christian Abad Amat 2 Matthew Davies 9 Bergson 12 Stuart Wilkin 14 Shane Lowry 18 Nené 22 La'Vere Corbin-Ong 88 Manuel Hidalgo Chelsea 31 Reggie Watson 35 Ted Curd 36 Dastan Satpaev 37 Olutayo Subuloye 42 Calvin Diakite 43 Mykhaylo Mudryk 44 Gabriel Slonina 46 Reggie Walsh 76 Ryan Kavuma-McQueen Cập nhật đội hình lúc 19:05 09/08/2026

Johor Darul Ta'zim Thống kê Chelsea 40% Kiểm soát bóng 60% 12 Dứt điểm 17 6 Trúng đích 5 0 Phạt góc 4 19 Phạm lỗi 15 2 Việt vị 0 3 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Liam Delap Chelsea 2 bàn Bergson Johor Darul Ta'zim 1 bàn Arif Aiman Hanapi Johor Darul Ta'zim 1 bàn Óscar Arribas Pasero Johor Darul Ta'zim 1 bàn Marcos Guilherme Johor Darul Ta'zim 1 kiến tạo · điểm 6.7

19h00 ngày 09/08/2026 - Giao hữu CLB

Trận giao hữu giữa Johor Darul Ta'zim và Chelsea diễn ra lúc 19h00 ngày 09/08/2026 trên sân vận động Sultan Ibrahim Stadium là cuộc chạm trán đáng chú ý giữa đại diện bóng đá Đông Nam Á và gã khổng lồ của bóng đá Anh. Trận đấu này là cơ hội thử nghiệm lực lượng quan trọng cho cả hai đội bóng trong đợt chuẩn bị trước mùa giải.

Bối cảnh trận đấu và lợi thế sân nhà

Johor Darul Ta'zim bước vào trận đấu này với lợi thế lớn khi được thi đấu tại chảo lửa Sultan Ibrahim Stadium dưới sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ. Việc đối đầu với một câu lạc bộ danh tiếng đến từ châu Âu không chỉ mang ý nghĩa cọ xát chuyên môn mà còn là dịp để đội chủ nhà khẳng định bản lĩnh và thử thách giới hạn của bản thân.

Thử nghiệm lực lượng và tính chất cởi mở

Về phía Chelsea, những chuyến du đấu giao hữu là thời điểm then chốt để ban huấn luyện rà soát lại đội hình, thử nghiệm các phương án chiến thuật mới và giúp các cầu thủ duy trì cảm giác bóng tốt nhất. Tính chất tự do của trận giao hữu cho phép cả hai bên tiếp cận trận đấu một cách cởi mở, hướng tới việc cống hiến một màn trình diễn hấp dẫn cho khán giả.

Dự đoán thế trận

Với ưu thế vượt trội về chất lượng nhân sự cũng như đẳng cấp thi đấu, Chelsea dự kiến sẽ kiểm soát phần lớn thời lượng bóng và chủ động triển khai các đợt tấn công. Tuy nhiên, Johor Darul Ta'zim hoàn toàn có thể tạo ra những bất ngờ bằng lối chơi nhiệt huyết và tinh thần quyết tâm cao khi được chơi trên mặt sân quen thuộc.

Johor Darul Ta'zim 5 trận gần nhất B B T T B Chelsea 5 trận gần nhất T B B T H

Tình hình lực lượng Johor Darul Ta'zim ✚ Syahmi Safari (Knee Injury) ✚ João Figueiredo (Suspension Through Sports Court) ✚ Hector Hevel (Suspension Through Sports Court) ✚ Enzo Lombardo (Unknown Injury) ✚ Jon Irazábal (Suspension Through Sports Court) Chelsea ✚ Caleb Wiley (Adductor Injury) ✚ Valentín Barco (Unknown Injury) ✚ Dário Essugo (Fitness) ✚ Emmanuel Emegha (Hamstring Injury) ✚ Geovany Quenda (Unknown Injury)