Joshua Zirkzee đếm ngày rời Man Utd: Cánh cửa Serie A rộng mở trước hạn chót chuyển nhượng Tiền đạo Joshua Zirkzee nhiều khả năng chia tay Man Utd trước ngày 2/9 theo dạng cho mượn, mở đường cho Quỷ đỏ tái cơ cấu đội hình và nhắm đến tân binh mới.

Tương lai của tiền đạo Joshua Zirkzee tại sân Old Trafford đang đi đến những hồi kết đầy chóng vánh. Chân sút người Hà Lan tin chắc bản thân sẽ rời Man Utd trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè chính thức đóng cửa vào ngày 2/9, khép lại giai đoạn ngắn ngủi không như kỳ vọng tại giải Ngoại hạng Anh.

Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" hiện ưu tiên phương án để Zirkzee ra đi theo dạng cho mượn ở giai đoạn đầu. Các cuộc đàm phán đang được tiến hành khẩn trương nhằm tìm ra giải pháp tối ưu cho cả đôi bên, khi cựu sao Bologna không còn giữ vị trí trọng tâm trong kế hoạch chuyên môn của câu lạc bộ.

Joshua Zirkzee nhiều khả năng sẽ trở lại Serie A thi đấu.

Lối thoát Serie A và cuộc đua giành chữ ký Zirkzee

Việc gặp khó khăn trong việc thích nghi và khẳng định vai trò trên hàng công Man Utd khiến chân sút 25 tuổi phải sớm tìm kiếm bến đỗ mới để vực dậy phong độ. Trở lại Serie A – giải đấu từng làm nên tên tuổi của anh – hiện được xem là lộ trình sáng giá và khả thi nhất.

Trên thị trường chuyển nhượng, hai ông lớn của bóng đá Ý là Juventus và Napoli đang dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền đạo này. Trước đó, Aston Villa từng có những liên hệ ban đầu nhưng đại diện Ngoại hạng Anh đã chuyển hướng ưu tiên sang mục tiêu Nicolas Jackson. Để thương vụ nhanh chóng được chốt hạ trước giờ G, cả Man Utd, Zirkzee lẫn đội bóng theo đuổi đều cần có những sự nhượng bộ nhất định trên bàn đàm phán.

Toan tính của Man Utd trước hạn chót thị trường

Việc giải phóng vị trí của Joshua Zirkzee sẽ tác động trực tiếp đến kế hoạch mua sắm của đội chủ sân Old Trafford. Đội bóng thành Manchester đã lên phương án tìm kiếm một phương án thay thế trên hàng tiền đạo, đồng thời cân nhắc kỹ lưỡng việc bổ sung thêm một nhân sự chất lượng ở hành lang cánh trái.

Dù vậy, khả năng xuất hiện tân binh tại sân Old Trafford vẫn chưa được đảm bảo chắc chắn. Ban lãnh đạo Man Utd xác định toàn bộ các động thái chiêu mộ tiếp theo sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào tốc độ và hiệu quả của việc thanh lý lực lượng trong những ngày còn lại của kỳ chuyển nhượng.