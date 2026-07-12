Jude Bellingham lập cú đúp, tuyển Anh ngược dòng hạ Na Uy để vào bán kết World Cup 2026 Vượt qua sai lầm của Harry Kane và sức ép nghẹt thở từ Erling Haaland cùng các đồng đội, Jude Bellingham đã tỏa sáng rực rỡ với hai bàn thắng để đưa Tam Sư vào vòng bán kết World Cup 2026.

Trong một đêm đầy kịch tính tại vòng tứ kết World Cup 2026, Jude Bellingham một lần nữa chứng minh tại sao anh đang là niềm hy vọng số một của bóng đá Anh. Tiền vệ đang khoác áo Real Madrid đã ghi cả hai bàn thắng, giúp đoàn quân của HLV Thomas Tuchel lội ngược dòng thành công trước một Na Uy đầy quả cảm.

Sự thận trọng và sai lầm của thủ quân

Trận tứ kết thứ ba của giải đấu khởi đầu với sự thận trọng quá mức từ cả hai phía. Tuyển Anh kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng gặp khó khăn trong việc xuyên thủng hệ thống phòng ngự lùi sâu của Na Uy. Harry Kane, người được kỳ vọng nhất trên hàng công, đã có một hiệp đấu đáng quên.

Sau cú sút phạt vọt xà ở phút 28, Harry Kane đã mắc sai lầm chí mạng ở phút 36. Pha mất bóng của anh vào chân Patrick Berg ở khu vực giữa sân đã mở ra cơ hội phản công cho Na Uy. Andreas Schjelderup tận dụng triệt để khoảng trống bên cánh trái, thực hiện cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại Jordan Pickford, mở tỷ số cho đại diện Bắc Âu.

Bản lĩnh của Jude Bellingham

Khi áp lực đè nặng lên vai các cầu thủ áo trắng, Jude Bellingham đã lên tiếng đúng lúc. Phút 45, từ một pha dàn xếp tấn công mạch lạc bên cánh trái, Anthony Gordon thực hiện đường chuyền dọn cỗ vào vòng cấm. Bellingham xử lý tinh tế, loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút quyết đoán san bằng tỷ số 1-1.

Jude Bellingham một lần nữa tỏa sáng trong màu áo tuyển Anh. Ảnh: Getty Images.

Bước sang hiệp hai, thế trận trở nên khó khăn hơn cho tuyển Anh khi Declan Rice phải rời sân sớm do chấn thương. HLV Thomas Tuchel buộc phải tung Eberechi Eze vào sân, khiến khả năng đánh chặn từ xa của Tam Sư bị suy giảm đáng kể. Na Uy liên tục dồn ép và suýt chút nữa đã có bàn thắng thứ hai.

Kịch tính từ VAR và xà ngang

Phút 70, lưới của Jordan Pickford đã rung lên sau cú dứt điểm của Torbjorn Lysaker Heggem. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã từ chối bàn thắng vì xác định Erling Haaland đã phạm lỗi xô ngã Elliot Anderson trước đó. May mắn tiếp tục mỉm cười với người Anh ở phút 77 khi cú đánh đầu của trung vệ Kristoffer Ajer đưa bóng tìm đúng xà ngang.

Hòa 1-1 sau 90 phút chính thức, hai đội buộc phải bước vào hiệp phụ. Tại đây, sự nhạy bén của một ngôi sao lớn đã giúp tuyển Anh định đoạt trận đấu. Phút 93, từ cú sút xa uy lực của Morgan Rogers khiến thủ thành Orjan Nyland không thể bắt dính bóng, Bellingham đã có mặt đúng lúc để đá bồi, nâng tỷ số lên 2-1.

Jude Bellingham giúp tuyển Anh lội ngược dòng. Ảnh: Getty Images.

Tiến vào bán kết

Chiến thắng nghẹt thở 2-1 giúp tuyển Anh chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết World Cup 2026, gia nhập nhóm các đội bóng mạnh nhất cùng Pháp và Tây Ban Nha. Đây là thành quả xứng đáng cho sự kiên trì và bản lĩnh của các học trò HLV Thomas Tuchel, dù họ vẫn còn nhiều vấn đề cần cải thiện ở hàng phòng ngự.

Thông số trận đấu Na Uy Anh Tỷ số 1 2 Bàn thắng Schjelderup (36') Bellingham (45', 93') Kết quả Anh thắng sau hiệp phụ

Dưới đây là đội hình xuất phát của hai đội trong cuộc đối đầu tại vòng tứ kết: