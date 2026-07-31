Juventus hạ Nice, khép lại trận giao hữu với chiến thắng trên sân nhà
Tại Juventus Stadium ở Torino, Juventus đánh bại Nice 2-0 trong trận giao hữu CLB. Luiz và Oboavwoduo ghi bàn, giúp Juventus giành chiến thắng còn Nice phải nhận thất bại.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Juventus tiếp đón Nice.
- 11'Douglas Luiz đưa Juventus vượt lên
Phút 11', Douglas Luiz lập công, đưa Juventus vượt lên dẫn Nice 1-0. Juventus đang tận dụng tốt những cơ hội ít ỏi để mở tỷ số.
- 13'Nice kiểm soát bóng, Juventus dẫn trước
Sau 13 phút, Nice đang kiểm soát bóng nhiều hơn với 39 - 61, nhưng Juventus mới là đội tạo ra dấu ấn rõ nét hơn khi dẫn 1 - 0 và vượt trội về dứt điểm 2 - 0. Đội khách chịu sức ép trước khả năng tận dụng cơ hội của Juventus.
- 25'Nice kiểm soát bóng, Juventus dẫn trước
Phút 25', Nice kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 35 - 65 nhưng chưa tạo được sức nặng tương xứng, khi Juventus vẫn nhỉnh hơn về dứt điểm 2 - 1 và trúng đích 1 - 0. Juventus đang chủ động phòng ngự, chờ cơ hội bảo toàn lợi thế 1 - 0.
- 37'Nice kiểm soát bóng, Juventus giữ lợi thế
Bước sang phút 37', Nice nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với tỷ lệ 44 - 56 và dứt điểm nhiều hơn, 2 - 3, nhưng Juventus vẫn giữ lợi thế 1-0. Đội chủ nhà đang chịu sức ép nhất định và chờ cơ hội phản công, trong khi Nice chủ động hơn ở thế trận.
- 44'Juventus thay người trước giờ nghỉ
Phút 44', Zoumana Diallo vào sân thay Victor Orakpo. Juventus có sự điều chỉnh ngay trước giờ nghỉ trong thế dẫn Nice.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Teddy Boulhendi vào sân phút 46
Phút 46', Teddy Boulhendi vào sân thay Yehvann Diouf. Nice có sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai khi Juventus đang dẫn 1-0.
- 46'Juventus thay người đầu hiệp hai
Phút 46', Durmiši Arman vào sân thay Arkadiusz Milik. Juventus tiếp tục bảo toàn lợi thế 1-0 trước Nice.
- 46'Teun Koopmeiners vào sân
Phút 46', Teun Koopmeiners vào sân thay Douglas Luiz. Juventus tiếp tục bảo toàn lợi thế 1-0 trước Nice sau giờ nghỉ.
- 46'João Mário vào sân thay Edon Zhegrova
Phút 46', João Mário vào sân thay Edon Zhegrova. Juventus đang dẫn trước, nhưng thế trận vẫn khá cân bằng.
- 49'Juventus dẫn trước nhưng thế trận cân bằng
Phút 49, Juventus vẫn dẫn 1-0 nhưng chưa thể kiểm soát hoàn toàn thế trận khi tỷ lệ cầm bóng là 50-50. Nice thậm chí nhỉnh hơn về dứt điểm 2-3, trong khi Juventus phải chịu 9-1 lỗi, cho thấy đội khách đang gây không ít sức ép.
- 61'Nice nhỉnh bóng, Juventus giữ lợi thế
Bước sang phút 61', Nice nhỉnh hơn về kiểm soát bóng (47 - 53), nhưng Juventus tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn (5 - 3) và đang bảo vệ lợi thế 1-0. Đội khách cầm bóng nhiều hơn, còn Juventus chờ thời cơ trong thế trận giằng co.
- 62'Adžić vào sân, Juventus giữ lợi thế
Phút 62, Vasilije Adžić vào sân thay Fabio Miretti. Juventus đang dẫn 1-0 và sự xuất hiện của Adžić mang đến thêm lựa chọn cho đội chủ nhà trong phần còn lại.
- 62'Arthur Melo vào sân, Locatelli rời trận
Phút 62, Arthur Melo vào sân thay Manuel Locatelli. Juventus có thêm điều chỉnh khi đang dẫn Nice 1-0, hướng tới việc duy trì lợi thế trong phần còn lại.
- 62'Juan Cabal vào sân, Juventus thay đổi nhân sự
Phút 62, Juan Cabal vào sân thay Zeki Çelik. Juventus điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang dẫn Nice 1-0.
- 62'Juventus thay thủ môn ở phút 62
Phút 62, Carlo Pinsoglio vào sân thay Michele Di Gregorio trong khung gỗ Juventus. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh khi đang dẫn trước Nice.
- 71'Juventus thay người ở phút 71
Phút 71, Justin Oboavwoduo vào sân thay Andrea Cambiaso trong đội hình Juventus. Đội chủ nhà có thêm sự điều chỉnh khi đang dẫn Nice 1-0.
- 73'Juventus giữ sức ép dù Nice cầm bóng nhiều hơn
Bước sang phút 73, Juventus đang dẫn 1-0 và vẫn chủ động hơn trong những pha lên bóng, dù tỷ lệ cầm bóng là 49-51. Đội chủ nhà nhỉnh hơn về dứt điểm 7-5 và phạt góc 3-1, còn Nice phải kiên nhẫn tìm khoảng trống.
- 76'Everton Pereira vào sân phút 76
Phút 76, Everton Pereira vào sân thay Youssouf Ndayishimiye khi Juventus đang dẫn 1-0.
- 77'Bouard vào sân thay Clauss
Phút 77', Enguerrand Bouard vào sân thay Jonathan Clauss.
- 77'Juventus điều chỉnh nhân sự ở phút 77
Phút 77, Issiaga Camara vào sân thay Laurent Abergel. Juventus đang dẫn 1-0 và có thêm một điều chỉnh nhân sự cho chặng cuối trận.
- 78'Antoine Mendy vào sân ở phút 78
Phút 78, Antoine Mendy vào sân thay Xavier Mandza Tsiendi. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong những phút cuối, khi Juventus đang dẫn Nice 1-0.
- 78'Juventus thay người ở phút 78
Phút 78, Ali Abdi vào sân thay Djibril Coulibaly. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi Juventus vẫn đang giữ lợi thế 1-0.
- 78'Mohamed-Ali Cho vào sân
Phút 78, Mohamed-Ali Cho vào sân thay Isak Jansson. Juventus có thêm sự tươi mới trong những phút cuối khi đang nắm lợi thế.
- 78'Brad Hamilton Mantsounga Makouangou vào sân
Phút 78, Brad Hamilton Mantsounga Makouangou vào sân thay Melvin Bard. Một sự điều chỉnh nhân sự ở thời điểm trận đấu đang diễn ra căng thẳng.
- 83'Javier Gil vào sân ở phút 83
Phút 83', Javier Gil vào sân thay Lloyd Kelly. Thay đổi nhân sự diễn ra khi Juventus đang dẫn Nice 1-0, trong thời điểm trận đấu bước vào những phút cuối.
- 83'Adin Licina vào sân ở phút 83
Phút 83, Adin Licina vào sân thay Durmiši Arman. Juventus đang bảo toàn lợi thế 1-0 trong những phút cuối.
- 85'Juventus giữ thế chủ động cuối trận
Phút 85, Juventus vẫn nhỉnh hơn trong thế trận giằng co khi dẫn Nice 1-0, kiểm soát bóng 51 - 49 và dứt điểm 7 - 5. Đội chủ nhà cũng có lợi thế phạt góc 3 - 1, trong khi Nice chưa tạo được sức ép đủ lớn để thay đổi cục diện.
- 89'Juventus nhân đôi cách biệt ở phút 89
Phút 89, Justin Oboavwoduo lập công sau đường kiến tạo của Vasilije Adžić, giúp Juventus nâng tỷ số lên 2-0 trước Nice. Bàn thắng đến vào thời điểm cuối trận, mở rộng lợi thế cho Juventus.
- KTKết thúc: Juventus 2-0 Nice
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.
Cập nhật lúc 00:47 01/08/2026
Thông tin trận đấu
Trận đấu: Juventus vs Nice
Thời gian: 23h00 ngày 31/07/2026
Sân vận động: Juventus Stadium
Giải đấu: Giao hữu CLB
Nhận định trước trận
Juventus sẽ đối đầu Nice tại Juventus Stadium trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Đây là cuộc so tài giữa hai đội bóng có tên tuổi, diễn ra trên sân nhà của Juventus.
Thông tin hiện có chưa bao gồm số liệu về phong độ gần đây, lực lượng, thành tích đối đầu hoặc vị trí tại giải đấu. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để đánh giá cụ thể tương quan chuyên môn, dự đoán đội hình xuất phát hay xác định xu hướng chiến thuật của hai đội.
Diễn biến trên sân sẽ là cơ sở quan trọng để nhận định cách Juventus và Nice tiếp cận trận đấu. Những yếu tố như khả năng kiểm soát bóng, tổ chức phòng ngự và mức độ hiệu quả trong các tình huống tấn công sẽ quyết định cục diện cuộc so tài tại Juventus Stadium.
Nhận định chung
Juventus vs Nice hứa hẹn là trận đấu đáng chú ý trong lịch thi đấu Giao hữu CLB. Khi chưa có thêm dữ liệu chuyên môn, kết quả trận đấu vẫn để ngỏ và cần được đánh giá qua diễn biến thực tế trên sân.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)