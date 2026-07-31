37' Nice kiểm soát bóng, Juventus giữ lợi thế

Bước sang phút 37', Nice nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với tỷ lệ 44 - 56 và dứt điểm nhiều hơn, 2 - 3, nhưng Juventus vẫn giữ lợi thế 1-0. Đội chủ nhà đang chịu sức ép nhất định và chờ cơ hội phản công, trong khi Nice chủ động hơn ở thế trận.