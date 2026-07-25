Juventus hạ Standard Liège trong trận giao hữu tại Liege
Juventus thắng Standard Liège 0-1 nhờ bàn duy nhất của Miretti ở phút 55 tại Stade Maurice Dufrasne, khép lại trận giao hữu CLB với niềm vui cho đội khách và thất vọng cho chủ nhà.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Standard Liège tiếp đón Juventus.
- 13'Standard Liège kiểm soát, Juventus rình rập
Phút 13, Standard Liège đang nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với tỷ lệ 55 - 45, nhưng Juventus cho thấy sự sắc bén hơn qua thống kê dứt điểm 1 - 2 và trúng đích 0 - 1. Thế trận vẫn giằng co, khi Standard chủ động cầm bóng còn Juventus chờ cơ hội phản công.
- 25'Standard Liège nhỉnh hơn về thế trận
Phút 25, Standard Liège đang kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 56 - 44, nhưng thế trận chưa thật sự nghiêng hẳn khi hai đội cùng có 3 - 3 pha dứt điểm. Juventus chơi thận trọng và vẫn là đội tạo ra nhiều pha dứt điểm trúng đích hơn, với chỉ số 0 - 1.
- 37'Standard Liège cầm bóng, Juventus sắc hơn
Phút 37, Standard Liège kiểm soát bóng nhiều hơn với 57 - 43, nhưng Juventus vẫn cho thấy sự sắc bén trong những lần lên bóng khi nhỉnh hơn về dứt điểm 4 - 3 và phạt góc 2 - 1. Thế trận vì thế giằng co, chưa đội nào tạo được ưu thế rõ rệt.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Arthur Melo vào sân thay Douglas Luiz
Phút 46', Arthur Melo vào sân thay Douglas Luiz ngay khi hiệp hai bắt đầu. Juventus có sự điều chỉnh đầu tiên trong thế trận vẫn đang giằng co.
- 46'Juventus thay người đầu hiệp hai
Phút 46', Zeki Çelik vào sân thay Federico Gatti. Juventus điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh trận đấu vẫn đang giằng co và chưa có bàn thắng.
- 46'João Mário vào sân thay Durmiši Arman
Phút 46', João Mário vào sân thay Durmiši Arman. Sự thay đổi diễn ra ngay đầu hiệp hai khi Standard Liège và Juventus vẫn hòa 0-0.
- 46'Juventus thay người ngay đầu hiệp hai
Phút 46', Fabio Miretti vào sân thay Vasilije Adžić khi Juventus bắt đầu hiệp hai. Sự điều chỉnh này diễn ra trong thế trận vẫn đang cân bằng với tỷ số 0-0.
- 46'Justin Oboavwoduo vào sân phút 46
Phút 46', Justin Oboavwoduo vào sân thay Adin Licina. Sự điều chỉnh diễn ra ngay đầu hiệp hai, khi tỷ số vẫn là 0-0.
- 46'Mattia Perin vào sân đầu hiệp hai
Phút 46, Mattia Perin vào sân thay Michele Di Gregorio, khi Juventus bắt đầu hiệp hai với sự điều chỉnh trong khung gỗ. Trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.
- 46'Lucas Pirard vào sân ở phút 46
Phút 46, Lucas Pirard vào sân thay Matthieu Epolo. Standard Liège và Juventus vẫn đang hòa 0-0, khi thế trận chưa tạo ra khác biệt về bàn thắng.
- 50'Juventus tạo sức ép dù Standard cầm bóng
Phút 50', Standard Liège nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 54-46, nhưng Juventus mới là đội tạo sức ép rõ hơn qua dứt điểm 3-5 và phạt góc 1-4. Thế trận vẫn giằng co khi Standard giữ bóng, còn Juventus tỏ ra sắc nét hơn trong những pha lên bóng.
- 55'Miretti đưa Juventus vượt lên
Phút 55, Fabio Miretti lập công sau đường kiến tạo của Andrea Cambiaso, đưa Juventus mở tỷ số 0-1 trước Standard Liège.
- 62'Juventus tạo sức ép dù ít cầm bóng hơn
Phút 62', Standard Liège nhỉnh hơn về cầm bóng (53 - 47), nhưng Juventus mới là đội tạo ra nhiều mối đe dọa hơn với dứt điểm 5 - 8 và phạt góc 3 - 5. Juventus đang dẫn 1-0, buộc Standard phải đẩy cao sức ép trong khi đội bóng Italy có thể chờ thời cơ phản công.
- 63'Bernard Nguene vào sân thay Timothé Nkada
Phút 63, Bernard Nguene vào sân thay Timothé Nkada. Standard Liège có sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang bị Juventus dẫn trước.
- 63'Rayan Touzghar vào sân thay Alexis Trouillet
Phút 63, Rayan Touzghar được tung vào sân thay Alexis Trouillet. Standard Liège đang bị Juventus dẫn 0-1 và sự điều chỉnh này có thể giúp đội chủ nhà tìm kiếm thêm sức bật.
- 68'Juventus điều chỉnh nhân sự ở phút 68
Phút 68', Juan Cabal vào sân thay Lloyd Kelly, khi Juventus đang dẫn 0-1.
- 68'Destiny Elimoghale vào sân
Phút 68', Destiny Elimoghale vào sân thay Jérémie Boga. Juventus thực hiện sự điều chỉnh nhân sự trong hiệp hai.
- 68'Juventus thay người ở phút 68
Phút 68, Augusto Owusu vào sân thay Manuel Locatelli khi Juventus đang dẫn 0-1. Juventus có thêm một lựa chọn mới trong thời gian còn lại của trận đấu.
- 68'Rugani vào sân thay Cambiaso
Phút 68', Daniele Rugani vào sân thay Andrea Cambiaso. Juventus có thêm một sự điều chỉnh nhân sự trong hiệp hai.
- 69'Fabio Miretti nhận thẻ vàng
Phút 69, Fabio Miretti bị phạt thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Juventus cần giữ sự tập trung khi đang dẫn trước Standard Liège.
- 69'Mohammed El Hankouri vào sân
Phút 69', Mohammed El Hankouri được tung vào sân thay Casper Nielsen. Thay đổi này diễn ra khi Juventus đang dẫn Standard Liège 0-1.
- 69'Henry Lawrence vào sân phút 69
Phút 69', Henry Lawrence vào sân thay Marlon Fossey. Standard Liège có thêm sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh Juventus đang dẫn trước.
- 74'Standard Liège kiểm soát, Juventus rình rập
Phút 74, Standard Liège đang kiểm soát bóng nhiều hơn với 57 - 43 nhưng chưa tạo được ưu thế rõ rệt khi hai đội cùng có 8 - 8 lần dứt điểm. Juventus dẫn 0 - 1 và cho thấy sự sắc bén hơn ở những pha kết thúc với 3 - 1 cú sút trúng đích.
- 76'Standard Liège điều chỉnh nhân sự phút 76
Phút 76, Dennis Eckert Ayensa vào sân thay Salieu Drammeh. Standard Liège tìm thêm phương án khi Juventus đang dẫn trước, trong thế trận không quá chênh lệch về thời lượng kiểm soát bóng.
- 76'Daan Dierckx vào sân ở phút 76
Phút 76, Daan Dierckx vào sân thay Adnane Abid. Juventus đang dẫn Standard Liège, và sự điều chỉnh này giúp đội khách làm mới đội hình trong những phút cuối.
- 76'Charli Spoden vào sân phút 76
Phút 76, Charli Spoden vào sân thay Ibrahim Karamoko. Juventus thực hiện sự điều chỉnh khi trận đấu bước vào những phút cuối.
- 76'Tobias Mohr vào sân thay Gustav Julius Mortensen
Phút 76, Tobias Mohr vào sân thay Gustav Julius Mortensen, đánh dấu một sự điều chỉnh đáng chú ý trong hiệp hai.
- 76'Ibe Hautekiet rời sân
Phút 76, Ibe Hautekiet rời sân. Juventus vẫn nắm lợi thế khi trận đấu bước vào giai đoạn cuối.
- 76'Standard Liège thay người ở phút 76
Phút 76, Noah Sy vào sân thay Marco Ilaimaharitra, trong lúc Standard Liège đang bị dẫn 0-1 trước Juventus. Sự điều chỉnh này đến khi Standard Liège cầm bóng nhiều hơn, nhưng Juventus tỏ ra hiệu quả hơn ở những cú dứt điểm trúng đích.
- 85'Juventus thay người ở phút 85
Phút 85', Javier Gil vào sân thay Justin Oboavwoduo. Juventus thực hiện điều chỉnh khi đang dẫn trước, trong bối cảnh Standard Liège vẫn nỗ lực tìm bàn gỡ.
- 86'Juventus dẫn trước, Standard kiểm soát bóng
Phút 86, Standard Liège kiểm soát bóng nhiều hơn với 55 - 45, nhưng Juventus đang phòng ngự chặt và chờ thời cơ khi dẫn trước. Đội khách tỏ ra sắc bén hơn ở những pha kết thúc: dứt điểm 9 - 10, trong đó trúng đích 1 - 4.
- KTKết thúc: Standard Liège 0-1 Juventus
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.
Cập nhật lúc 02:54 26/07/2026
Thông tin trận đấu
Standard Liège sẽ đối đầu Juventus tại Stade Maurice Dufrasne trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 01h00 ngày 26/07/2026.
Đây là cuộc chạm trán giữa Standard Liège và Juventus, với tâm điểm nằm ở màn thể hiện của hai đội trong một trận đấu giao hữu. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không cung cấp thông tin về phong độ gần đây, lực lượng, thành tích đối đầu hoặc vị trí của hai đội.
Địa điểm và thời gian
Stade Maurice Dufrasne là nơi diễn ra trận đấu. Người hâm mộ có thể theo dõi cuộc đối đầu giữa Standard Liège và Juventus từ 01h00 ngày 26/07/2026.
Nhận định trước trận
Với những dữ liệu giới hạn, chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về ưu thế chiến thuật, sơ đồ thi đấu hay khả năng kiểm soát thế trận của mỗi đội. Các yếu tố như đội hình xuất phát, cách tiếp cận trận đấu và mức độ thử nghiệm của ban huấn luyện sẽ quyết định diện mạo cuộc chạm trán.
Nhìn chung, Standard Liège vs Juventus là trận đấu đáng chú ý trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Kết quả và diễn biến thực tế sẽ phụ thuộc vào lựa chọn nhân sự cũng như cách hai đội triển khai kế hoạch trên sân.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)