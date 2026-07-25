Juventus hạ Standard Liège trong trận giao hữu tại Liege

37' Standard Liège cầm bóng, Juventus sắc hơn

Phút 37, Standard Liège kiểm soát bóng nhiều hơn với 57 - 43, nhưng Juventus vẫn cho thấy sự sắc bén trong những lần lên bóng khi nhỉnh hơn về dứt điểm 4 - 3 và phạt góc 2 - 1. Thế trận vì thế giằng co, chưa đội nào tạo được ưu thế rõ rệt.