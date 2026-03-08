Juventus sẵn sàng bán Teun Koopmeiners 25 triệu bảng: Cơ hội lớn cho Man Utd Juventus chấp nhận để Teun Koopmeiners ra đi với giá 25 triệu bảng. Man Utd và Aston Villa đang gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ người Hà Lan.

Kế hoạch cải tổ tuyến giữa của Manchester United đang có bước tiến mới khi Juventus chính thức phát đi tín hiệu sẵn sàng chia tay tiền vệ Teun Koopmeiners. Sau một mùa giải không như kỳ vọng tại Turin, tuyển thủ người Hà Lan đang tích cực tìm kiếm bến đỗ mới để cứu vãn sự nghiệp.

Juventus sẵn sàng bán Teun Koopmeiners trong mùa hè này.

Theo các nguồn tin từ Ý, đại diện Juventus sẵn sàng bật đèn xanh cho Koopmeiners ra đi nếu nhận được mức phí khoảng 25 triệu bảng. Bên cạnh phương án bán đứt, đội bóng Serie A cũng cởi mở với phương án cho mượn kèm điều khoản bắt buộc mua đứt nhằm nhanh chóng giải quyết tương lai của tiền vệ này.

Từ ngôi sao Europa League đến chuỗi ngày trầm lặng tại Turin

Đây là bước lùi đáng tiếc đối với cầu thủ sinh năm 1998. Chỉ một năm trước, Koopmeiners còn là trụ cột không thể thay thế giúp Atalanta xưng vương tại Europa League 2024. Sự cơ động, khả năng điều tiết lối chơi cùng bộ kỹ năng dứt điểm đa dạng từng biến anh trở thành một trong những tiền vệ trung tâm toàn diện nhất Serie A.

Tuy nhiên, bản hợp đồng chuyển nhượng tới Juventus đã không mang lại quả ngọt. Mùa giải vừa qua, Koopmeiners chỉ có vỏn vẹn 18 lần đá chính tại đấu trường quốc nội và không ghi dấu ấn vào bất kỳ bàn thắng nào. Việc HLV Luciano Spalletti ưu tiên sử dụng Douglas Luiz ở khu trung tuyến khiến cựu sao AZ Alkmaar dần mất vị trí và phải làm quen với băng ghế dự bị.

Mảnh ghép tiềm năng cho tuyến giữa của Michael Carrick

Đối với Manchester United, hoàn cảnh khó khăn của Koopmeiners lại mở ra một cơ hội chuyển nhượng đầy sức hút. HLV Michael Carrick đang tích cực xây dựng lại bộ khung tuyến giữa cho Quỷ đỏ. Đội chủ sân Old Trafford trước đó đã hoàn tất việc chiêu mộ hai tiền vệ Andrey Santos và Youri Tielemans.

Dù sa sút phong độ gần đây, tư duy chơi bóng thông minh cùng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của Koopmeiners vẫn là giá trị không thể phủ nhận. Mức giá 25 triệu bảng được xem là khoản đầu tư hợp lý để Manchester United bổ sung thêm chiều sâu và sự linh hoạt cho tuyến giữa trong mùa giải mới.

Cuộc cạnh tranh gắt gao tại Premier League

Mặc dù Manchester United đang dành sự quan tâm lớn, họ không phải là cái tên duy nhất muốn có sự phục vụ của tiền vệ 26 tuổi. Aston Villa cũng đang theo dõi sát sao mọi diễn biến tại Turin và sẵn sàng gia nhập cuộc đua đàm phán.

Khi tất cả các bên đều thiện chí tìm giải pháp, tương lai của Teun Koopmeiners nhiều khả năng sẽ sớm được định đoạt. Premier League đang trở thành điểm đến lý tưởng nhất để tuyển thủ người Hà Lan gầy dựng lại phong độ đỉnh cao.