Kalju Nomme ngược dòng hạ Shelbourne ở vòng loại Conference League Kalju Nomme ngược dòng thắng Shelbourne 2-1 tại Pärnu Rannastaadion ở vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League; Eyang và Jabir lập công, còn bàn của Kelly không thể giúp đội khách tránh thất bại.

Kalju Nomme 2 - 1 Shelbourne Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Kalju Nomme tiếp đón Shelbourne.

14' D. Kelly đưa Shelbourne vượt lên Phút 14', D. Kelly lập công giúp Shelbourne mở tỷ số 0-1.

31' O. Musolitin nhận thẻ đỏ ở phút 31 Phút 31, O. Musolitin của Kalju Nomme nhận thẻ đỏ, khiến đội chủ nhà phải chơi thiếu người. Kalju Nomme giờ càng thêm khó khăn khi đang bị Shelbourne dẫn 0-1.

42' D. Kelly nhận thẻ vàng Phút 42, D. Kelly bên phía Shelbourne nhận thẻ vàng. Đang dẫn trước và chơi hơn người, Shelbourne cần giữ sự tỉnh táo trong những phút còn lại.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Kalju Nomme điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Phút 46', D. Sotsugov vào sân thay D. Mashchenko bên phía Kalju Nomme. Đây là sự điều chỉnh đầu hiệp hai trong bối cảnh Kalju Nomme đang chơi thiếu người.

46' Shelbourne thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', W. Jarvis vào sân thay D. Kelly bên phía Shelbourne. Đội khách vẫn dẫn Kalju Nomme 0-1 và đang có lợi thế khi đối thủ chơi thiếu người.

46' Shelbourne thay người đầu hiệp hai Phút 46', Shelbourne đưa O. Casey vào sân thay P. Barrett. Đội khách bắt đầu hiệp hai với sự điều chỉnh nhân sự trong thế đang dẫn trước Kalju Nomme.

46' Shelbourne thay người đầu hiệp hai Phút 46', Shelbourne đưa D. Ring vào sân thay R. Freitas. Đây là sự điều chỉnh đầu hiệp hai khi Shelbourne đang dẫn 0-1.

49' Kalju Nomme gỡ hòa ngay đầu hiệp hai Phút 49, E. E. Lotar Eyang chớp thời cơ lập công cho Kalju Nomme sau đường kiến tạo của H. Perk, đưa tỷ số về 1-1. Trận đấu trở nên cân bằng trở lại ngay đầu hiệp hai.

62' Kalju Nomme điều chỉnh nhân sự Phút 62, I. Jabir vào sân thay M. Orlov bên phía Kalju Nomme. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi đội chủ nhà đang chơi thiếu người và tỷ số là 1-1.

62' Kalju Nomme thay người ở phút 62 Phút 62, Kalju Nomme đưa N. Ivanov vào sân thay T. Baptista. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh nhân sự trong thế trận đang cân bằng 1-1.

63' Shelbourne thay người ở phút 63 Phút 63, J. Lunney vào sân thay K. McInroy, mang đến sự điều chỉnh nhân sự cho Shelbourne trong thế trận đang giằng co.

67' Kalju Nomme thay người ở phút 67 Phút 67, A. Nikolajev vào sân thay A. Borolinstsikov bên phía Kalju Nomme. Đội chủ nhà có thêm sự điều chỉnh nhân sự trong thế trận đang cân bằng.

73' Shelbourne thay người phút 73 Phút 73, Shelbourne đưa S. Gannon vào sân thay J. Norris. Đội bóng có sự điều chỉnh nhân sự cho chặng cuối trận.

74' Kalju Nomme thay người ở phút 74 Phút 74, Kalju Nomme đưa M. Tambedou vào sân thay B. Vastsuk. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý của đội chủ nhà sau những diễn biến khó khăn trong trận.

75' I. Jabir đưa Kalju Nomme vượt lên Phút 75', I. Jabir ghi bàn cho Kalju Nomme sau đường kiến tạo của N. Ivanov, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1. Kalju Nomme đã hoàn tất màn ngược dòng sau khi bị Shelbourne dẫn trước.

77' J. Lunney nhận thẻ vàng Phút 77', J. Lunney của Shelbourne nhận thẻ vàng. Trận đấu tiếp tục diễn ra căng thẳng sau những diễn biến đáng chú ý trước đó.

78' M. Tambedou nhận thẻ vàng ở phút 78 Phút 78, M. Tambedou (Kalju Nomme) nhận thẻ vàng khi Kalju Nomme đang dẫn Shelbourne 2-1.

90' D. Ring nhận thẻ vàng ở phút 90 Phút 90, D. Ring của Shelbourne nhận thẻ vàng trong những phút cuối trận.

90+1' N. Ivanov nhận thẻ vàng cuối trận Phút 90+1, N. Ivanov của Kalju Nomme nhận thẻ vàng. Những phút bù giờ diễn ra căng thẳng với thêm một án phạt.

90+2' Kalju Nomme nhận thẻ vàng ở phút 90+2 Phút 90+2, Kalju Nomme nhận thêm một thẻ vàng trong những phút cuối trận.

KT Kết thúc: Kalju Nomme 2-1 Shelbourne Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 00:57 31/07/2026

Đội hình chính thức Kalju Nomme Sơ đồ 4-4-2 · HLV Nikita Andreev Shelbourne Sơ đồ 4-3-3 · HLV Lorcan Fitzgerald 1 Henri Perk 78 Danyl Mashchenko 50 Maksim Podholjuzin 46 Roko Vukušić 4 Alex Boronilštšikov 26 Rommi Siht 8 Oleksandr Musolitin 59 Bogdan Vastsuk 21 Tiago Baptista 11 Mihhail Orlov 17 Enrique Esono 19 Eddie Beach 25 Milan Mbeng 4 Kameron Ledwidge 29 Paddy Barrett 18 James Norris 17 Daniel Kelly 23 Kerr McInroy 14 Ali Coote 27 Evan Caffrey 20 Rodrigo Freitas 22 Sean Moore Dự bị Kalju Nomme 69 Maksim Pavlov 20 Modou Tambedou 74 Fjodor Jekimov 88 Daniil Sotsugov 5 Uku Korre 22 Aleksandr Nikolajev 7 Daniil Tarassenkov 10 Nikita Ivanov 52 Idalécio Shelbourne 73 Finn Moylan 13 Murray Johnson 16 Odhran Casey 15 Sam Bone 2 Sean Gannon 55 James Roche 6 Jonathan Lunney 36 Will Jarvis 56 Joey Ikala Wuna Cập nhật đội hình lúc 22:33 30/07/2026

Kalju Nomme vs Shelbourne: Ưu thế đang nghiêng về đội khách

Kalju Nomme sẽ chạm trán Shelbourne tại UEFA Europa Conference League lúc 23:00 ngày 30/07/2026 trên sân Parnu Rannastaadion. Những dữ liệu gần nhất cho thấy Shelbourne bước vào trận đấu với kết quả tích cực hơn, trong khi Kalju Nomme có phong độ thiếu ổn định. Đáng chú ý, Shelbourne cũng giành chiến thắng trong lần đối đầu gần nhất giữa hai đội.

Phong độ gần đây của hai đội

Kalju Nomme có một trận thắng, một trận hòa và một trận thua trong ba trận gần nhất. Chuỗi kết quả này phản ánh sự thiếu ổn định nhất định, khi đội bóng không thể duy trì mạch thắng xuyên suốt nhưng vẫn cho thấy khả năng giành điểm trong giai đoạn gần đây.

Trong khi đó, Shelbourne có chiến thắng ở trận gần nhất. Dù dữ liệu hiện có không đủ để đánh giá toàn diện phong độ dài hơn, kết quả này vẫn mang lại cho đội khách nền tảng tinh thần thuận lợi trước chuyến làm khách tại Parnu Rannastaadion.

Thế đối đầu tạo thêm lợi thế tâm lý

Ở lần gặp nhau gần nhất được ghi nhận, Shelbourne là đội giành chiến thắng, còn Kalju Nomme không có kết quả hòa hay thắng. Xu hướng đối đầu này chưa thể quyết định diễn biến trận đấu sắp tới, nhưng có thể tạo ra lợi thế tâm lý nhất định cho Shelbourne khi hai đội tái ngộ.

Với Kalju Nomme, nhiệm vụ quan trọng là tránh để kết quả trong quá khứ tiếp tục ảnh hưởng đến cách nhập cuộc. Một khởi đầu chắc chắn sẽ giúp đội chủ nhà giảm áp lực và tạo điều kiện kiểm soát trận đấu tốt hơn.

Không có dữ liệu cụ thể về đội hình và chiến thuật

Thông tin được cung cấp không nêu danh sách cầu thủ vắng mặt, sơ đồ chiến thuật hoặc đội hình dự kiến của Kalju Nomme và Shelbourne. Vì vậy, chưa thể xác định những điều chỉnh nhân sự hay các điểm nóng chiến thuật cụ thể trong trận đấu.

Ở góc độ tổng quát, Kalju Nomme nhiều khả năng cần tận dụng lợi thế sân nhà để tạo thế cân bằng, đồng thời hạn chế những thời điểm mất tập trung có thể khiến họ rơi vào thế bị động. Shelbourne có thể nhập cuộc với sự tự tin cao hơn nhờ chiến thắng gần nhất và kết quả thuận lợi trong lần đối đầu trước, nhưng đội khách vẫn phải duy trì tính tổ chức khi thi đấu xa nhà.

Nhận định trước trận

Đây là cuộc đấu mà Shelbourne sở hữu nhiều tín hiệu tích cực hơn xét trên các dữ liệu hiện có: đội khách thắng trận gần nhất và từng vượt qua Kalju Nomme trong lần chạm trán gần nhất. Ngược lại, Kalju Nomme có phong độ đan xen với một trận thắng, một trận hòa và một trận thua trong ba trận gần nhất.

Tuy nhiên, khoảng cách về phong độ chưa đủ để khẳng định một kết quả cụ thể. Kalju Nomme vẫn có cơ hội tạo thế trận cân bằng nếu tận dụng tốt sân nhà và duy trì sự thận trọng trong những thời điểm quan trọng. Nhìn chung, Shelbourne bước vào trận đấu với ưu thế tâm lý rõ hơn, còn Kalju Nomme cần thể hiện sự ổn định để đảo chiều xu hướng bất lợi.

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Kalju Nomme vs Shelbourne

Thời gian: 23:00 ngày 30/07/2026

Sân vận động: Parnu Rannastaadion

Giải đấu: UEFA Europa Conference League

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Kalju Nomme · 0 thắng 0 hòa Shelbourne · 1 thắng Shelbourne 5 - 2 Kalju Nomme SHE

Kalju Nomme 5 trận gần nhất B H H T T 3 Trận 1-1-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 7 Thủng lưới Shelbourne 5 trận gần nhất T H H T H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 5.0) 2 Thủng lưới