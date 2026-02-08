Dòng chảy thông tin Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, nhằm tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả các hoạt động tri ân người có công.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 1471/QĐ-TTg ngày 31/7/2026 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027) (Kế hoạch).

Mục tiêu của Kế hoạch là tổ chức quán triệt đầy đủ và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung của Kết luận 57-KL/TW ngày 24/6/2026 của Ban Bí thư về tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh- Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2027); xác định rõ nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể, tiến độ hoàn thành, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện.

Đồng thời, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người có công và thân nhân người có công; tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả các hoạt động tri ân nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, trách nhiệm của toàn xã hội, mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sỹ và người có công với nước

Một góc Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Đồng Tâm. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Mục tiêu của Kế hoạch hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sỹ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 01 đền thờ liệt sỹ và người có công với nước; hoàn thành mục tiêu "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ".

Nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang 100% trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công trên phạm vi cả nước, bảo đảm điều kiện chăm sóc, điều dưỡng, phục hồi chức năng tốt hơn, phù hợp với yêu cầu mới; hoàn thành 100% xây mới, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học khó khăn về nhà ở; phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ việc trao quà (bằng nhà hoặc tiền mặt) cho 100% các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và Thương binh, bệnh binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên.

Nâng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công

Theo Kế hoạch, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội về công tác người có công với cách mạng; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng từ Trung ương đến cơ sở nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-liệt sỹ với chủ đề "80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ - Củng cố niềm tin - Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước."

2- Hoàn thiện thể chế, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng: Điều chỉnh, bổ sung chính sách người có công với cách mạng và triển khai hiệu quả chính sách theo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại văn bản số 466-TB/VPTW ngày 19 tháng 12 năm 2026 và Ban Bí thư Trung ương Đảng sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; trình Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành, trong đó nâng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công, nhất là thương binh nặng; hoàn thiện chính sách chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ học tập đối với con liệt sỹ.

3- Tổ chức tổng rà soát, đánh giá thực trạng, tu bổ, sửa chữa, chỉnh trang, nâng cấp toàn bộ hệ thống nghĩa trang liệt sỹ, đền thờ liệt sỹ, đài tưởng niệm liệt sỹ, nhà bia ghi tên liệt sỹ và các công trình ghi công liệt sỹ khác trên phạm vi cả nước, khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 01 đền thờ liệt sỹ và người có công với nước.

4- Rà soát, đánh giá tổng thể và nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang 100% trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng trên phạm vi cả nước, bảo đảm điều kiện chăm sóc, điều dưỡng, phục hồi chức năng tốt hơn.

5- Tiếp tục rà soát, hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho thân nhân liệt sỹ và người có công, trong đó hoàn thành 100% hỗ trợ nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sinh sống trong nhà tạm, nhà dột nát.

Trang trọng thực hiện quy trình khai quật, đưa hài cốt liệt sỹ chưa xác định danh tính về khu vực lấy mẫu sinh phẩm liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

6- Tập trung triển khai quyết liệt Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu: tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sỹ; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu; hoàn thiện, vận hành cơ sở dữ liệu Gene thân nhân liệt sỹ; hoàn thành rà phá bom mìn, vật liệu nổ tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi.

7- Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-liệt sỹ bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tiễn, tránh hình thức, phô trương, lãng phí, gắn với chăm lo trực tiếp đời sống người có công.

8- Đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa," vận động các nguồn lực xã hội hóa, phát huy hiệu quả Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp phục vụ chăm lo người có công với cách mạng.

9- Huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thực hiện Kế hoạch, kết hợp hài hòa giữa ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội hóa; tăng cường công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát trong phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn lực.