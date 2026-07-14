Khả năng Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot: Cơ hội và rào cản kỹ thuật Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất cấp phép cho Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot. Tuy nhiên, Kiev hiện đối mặt với nhiều rào cản lớn về kỹ thuật, chuỗi cung ứng và an ninh.

Trong nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu hụt vũ khí phòng không trầm trọng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra tuyên bố về khả năng cấp phép để Ukraine tự sản xuất hệ thống tên lửa Patriot. Động thái này được kỳ vọng sẽ giúp Kiev tự chủ nguồn cung trong bối cảnh kho dự trữ tên lửa đánh chặn toàn cầu đang ở mức báo động. Tuy nhiên, giới phân tích quân sự nhận định con đường từ tuyên bố chính trị đến dây chuyền sản xuất thực tế vẫn còn rất xa vời.

Bối cảnh và đề xuất từ phía Mỹ

Tại Hội nghị thượng định NATO gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự định cung cấp cho Ukraine giấy phép sản xuất Patriot. Tuyên bố này nhằm phản hồi các yêu cầu liên tục từ phía Kiev về việc Mỹ không cung cấp đủ số lượng đạn tên lửa cần thiết để đối phó với các cuộc tập kích đạn đạo tầm cao. Hiện nay, nhu cầu về tên lửa Patriot PAC-3 trên toàn thế giới đang tăng vọt, khiến chuỗi cung ứng của Mỹ và các đồng minh rơi vào tình trạng quá tải.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận hai bên đã đạt được thỏa thuận chính trị ban đầu. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng việc hiện thực hóa kế hoạch này giờ đây phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực của đội ngũ kỹ thuật Ukraine. Thực tế cho thấy, việc sản xuất một trong những hệ thống phòng không phức tạp nhất thế giới không đơn giản chỉ là vấn đề chuyển giao giấy phép.

Các hệ thống Patriot thuộc Bộ Chỉ huy Phòng không mặt đất của Lực lượng phòng không Hà Lan.

Rào cản về công nghệ và bảo mật thông tin

Theo các chuyên gia từ chuyên trang quân sự The War Zone, Ukraine có thể sẽ không nhận được một dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh. Thay vào đó, Mỹ nhiều khả năng chỉ cung cấp các linh kiện rời để Kiev lắp ráp thành phẩm. Phương án này giúp rút ngắn thời gian triển khai nhưng lại hạn chế khả năng tự chủ hoàn toàn của Ukraine về số lượng và tốc độ xuất xưởng.

Đại tá David Shank, cựu hiệu trưởng Trường Pháo phòng không Lục quân Mỹ, nhấn mạnh rằng Washington luôn bảo vệ nghiêm ngặt dữ liệu kỹ thuật của Patriot. Việc cho phép Ukraine tiếp cận sâu vào cấu tạo bên trong của tên lửa tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt công nghệ nhạy cảm. Đây là một rào cản pháp lý và an ninh quan trọng cần phải được Quốc hội Mỹ phê duyệt trước khi bất kỳ hoạt động chuyển giao nào diễn ra.

Nút thắt chuỗi cung ứng toàn cầu

Patriot không phải là loại vũ khí có thể sản xuất nhanh chóng theo mô hình thời chiến như máy bay không người lái (UAV). Hệ thống này dựa vào mạng lưới hàng trăm nhà thầu phụ và chuỗi cung ứng kéo dài nhiều năm. Ngay cả Nhật Bản, một quốc gia có nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến, cũng chỉ sản xuất được khoảng 30 quả đạn mỗi năm theo hợp đồng với Lockheed Martin.

Dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại (FPRI) chỉ ra những con số cụ thể về thời gian chế tạo:

Thân tên lửa: Mất khoảng 24 tháng để hoàn thành.

Mất khoảng 24 tháng để hoàn thành. Động cơ nhiên liệu rắn: Cần tới 30 tháng và phụ thuộc vào các nhà cung cấp chuyên biệt.

Cần tới 30 tháng và phụ thuộc vào các nhà cung cấp chuyên biệt. Đầu dò radar chủ động: Đây là bộ phận phức tạp nhất, hiện chỉ có cơ sở sản xuất của Boeing đảm nhiệm.

Chỉ cần một mắt xích trong chuỗi cung ứng này gặp sự cố hoặc quá tải, toàn bộ dây chuyền sản xuất tại Ukraine (nếu có) sẽ bị đình trệ ngay lập tức.

Thách thức về hạ tầng và tài chính

Việc đặt nhà máy lắp ráp tại Ukraine trong thời điểm xung đột vẫn đang diễn ra là một bài toán hậu cần nan giải. Để tránh các cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV của đối phương, Kiev buộc phải phân tán các cơ sở chế tạo, điều này làm tăng chi phí và giảm hiệu quả sản xuất. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí để vận hành một dây chuyền công nghệ cao như Patriot vẫn chưa được xác định rõ ràng, trong khi các đồng minh châu Âu đang phải đối mặt với nhiều ưu tiên ngân sách khác.

Tóm lại, mặc dù cánh cửa hợp tác đã mở ra, nhưng năng lực phòng không của Ukraine trong ngắn hạn vẫn sẽ phụ thuộc chủ yếu vào viện trợ trực tiếp từ đồng minh. Việc tự sản xuất tên lửa Patriot nội địa là một chiến lược dài hạn, đòi hỏi nhiều năm chuẩn bị về cả hạ tầng kỹ thuật lẫn mạng lưới cung ứng linh kiện quốc tế.