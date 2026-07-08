Thể thao 360 Khác biệt bởi Đình Bắc Trong trận cầu được xem khá dễ dàng trước Campuchia, nhưng tuyển Việt Nam đã phải khá vất vả mới giành được chiến thắng nhờ sự khác biệt bởi cái tên Đình Bắc.

Sau 3 lượt trận đầu tiên tại vòng bảng ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh của nhà ĐKVĐ, cùng với đó là sự biến hóa rõ nét về mặt chiến thuật dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Các "Chiến binh Sao Vàng" mở màn chiến dịch bảo vệ ngôi vương bằng chiến thắng hủy diệt 7-0 trước Timor Leste. Dù ở lượt trận thứ 2, tuyển Việt Nam chỉ có một trận hòa không bàn thắng trước Singapore. Tuy nhiên, các học trò của HLV Kim Sang Sik vẫn giữ được thế chủ động trước đội bóng đến từ "Đảo quốc Sư tử". Đến lượt trận thứ 3, Việt Nam có màn trình diễn siêu hạng để đánh bại đại kình địch Indonesia 3-0. Trước lượt trận cuối cùng vòng bảng với Campuchia, những "Chiến binh Sao Vàng" đang chễm chệ trên đỉnh bảng A với 7 điểm, và gần như chắc chắn vượt qua vòng bảng, khi có hiệu số bàn thắng bại vượt trội trước các đối thủ. Tuy nhiên, không vì thế mà HLV Kim Sang Sik chủ quan trước trận đấu cuối cùng này. Bởi lẽ một chiến thắng trước Campuchia, vừa củng cố niềm tin nơi người hâm mộ, vừa tạo bước đà tâm lý hoàn hảo cho các cầu thủ của chúng ta trước khi bước vào các trận đấu sinh tử ở vòng knock-out.

Về phía tuyển Campuchia, họ có những tiến bộ rõ nét trong thời gian gần đây. Tuy vậy, trước lượt đấu cuối cùng, Campuchia đã chính thức bị loại khỏi ASEAN Cup 2026, khi mới chỉ có vỏn vẹn 3 điểm. Chuyến làm khách đến Hà Nội lần này đối với thầy trò HLV Koji Gyotoku hoàn toàn chỉ mang ý nghĩa thủ tục và là trận đấu vì danh dự trước khi chia tay giải đấu. Tuy rằng trước trận đấu tại Mỹ Đình, HLV Gyotoku khẳng định: "Chúng tôi muốn giành chiến thắng ở trận đấu tới dù biết điều đó rất khó”, nhưng Campuchia chưa bao giờ là một cái tên có thể tạo ra khó khăn cho Việt Nam, khi họ thua kém chúng ta từ trình độ, chiến thuật cho đến thể lực…, Đây chính là những lý do khiến bóng đá Campuchia chưa bao giờ có nổi một kết quả hòa trước tuyển Việt Nam. Và một thất bại trước tuyển Việt Nam vào tối 7/8 trên sân Mỹ Đình, là cái kết được báo trước đối với các học trò của HLV Koji Gyotoku.

Vượt trội đối thủ về mọi mặt, nhưng tuyển Việt Nam thi đấu khá bế tắc trong những phút đầu trận đấu. Trong thế trận ấy, đẳng cấp ngôi sao của Đình Bắc đã lên tiếng, khi số 9 tỏa sáng với bàn thắng khai thông thế bế tắc. Tiền đạo thuộc biên chế của Công an Hà Nội đi bóng vượt qua 3 hậu vệ Campuchia và tung cú dứt điểm chân phải chìm vào góc xa tung lưới thủ môn Salim Koy, mở tỷ số cho tuyển Việt Nam. Những tưởng sau bàn thắng của Đình Bắc, Việt Nam sẽ có một trận đấu dễ dàng. Tuy nhiên, trước hàng thủ kiên cường của Campuchia, các chân sút của Việt Nam không thể xuyên thủng mành lưới đối phương. Ở chiều ngược lại, Campuchia đã thành công với chiến thuật phòng ngự phản công, và các học trò của HLV Koji Gyotoku có bàn thắng gỡ hòa vào phút thứ 71, do công của Iago Bento.

Sau bàn thua, tuyển Việt Nam như bừng tỉnh, và phút 84, Xuân Son thoát xuống, đối mặt với thủ môn Salim Koy và dứt điểm chân trái găm bóng chìm vào góc xa nhưng hậu vệ Campuchia là Im Vakhim trong nỗ lực cản phá đã đá phản lưới nhà, nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐT Việt Nam. Tỉ số trận đấu được ấn định vào phút 89, khi Đình Bắc thoát xuống đối mặt và cú tâng bóng kỹ thuật của anh đã khiến cho thủ môn Salim Koy hoàn toàn bất lực. Với chiến thắng trước Campuchia ở lượt trận cuối cùng, Việt Nam tiến vào bán kết với ngôi đầu bảng A, Singapore xếp thứ 2, khi đội bóng "Đảo quốc Sư tử" đã cầm hòa Indonesia với tỉ số 1-1.