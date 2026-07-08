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    Thể thao 360

    Khác biệt bởi Đình Bắc

    Lê Ngọc 07/08/2026 22:48

    Trong trận cầu được xem khá dễ dàng trước Campuchia, nhưng tuyển Việt Nam đã phải khá vất vả mới giành được chiến thắng nhờ sự khác biệt bởi cái tên Đình Bắc.

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    Sau 3 lượt trn đầu tiên ti vòng bng ASEAN Cup 2026, đội tuyn Vit Nam đã thhin được bn lĩnh ca nhà ĐKVĐ, cùng vi đó là sbiến hóa rõ nét vmt chiến thut dưới thi HLV Kim Sang Sik.

    Các "Chiến binh Sao Vàng" mmàn chiến dch bo vngôi vương bng chiến thng hy dit 7-0 trước Timor Leste. Dù ở lượt trn th2, tuyn Vit Nam chcó mt trn hòa không bàn thng trước Singapore. Tuy nhiên, các hc trò ca HLV Kim Sang Sik vn giữ được thế chủ động trước đội bóng đến từ "Đảo quc Sư tử". Đến lượt trn th3, Vit Nam có màn trình din siêu hng để đánh bi đại kình địch Indonesia 3-0. Trước lượt trn cui cùng vòng bng vi Campuchia, nhng "Chiến binh Sao Vàng" đang chm chtrên đỉnh bng A vi 7 đim, và gn như chc chn vượt qua vòng bng, khi có hiu sbàn thng bi vượt tri trước các đối th. Tuy nhiên, không vì thế mà HLV Kim Sang Sik chquan trước trn đấu cui cùng này. Bi lmt chiến thng trước Campuchia, va cng cnim tin nơi người hâm m, va to bước đà tâm lý hoàn ho cho các cu thca chúng ta trước khi bước vào các trn đấu sinh tử ở vòng knock-out.

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    Vphía tuyn Campuchia, hcó nhng tiến brõ nét trong thi gian gn đây. Tuy vy, trước lượt đấu cui cùng, Campuchia đã chính thc bloi khi ASEAN Cup 2026, khi mi chcó vn vn 3 đim. Chuyến làm khách đến Hà Ni ln này đối vi thy trò HLV Koji Gyotoku hoàn toàn chmang ý nghĩa thtc và là trn đấu vì danh dtrước khi chia tay gii đấu. Tuy rng trước trn đấu ti Mỹ Đình, HLV Gyotoku khng định: "Chúng tôi mun giành chiến thng trn đấu ti dù biết điu đó rt khó, nhưng Campuchia chưa bao gilà mt cái tên có thto ra khó khăn cho Vit Nam, khi hthua kém chúng ta t trình độ, chiến thut cho đến thlc, Đây chính là nhng lý do khiến bóng đá Campuchia chưa bao gicó ni mt kết quhòa trước tuyn Vit Nam. Và mt tht bi trước tuyn Vit Nam vào ti 7/8 trên sân Mỹ Đình, là cái kết được báo trước đối vi các hc trò ca HLV Koji Gyotoku.

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    Vượt tri đối thvmi mt, nhưng tuyn Vit Nam thi đấu khá bế tc trong nhng phút đầu trn đấu. Trong thế trny, đẳng cp ngôi sao ca Đình Bc đã lên tiếng, khi s9 ta sáng vi bàn thng khai thông thế bế tc. Tin đạo thuc biên chế ca Công an Hà Ni đi bóng vượt qua 3 hu vCampuchia và tung cú dt đim chân phi chìm vào góc xa tung lưới thmôn Salim Koy, mts cho tuyn Vit Nam. Nhng tưởng sau bàn thng ca Đình Bc, Vit Nam scó mt trn đấu ddàng. Tuy nhiên, trước hàng thkiên cường ca Campuchia, các chân sút ca Vit Nam không thxuyên thng mành lưới đối phương. chiu ngược li, Campuchia đã thành công vi chiến thut phòng ngphn công, và các hc trò ca HLV Koji Gyotoku có bàn thng ghòa vào phút th71, do công ca Iago Bento.

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    Sau bàn thua, tuyn Vit Nam như bng tnh, và phút 84, Xuân Son thoát xung, đối mt vi thmôn Salim Koy và dt đim chân trái găm bóng chìm vào góc xa nhưng hu vCampuchia là Im Vakhim trong nlc cn phá đã đá phn lưới nhà, nâng tslên 2-1 cho ĐT Vit Nam. Tstrn đấu được n định vào phút 89, khi Đình Bc thoát xung đối mt và cú tâng bóng kthut ca anh đã khiến cho thmôn Salim Koy hoàn toàn bt lc. Vi chiến thng trước Campuchia lượt trn cui cùng, Vit Nam tiến vào bán kết vi ngôi đầu bng A, Singapore xếp th2, khi đội bóng "Đo quc Sư tử" đã cm hòa Indonesia vi ts1-1.

    Lê Ngọc Lê Ngọc

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      Thể thao 360
      Khác biệt bởi Đình Bắc
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