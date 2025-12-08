Kinh tế Khắc phục “điểm nghẽn” nhờ AI Trong bối cảnh cả nước triển khai mô hình chính quyền hai cấp, xã Tà Năng tỉnh Lâm Đồng, đã tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để vượt qua thách thức thiếu hụt nhân sự và khối lượng công việc lớn, mang lại dịch vụ công hiệu quả, gần gũi với người dân.

Xã Tà Năng, như nhiều địa phương khác ở Lâm Đồng, đã chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhằm phân định rõ thẩm quyền và tối ưu hóa công tác quản lý Nhà nước. Tuy nhiên, sau sáp nhập hành chính, khối lượng công việc gia tăng đáng kể, trong khi đội ngũ cán bộ chỉ đạt 35/49 người theo chỉ tiêu.

Trước khó khăn này, Tà Năng đã lựa chọn AI như một giải pháp chiến lược để đảm bảo hiệu quả vận hành, xử lý hơn 1.000 thủ tục hành chính và hàng trăm văn bản mỗi ngày.

Trung tâm Phục vụ hành chính công là nơi các công cụ AI được triển khai để hỗ trợ xử lý hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân

Dưới sự hướng dẫn của ông Nguyễn Vũ Linh Sang, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Tà Năng, các chương trình đào tạo chuyên sâu đã nhanh chóng được triển khai, giúp cán bộ làm chủ các công cụ AI trong soạn thảo văn bản, tra cứu pháp lý, lập kế hoạch và tự động hóa quy trình

Ông Sang với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và từng giữ vai trò Giám đốc Trung tâm Tích hợp dữ liệu và Chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng, đã mang đến tầm nhìn tiên phong cho địa phương.

Ông Nguyễn Vũ Linh Sang hướng dẫn cán bộ sử dụng hệ thống AI trong giải quyết công việc

Chỉ sau một tháng áp dụng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hơn 80% cán bộ tại xã Tà Năng đã thành thạo các ứng dụng AI, từ soạn thảo văn bản hành chính đến hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục. Điều này không chỉ giảm áp lực công việc mà còn nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sự gắn kết giữa chính quyền và Nhân dân.

Chị Ka Să Da Lét hỗ trợ người dân hoàn thành thủ tục hành chính với sự trợ giúp của công nghệ AI

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tà Năng, việc ứng dụng AI đã mang lại những kết quả ấn tượng. Thời gian xử lý thủ tục hành chính được rút ngắn từ vài ngày xuống chỉ vài giờ, mang lại sự tiện lợi chưa từng có cho người dân.

Chị Ka Să Da Lét, một cán bộ tại Trung tâm chia sẻ: “Nhờ AI, chúng tôi có thể hỗ trợ người dân, nhất là bà con đồng bào dân tộc thiểu số và người lớn tuổi, hoàn thiện hồ sơ nhanh chóng. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn gia tăng sự hài lòng của Nhân dân”.

Ông Tou Prong Ner làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Những đổi mới trong cải cách hành chính đang từng ngày mang lại lợi ích rõ nét trong đời sống người dân, không chỉ trên giấy tờ, mà ngay trong từng thủ tục, từng lần đến cơ quan công quyền. Ông Tou Prong Ner đến từ thôn Đoàn Kết chia sẻ trải nghiệm của mình: “Tôi đến làm giấy khai sinh cho con, chỉ cần cung cấp thông tin cơ bản, cán bộ đã hoàn tất thủ tục trong thời gian ngắn. Việc làm thủ tục giờ đây trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn bao giờ hết”. Những chia sẻ này phản ánh rõ nét sự thay đổi tích cực mà AI mang lại cho đời sống người dân Tà Năng.

Đội hình Bình dân học vụ số luôn sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến

Sự thành công của mô hình ứng dụng AI tại xã Tà Năng có vai trò rất lớn của ông Nguyễn Vũ Linh Sang, Chủ tịch UBND xã. Với kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực công nghệ, ông đã trực tiếp xây dựng các chương trình đào tạo, tổ chức các buổi hướng dẫn ngắn gọn nhưng dễ hiểu, thiết thực.

Mỗi ngày, ông dành 20-30 phút để thảo luận với cán bộ về cách khai thác tối đa tiềm năng của AI, từ quản lý thông tin đến lập báo cáo.

Mỗi ngày 30 phút, mỗi tuần một kỹ năng mới – Hành trình chuyển đổi số bắt đầu từ chính cán bộ xã và sự hỗ trợ của ông Nguyễn Vũ Linh Sang, Chủ tịch UBND xã Tà Năng

Dưới sự dẫn dắt của ông, đội ngũ cán bộ xã Tà Năng đã nhanh chóng làm chủ công nghệ, vượt qua khó khăn về thiếu hụt nhân sự. Sự tận tâm và tầm nhìn của ông Sang đã đưa xã Tà Năng thành một hình mẫu về chuyển đổi số trong hành chính công.

Người dân xã Tà Năng vui mừng khi làm thủ tục hành chính nhanh chóng nhờ sự hỗ trợ từ ứng dụng AI

Việc nhanh chóng thích ứng và bắt nhịp chuyển đổi số của xã Tà Năng đã cho thấy tinh thần đổi mới mạnh mẽ trong công cuộc chuyển đổi số ngay tại cấp xã. Tại đây, công nghệ không chỉ là công cụ, mà còn trở thành người bạn đồng hành cùng con người trong xây dựng một nền hành chính công hiện đại, linh hoạt và hiệu quả.

Lấy người dân làm trung tâm, đúng theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, xã Tà Năng không còn là “vùng xa” trong tư duy phát triển. Thay vào đó, địa phương này đang khẳng định vai trò tiên phong, tạo nên một mô hình đáng học hỏi về cải cách hành chính và hiện đại hóa quản lý Nhà nước.

Với những kết quả bước đầu tích cực, xã Tà Năng đang trở thành hình mẫu và truyền cảm hứng cho nhiều địa phương khác trên hành trình xây dựng chính quyền số, hướng đến một nền hành chính phục vụ thực chất, gần dân và vì dân.

UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ ra quân tăng cường công chức, viên chức về cơ sở

Nội dung, ảnh: Ánh Nguyệt

Trình bày: Thế Huy