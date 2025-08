Đời sống Khắc phục nhanh tình trạng sạt lở ở đèo Tà Pứa tỉnh Lâm Đồng Chiều ngày 5/8, đèo Tà Pứa tại Km24 đường ĐT717, đoạn qua thôn Mê Pu 7, xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng xảy ra tình trạng sạt lở...

Lực lượng chức năng phối hợp xử lý tình trạng sạt lở trên đèo Tà Pứa.

Theo người dân địa phương, thời điểm trên, đất, đá từ trên đồi bất ngờ sạt lở và đổ xuống mặt đường. Vị trí này có địa hình đường đèo quanh co, hiểm trở; tại hiện trường lượng lớn đất đá tràn xuống đường, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông. Nguyên nhân dẫn đến sạt lở do những ngày qua khu vực này có mưa to kéo dài.

Nhận tin báo từ người dân, Tổ Cảnh sát giao thông Đức Linh thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Tân (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng) cùng các lực lượng địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tập trung khắc phục sạt lở.

Tại đây, Cảnh sát giao thông, Công an xã Nam Thành, lực lượng dân quân địa phương đã huy động xe múc phối hợp dọn dẹp đất đá trên đường. Sau khoảng một giờ nỗ lực khắc phục, giao thông đã thông suốt trở lại, không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Được biết, tuyến đèo Tà Pứa có nhiều xe tải, xe du lịch lưu thông, chủ yếu phục vụ nhu cầu vận chuyển nông sản, hàng hóa của người dân địa phương.