Thời sự Khai mạc Lễ hội Cầu ngư của các vạn chài phường Phan Thiết 2026 Tối 1/8, UBND phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai mạc Lễ hội Cầu Ngư của các vạn chài Phan Thiết năm 2026.

Các đại biểu dự khai mạc Lễ hội Cầu ngư

Dự lễ khai mạc có các đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết; đại diện các sở, ban ngành; các Lăng, Vạn của các phường lân cận và đông đảo bà con Nhân dân khu vực Phan Thiết.

Các tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Cầu Ngư của các vạn chài Phan Thiết năm 2026 Trần Nguyên Lộc khẳng định: Lễ hội Cầu ngư là lễ hội truyền thống, di sản văn hóa thiêng liêng của bà con ngư dân khu vực Phan Thiết. Đây được xem là sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đặc sắc được hình thành từ rất sớm trong cộng đồng ngư dân làng biển và được giữ gìn, phát huy giá trị trong nhiều thế kỷ.

Chủ tịch UBND phường Phan Thiết, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Cầu Ngư của các vạn chài Phan Thiết năm 2026 Trần Nguyên Lộc phát biểu khai mạc

Tại Dinh Vạn Thủy Tú, nơi lưu giữ bộ xương Cá Ông lớn nhất Đông Nam Á, mỗi mùa lễ hội là một lần con cháu tề tựu, bày tỏ lòng thành kính với vị thần Nam Hải, tri ân biển cả bao dung, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cho những chuyến vươn khơi của bà con luôn bình an, thắng lợi.

Đông đảo người dân đến xem Lễ khai mạc Cầu ngư 2026

Lễ hội không chỉ là nghi lễ tâm linh mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng. Đây là dịp để bà con ngư dân gặp gỡ, động viên nhau bám biển, giữ nghề truyền thống của cha ông.

Lễ hội còn là nguồn sử liệu sống động khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và kinh nghiệm ứng xử với biển của người dân Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Chủ tịch UBND phường Phan Thiết Trần Nguyên Lộc đánh trống khai mạc Lễ hội Cầu ngư

Lễ hội Cầu ngư của các vạn chài Phan Thiết năm 2026 nhằm tiếp tục bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tín ngưỡng dân gian đặc sắc của cộng đồng ngư dân địa phương. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cho các tầng lớp Nhân dân.

Đại diện Ban Tổ chức tặng hoa cho các nhà tài trợ

Thông qua các hoạt động lễ hội, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ được kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, từng bước đưa lễ hội trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

Qua đó, góp phần xây dựng phường Phan Thiết trở thành đô thị du lịch biển văn minh, thân thiện và giàu bản sắc của tỉnh Lâm Đồng, là điểm hẹn hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế.

Các đại biểu đồng loạt cắt băng khai mạc Lễ hội Cầu ngư 2026.

Tại lễ khai mạc, các đại biểu và Nhân dân đã được thưởng thức chương trình ca múa nhạc đặc sắc, ngợi ca “Đất nước, con người Phan Thiết” và chương trình nghệ thuật lân sư rồng sôi động.

Múa lân sư rồng phục vụ bà con Nhân dân

Lễ hội Cầu ngư năm nay sẽ diễn ra từ ngày 1 - 8/8/2026 với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc: Lễ Rước Lệnh Ông Sanh trang nghiêm từ Hòn Lao về Vạn Thủy Tú; Lễ tiên yết, giỗ sắc; Lễ phóng đăng lung linh trên sông Cà Ty. Bên cạnh phần lễ, lễ hội cầu ngư năm nay còn có không gian trưng bày, triển lãm, hội chợ thương mại, gian hàng ẩm thực; Hội hô bài chòi, một số trò chơi dân gian của bà con ngư dân Ngũ Quảng; hát bội truyền thống, văn nghệ đường phố các tuyến đường Trưng Trắc, Phạm Văn Đồng…