Khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại lễ khai mạc.

Khai mạc lễ hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, đối với dân tộc Việt Nam, hòa bình không chỉ là khát vọng mà còn là giá trị thiêng liêng được đánh đổi bằng biết bao máu xương và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Trên mảnh đất Quảng Trị hôm nay, bên dòng Bến Hải, Thành cổ Quảng Trị và những nghĩa trang liệt sĩ quốc gia, càng thấm thía giá trị của hòa bình và càng biết ơn những người đã hiến dâng tuổi xuân, cuộc đời mình cho độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Trong bối cảnh thế giới còn nhiều xung đột, bất ổn và những thách thức toàn cầu, thông điệp “Quảng Trị vì hòa bình” càng có ý nghĩa thời đại. Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; luôn cùng các quốc gia thúc đẩy đối thoại, tăng cường hợp tác, đề cao luật pháp quốc tế và chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định, phát triển bền vững.

Nghi thức thỉnh chuông ước nguyện hòa bình - khoảnh khắc trang nghiêm và xúc động, gửi gắm khát vọng về một thế giới hòa bình, đoàn kết và phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sáng kiến của tỉnh Quảng Trị trong việc xây dựng Lễ hội Vì Hòa bình trở thành một sự kiện văn hóa mang tầm quốc gia, từng bước có sức lan tỏa quốc tế. Từ vùng đất chịu nhiều đau thương của chiến tranh, Quảng Trị hôm nay đang trở thành biểu tượng của hòa bình, của tình hữu nghị và khát vọng phát triển. Đó không chỉ là niềm tự hào của Quảng Trị, mà còn là hình ảnh của một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, khép lại quá khứ để cùng thế giới hướng tới tương lai.

Nghi thức thỉnh chuông ước nguyện hòa bình - khoảnh khắc trang nghiêm và xúc động, gửi gắm khát vọng về một thế giới hòa bình, đoàn kết và phát triển bền vững.

Theo Phó Thủ tướng, Hồi chuông Ước nguyện hòa bình ngân vang trên đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải không chỉ mở đầu cho một lễ hội, mà còn khơi dậy trong mỗi chúng ta niềm tin và trách nhiệm gìn giữ hòa bình bằng đối thoại, hợp tác, sự tôn trọng lẫn nhau và lòng nhân ái.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh cho biết, trong dòng chảy lịch sử dân tộc với vị trí địa chiến lược quan trọng, Quảng Trị là một trong những địa phương lưu giữ ký ức thiêng liêng về những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Nơi đây từng là ranh giới chia cắt hai miền, là tọa độ chịu nhiều đau thương, mất mát. Những địa danh như Thành Cổ Quảng Trị, Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Đường 9, Khe Sanh, Đường 20 Quyết Thắng, Bến Phà Gianh, Cồn Tiên Dốc Miếu... đã trở thành biểu tượng bất tử của lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng hòa bình của dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh phát biểu tại lễ khai mạc.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho rằng, điều làm nên hình ảnh, giá trị đặc biệt của Quảng Trị hôm nay không chỉ là lịch sử hào hùng, đó còn là sức mạnh của sự hồi sinh. Từ trong bom đạn, đổ nát của chiến tranh, khép lại quá khứ đau thương, Quảng Trị tiếp tục đoàn kết tái thiết vươn lên mạnh mẽ. Câu chuyện của Quảng Trị không chỉ là câu chuyện của một vùng đất. Đó còn là câu chuyện của Việt Nam- một dân tộc với lịch sử được viết nên không chỉ bằng lòng yêu nước, ý chí bất khuất, mà còn bằng cả khát vọng hòa bình, lòng nhân ái và truyền thống hòa hiếu, là sự hiện diện của công lý, của lòng bao dung, sự tôn trọng lẫn nhau và khả năng vượt qua những khác biệt để hợp tác và phát triển.