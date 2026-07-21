Quốc phòng - An ninh Khai quật, lấy mẫu ADN và quy tập 12 mộ liệt sĩ tại xã Hòa Thắng Chiều 21/7, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Thắng tổ chức Hội nghị kết luận thông tin về mộ liệt sĩ tại khu vực đất rẫy thuộc thôn Hồng Chính, xã Hòa Thắng, làm cơ sở triển khai khảo sát thực địa, quy tập hài cốt và lấy mẫu giám định.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có Thượng tá Trần Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng; đại diện Sở Nội vụ, Hội Cựu chiến binh tỉnh; Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 - Phan Thiết và lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu, số hóa.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo xã Hòa Thắng và các nhân chứng lịch sử cung cấp thông tin về 12 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đất rẫy thôn Hồng Chính.

Thượng tá Trần Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và xác minh, cơ quan chức năng xác định trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, khu căn cứ xã Hòa Thắng (thuộc thôn Hồng Chính cũ) đóng tại Gò Cà đã nhiều lần bị quân Mỹ - ngụy tổ chức càn quét, khiến 47 người hy sinh, trong đó có cả trẻ em và người dân thường.

Một trong những nhân chứng lịch sử thông tin về 12 mộ liệt sĩ

Năm 1976, địa phương tổ chức cất bốc, di dời số mộ này ra khỏi khu căn cứ đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận và bàn giao cho gia đình quản lý. Còn 12 mộ chưa có thân nhân tới nhận nên được đưa về an táng tại Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Hòa Thắng.

Thượng tá Trần Thanh Sơn cùng đại diện Sở Nội vụ, Hội Cựu chiến binh tỉnh, lãnh đạo địa phương... trao đổi thông tin với các nhân chứng lịch sử bên lề hội nghị

Sau đó, vào tháng 5/1993, khi xây dựng, chỉnh trang lại đài tưởng niệm, số mộ trên được di dời đến khu vực đất rẫy thôn Hồng Chính cải táng.

Lực lượng tìm kiếm, quy tập khảo sát thực địa, thắp nhang trước 12 mộ liệt sĩ

Thống nhất theo yêu cầu của địa phương và nhân chứng lịch sử, Thượng tá Trần Thanh Sơn đề nghị lực lượng tìm kiếm, quy tập khai quật 12 mộ liệt sĩ đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận ở xã Hồng Sơn.