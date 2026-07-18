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    An sinh - Cuộc sống

    Khám bệnh cho hơn 400 người dân khó khăn tại xã Sơn Điền

    Thụy Trang - Thiện Nhân 18/07/2026 12:01

    Ngày 18/7, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các nhà hảo tâm tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao quà và học bổng cho người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sơn Điền.

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    Trên 400 người dân tại xã Sơn Điền được khám bệnh, phát thuốc điều trị miễn phí

    Tại chương trình, đoàn y, bác sĩ đã khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 400 người dân, chủ yếu là thương binh, bệnh binh và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

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    Đoàn công tác đã trao tặng 200 phần quà cho các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số

    Dịp này, đoàn trao 200 phần quà cho các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số; trao 25 suất học bổng cho học sinh vượt khó học tốt và tặng 3 máy lọc nước cho các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn xã.

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    Đoàn công tác trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

    Đây là một trong những hoạt động dân vận được Công an tỉnh Lâm Đồng duy trì tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, góp phần chăm lo đời sống người dân, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với Nhân dân.

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    Đoàn công tác trao máy lọc nước cho các trường học trên địa bàn xã Sơn Điền

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      An sinh - Cuộc sống
      Khám bệnh cho hơn 400 người dân khó khăn tại xã Sơn Điền
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