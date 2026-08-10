Thời sự Khẩn trương khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương tổng rà soát, đưa vào khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ chủ trì cuộc họp

Chiều 10/8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ chủ trì cuộc họp của Tổ Chỉ đạo 751 nghe báo cáo tình hình rà soát, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Đảng ủy UBND tỉnh tại cuộc họp, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, toàn tỉnh quản lý 4.642 cơ sở nhà, đất. Qua rà soát, 505 cơ sở được xác định dôi dư và đã hoàn thành phương án xử lý, đạt 100% kế hoạch.

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Trong đó, 120 cơ sở tiếp tục được sử dụng làm trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học và cơ sở y tế; 157 cơ sở được chuyển giao về địa phương quản lý, bố trí phục vụ các công trình dân sinh.

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Tỉnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xây dựng phương án đấu giá, cho thuê đối với các cơ sở đủ điều kiện nhằm khai thác hiệu quả tài sản công.

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Ngoài ra, quá trình rà soát phát sinh thêm 54 cơ sở nhà, đất ngoài phương án xử lý ban đầu và đang được các địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để xử lý trong tháng 8/2026.

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Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ ghi nhận sự chủ động của UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương trong rà soát, sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư.

Tuy nhiên, việc hoàn thành phương án xử lý mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là phải nhanh chóng đưa tài sản vào sử dụng, khai thác đúng quy định, phát huy hiệu quả và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bỏ hoang, xuống cấp, thất thoát, lãng phí.

“ Các cấp, các ngành chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy khai thác và phát huy hiệu quả tài sản công. Những cơ sở đủ điều kiện phải khẩn trương bố trí sử dụng, đấu giá hoặc cho thuê theo quy định. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ

Đối với các trường hợp còn vướng mắc về đất đai, quy hoạch, hồ sơ pháp lý hoặc công năng sử dụng, từng cơ quan, đơn vị phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn xử lý, không để đùn đẩy hoặc kéo dài tiến độ.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ yêu cầu khẩn trương rà soát toàn bộ tài sản công trên địa bàn, phân loại thành 3 nhóm, gồm: tài sản dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, tài sản do các cơ quan Trung ương bàn giao và tài sản hiện có trước khi sáp nhập tỉnh. Việc kiểm kê phải bao quát toàn bộ quỹ nhà, đất công, bảo đảm thống kê đầy đủ, không bỏ sót tài sản.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, mọi tài sản được bàn giao đều phải tiếp nhận và lập biên bản hiện trạng, kể cả những trường hợp chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai. Những vướng mắc về thẩm quyền sẽ được xem xét xử lý sau, nhưng không được lấy đó làm lý do để chậm tiếp nhận tài sản.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ yêu cầu thay đổi tư duy từ quản lý sang khai thác, phát huy hiệu quả tài sản công

Các địa phương cũng được yêu cầu rà soát toàn bộ quỹ đất công, xác định rõ hiện trạng sử dụng, các trường hợp đang cho đơn vị khác mượn tạm. Trên cơ sở đó, địa phương xây dựng phương án xử lý đối với từng cơ sở dôi dư. Riêng trụ sở các sở, ngành sau sắp xếp phải được bàn giao tập trung, chấm dứt tình trạng sử dụng phân tán nhiều địa điểm, tạo thuận lợi cho quản lý và khai thác lâu dài.

Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng theo chỉ đạo của Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài sản công, thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ”, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ và hiệu quả xử lý.