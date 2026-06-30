Nghị quyết và cuộc sống Khi chủ trương hợp lòng dân Nhờ phát huy tốt công tác dân vận, công khai, minh bạch thông tin và bảo đảm quyền làm chủ của người dân, chủ trương sắp xếp thôn trên địa bàn xã Phú Sơn Lâm Hà nhận được sự đồng thuận cao.

Sau sắp xếp xã Phú Sơn Lâm Hà còn 10 thôn

Làm tốt công tác tuyên truyền

Những ngày này, tại các nhà văn hóa thôn, người dân xã Phú Sơn Lâm Hà thường xuyên đến tìm hiểu các nội dung liên quan đến kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại thôn. Phương án sắp xếp được niêm yết công khai để người dân theo dõi, nghiên cứu và đóng góp ý kiến. Theo phương án dự kiến, thôn R’Lơm được hợp nhất với 2 thôn gồm: Tân Tiến và R’Lơm với 827 hộ/3.228 nhân khẩu.

Để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, cấp ủy, chính quyền cùng các đoàn thể đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp.

Ông K’Tăm, Trưởng thôn cho biết, ngay sau khi có chủ trương của cấp trên, chi bộ và các đoàn thể đã tích cực tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp. Qua các cuộc họp lấy ý kiến, đa số cán bộ, đảng viên và Nhân dân đều bày tỏ sự đồng thuận, kỳ vọng sau sắp xếp bộ máy cơ sở sẽ hoạt động hiệu quả hơn.

Theo ông K’Tăm, trong quá trình tuyên truyền, một số người dân còn băn khoăn về tên gọi thôn mới, địa điểm sinh hoạt cộng đồng hay việc tổ chức các hoạt động văn hóa sau sắp xếp. Tuy nhiên, các ý kiến đều được chính quyền và lực lượng tuyên truyền giải đáp kịp thời, tạo sự yên tâm và tin tưởng của Nhân dân đối với chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Ông K’So - người dân thôn R’Lơm cho rằng, việc tổ chức lại các thôn với quy mô phù hợp sẽ tạo thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành, đồng thời giúp tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội. “Những ngày qua, người dân được cung cấp đầy đủ thông tin và trực tiếp tham gia góp ý đối với phương án sắp xếp, chúng tôi rất đồng thuận và tin tưởng chủ trương sắp xếp lại thôn sẽ góp phần vào sự phát triển chung của toàn xã”, ông phấn khởi.

Đồng thuận từ cấp ủy và người dân

Xã Phú Sơn Lâm Hà hiện có 5.958 hộ với 25.229 nhân khẩu đang sinh sống tại 21 thôn. Thực hiện chủ trương của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp thôn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, thời gian qua, xã Phú Sơn Lâm Hà đã triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, vận động và lấy ý kiến Nhân dân.

Đây là nhiệm vụ có tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân. Bà Đinh Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND xã cho biết, sau sắp xếp, xã còn 10 thôn. Qua đó, địa phương xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình triển khai. Vì vậy, xã chỉ đạo các thôn đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, thông qua các cuộc họp dân và niêm yết công khai phương án sắp xếp tại nhà văn hóa để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin.

Theo bà Thủy, mục tiêu của việc sắp xếp là giảm số lượng thôn và quan trọng hơn là nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Cùng với đó, địa phương luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời giải đáp những băn khoăn, vướng mắc phát sinh.

Ông Hoàng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh, thực tế cho thấy khi người dân được thông tin đầy đủ, được tham gia đóng góp ý kiến và được giải thích rõ lợi ích của chủ trương thì sự đồng thuận ngày càng được nâng lên. Đây là yếu tố quan trọng để xã triển khai hiệu quả việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.