Quốc phòng toàn dân Khi phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Các cấp hội phụ nữ tỉnh Lâm Đồng tích cực tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia nhiều hoạt động thiết thực, góp phần giữ gìn chủ quyền, an ninh biên giới.

Với khoảng 141 km đường biên giới trên bộ tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri (Campuchia) và 192 km đường biên giới trên biển, Lâm Đồng không chỉ là “cửa ngõ” giao thương mà còn là “tuyến đầu” quan trọng trong bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Trên mặt trận đầy gian khó ấy, không chỉ có những người lính biên phòng ngày đêm canh giữ mà các hội viên, phụ nữ cũng tích cực tham gia góp phần bảo vệ an ninh biên giới.

Hội viên, phụ nữ xã Tuy Đức tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, an ninh biên giới trên địa bàn

Với 15 hội viên tích cực, câu lạc bộ Phụ nữ bảo vệ đường biên, cột mốc xã Tuy Đức (Lâm Đồng) phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc; thực hiện vệ sinh môi trường; đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật, quy chế biên giới, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Không riêng xã Tuy Đức, nhiều địa phương khác như: Quảng Trực, Đắk Wil, Thuận An… thành lập các câu lạc bộ, tổ, nhóm phụ nữ bảo vệ đường biên, cột mốc. Các câu lạc bộ, tổ, nhóm góp phần cùng lực lượng chức năng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà còn là nơi để hội viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng trong giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội địa bàn biên giới.

Nhằm lan tỏa tinh thần trách nhiệm của phụ nữ trong bảo vệ biên giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng hiệu quả mô hình “Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới”.

5 năm qua, các cấp hội phụ nữ tỉnh đã tổ chức 225 đợt tuyên truyền về bảo vệ, phân giới cắm mốc biên giới, Luật Cư trú, ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia tại các xã biên giới tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri (Campuchia), thu hút 13.176 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia. Hội phụ nữ các cấp phối hợp với các đồn biên phòng tổ chức 114 buổi tuyên truyền cho hơn 7.066 lượt hội viên, phụ nữ và người dân khu vực biên giới biển về Luật Biển Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia; nêu cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi hành nghề trên biển, sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc…

Tại khu vực biên giới đất liền tỉnh Lâm Đồng, hiện có 97 hội viên, phụ nữ tham gia tự quản đường biên, cột mốc và 472 hộ gia đình là thành viên hội phụ nữ tham gia tự quản an ninh trật tự thôn, buôn, bản; 376 hộ gia đình và 61 cá nhân hội viên, phụ nữ đăng ký tự quản 55 mốc quốc giới và 86 km đường biên giới.

Ngoài ra, các cấp hội còn tích cực triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, vận động hàng tỷ đồng hỗ trợ xây nhà mái ấm tình thương, tặng sinh kế, quà, học bổng cho trẻ em, người dân, hội viên, phụ nữ khó khăn ở khu vực biên giới. Hoạt động này không chỉ giúp các hội viên, người dân khu vực biên giới ổn định cuộc sống mà còn là nguồn động viên to lớn để chị em, bà con vững vàng bám đất, giữ rừng, giữ biển, bảo vệ đường biên.

Bà H’Vi Êban - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời gian tới, phụ nữ Lâm Đồng sẽ đẩy mạnh công tác phối hợp, chung sức cùng các cấp, ngành, lực lượng chức năng triển khai các phong trào, hoạt động nhằm củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh, phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.