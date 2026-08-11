Đời sống Khi tiếng nói của người dân được lắng nghe Từ những cuộc đối thoại ở thôn đến các kênh thông tin trên môi trường số, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở Lâm Đồng ngày càng có thêm điều kiện để nắm bắt thông tin, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và tham gia vào những vấn đề của cộng đồng. Khi tiếng nói từ cơ sở được lắng nghe và giải quyết kịp thời, sự đồng thuận cũng được vun đắp.

Vai trò của già làng, người có uy tín trong cộng đồng được phát huy

Từ những việc gần dân

Tại thôn Đạ K’Nàng, xã Đam Rông 1, việc đưa công nghệ số vào cuộc sống đang mang lại những thuận tiện thiết thực cho người dân. Không chỉ hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, chiếc điện thoại thông minh còn trở thành một kênh kết nối để người dân tiếp cận thông tin, phản ánh tình hình và tham gia vào những vấn đề của cộng đồng.

Ông Kơ Sá Ha Tuy - Trưởng thôn Đạ K’Nàng, nơi gần 70% dân số là đồng bào DTTS cho biết, khả năng tiếp cận công nghệ của những người tuổi 50 trở lên như ông không nhanh như lớp trẻ. Nhưng từ yêu cầu công việc, ông chủ động học hỏi để sử dụng điện thoại thông minh. Đến nay, nhóm zalo trở thành một trong những kênh để trưởng thôn và người dân cập nhật thông tin, nắm bắt tình hình. Cùng với đó, những cuộc đối thoại giữa Nhân dân và chính quyền giúp các vấn đề phát sinh được trao đổi, tháo gỡ kịp thời.

“Tất cả những thông báo quan trọng được chuyển đến Nhân dân thông qua nhóm zalo để người dân thuận tiện nắm bắt. Nhân dân và mọi tình hình đều được cập nhật, thông báo ngay với trưởng thôn qua điện thoại. Thông qua đối thoại giữa Nhân dân và chính quyền, nhiều vấn đề được hóa giải”, ông Ha Tuy cho biết.

Đoàn thanh niên hỗ trợ trưởng thôn vùng DTTS các ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số

Hay như tại xã Đam Rông 4, các buổi đối thoại với Nhân dân ở các thôn cũng được chính quyền địa phương duy trì thường xuyên. Qua đối thoại, những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân được lắng nghe, từ đó chính quyền đề ra giải pháp, huy động nguồn lực để giải quyết các vấn đề phát sinh kịp thời.

Bên cạnh đó, các thông báo và hoạt động của địa phương được cập nhật thường xuyên trên các kênh thông tin của xã, giúp người dân thuận tiện theo dõi, nắm bắt những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống. Việc mở rộng các kênh kết nối trên môi trường số không chỉ lan tỏa thông tin nhanh từ cơ sở mà còn góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, nhất là ở địa bàn rộng, dân cư phân tán.

Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

Bà Nguyễn Thị Thu Hường - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cho biết, những năm qua, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng. Các chủ trương, chính sách đối với vùng đồng bào DTTS được triển khai tương đối đồng bộ. Đặc biệt các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong đời sống Nhân dân.

Niềm vui đến trường của trẻ em dân tộc Mông ở Đam Rông

Cùng với đó, vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín được phát huy trong tuyên truyền, vận động, tập hợp đồng bào. Người dân ngày càng chủ động tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án và hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động ở địa phương. Người có uy tín cũng trở thành cầu nối, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân đến cấp ủy, chính quyền các cấp.

Thực tế ở một số nơi, đồng bào DTTS vẫn gặp khó khăn về ngôn ngữ, trình độ tiếp cận chuyển đổi số và khoa học kỹ thuật, nhất là tại vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, việc nâng cao trình độ, kiến thức và kỹ năng cần được chú trọng. Khi tiếp cận thông tin tốt hơn, người dân sẽ chủ động tham gia, đóng góp và lựa chọn hướng phát triển phù hợp, qua đó củng cố sự đồng thuận và khối đại đoàn kết các dân tộc.

Người dân xã Đam Rông 4 đi bỏ phiếu bầu trưởng thôn năm 2026