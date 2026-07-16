Học và làm theo Bác Hồ Khi tổ chức Hội thực sự là điểm tựa của phụ nữ Bằng sự chủ động đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số và hướng mạnh về cơ sở, tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) đang tiếp tục khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy của hội viên, phụ nữ trên địa bàn.

Công tác chăm lo đời sống hội viên được Hội LHPN đặc biệt quan tâm

Đổi mới để gần hội viên hơn

Theo bà H’Vi Êban, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, việc tập hợp hội viên và triển khai các phong trào tại cơ sở gặp không ít trở ngại. Tuy nhiên, càng trong khó khăn, tổ chức Hội càng phải đổi mới cách làm, đưa hoạt động đến gần hơn với nhu cầu thực tế của phụ nữ.

Tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực. Bên cạnh việc duy trì nền nếp sinh hoạt, cán bộ hội ở nhiều địa phương còn trực tiếp đến từng gia đình hội viên nghèo, phụ nữ vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) để nắm bắt tâm tư, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ.

Từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã đăng ký thực hiện gần 430 công trình, phần việc với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Nhiều công trình nước sạch, mái ấm tình thương, mô hình sinh kế, hoạt động hỗ trợ phụ nữ yếu thế… đã góp phần cải thiện đời sống của nhiều gia đình, đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong công tác an sinh xã hội. Đặc biệt, chương trình “Mẹ đỡ đầu” tiếp tục lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, các cấp hội đã nhận đỡ đầu thêm hơn 100 trẻ mồ côi, trao hàng trăm phần quà và hỗ trợ điều kiện học tập, giúp các em vững bước đến trường.

Trao cơ hội để phụ nữ tự tin hội nhập

Song hành với công tác an sinh, các cấp hội đặc biệt chú trọng hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững thông qua các nguồn vốn ưu đãi, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm. Hiện, tổng dư nợ ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt hơn 6.800 tỷ đồng, tạo điều kiện cho trên 101.000 hộ hội viên tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Nhiều mô hình mang ý nghĩa thiết thực được các cấp Hội triển khai hiệu quả

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc trang bị kỹ năng số cho phụ nữ được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Mô hình “Phụ nữ giúp nhau chuyển đổi số” đang được triển khai rộng khắp, giúp nhiều hội viên từng bước tiếp cận công nghệ và thích ứng với môi trường số.

Chị Ka Linh, Chủ tịch Hội LHPN xã Di Linh chia sẻ: “Thông qua các buổi hướng dẫn trực tiếp, nhiều hội viên, đặc biệt là phụ nữ đồng bào DTTS đã biết sử dụng điện thoại thông minh, các nền tảng số để tìm kiếm thông tin, quảng bá sản phẩm và phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh”.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 82 mô hình “Chi hội phụ nữ số” cùng nhiều tổ, câu lạc bộ hỗ trợ chuyển đổi số, thu hút hàng nghìn hội viên tham gia. Từ tâm lý e ngại công nghệ, nhiều chị em đã dần thay đổi tư duy, chủ động tiếp cận môi trường số, mở ra thêm cơ hội phát triển kinh tế và nâng cao năng lực hội nhập. Cùng với đó, các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao tiếp tục được duy trì sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Lâm Đồng năng động, tự tin và trách nhiệm.

Hội trao quà giúp hội viên phụ nữ bị ảnh hưởng lũ lụt vượt qua khó khăn

Theo bà H’Vi Êban, phát huy những kết quả đạt được, các cấp hội sẽ tiếp tục củng cố tổ chức, đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Lâm Đồng thời đại mới”, lan tỏa tinh thần “Bình dân học vụ số”, đồng thời kiên trì thực hiện hai khâu đột phá là xây dựng cơ sở hội vững mạnh và lấy chuyển đổi số làm động lực đổi mới hoạt động. Với những định hướng đó, tổ chức Hội được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng phụ nữ Lâm Đồng tự tin hội nhập, phát triển và khẳng định vị thế trong giai đoạn mới.