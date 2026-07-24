Kinh tế Khoa học công nghệ tạo giá trị cho "Trứng gà thảo dược Đà Lạt" Từ ý tưởng bổ sung thảo dược vào khẩu phần ăn của gà, "Trứng gà thảo dược Đà Lạt" đã được thương mại hóa thành sản phẩm có giá trị gia tăng, minh chứng cho hiệu quả của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp tại Lâm Đồng.

Mô hình "Trứng gà thảo dược Đà Lạt" được phát triển từ kết quả nghiên cứu, từng bước thương mại hóa và gia tăng giá trị nông sản thông qua ứng dụng khoa học công nghệ

Hành trình thương mại hóa

Mô hình "Trứng gà thảo dược Đà Lạt" tại xã Tân Hội là minh chứng cho việc đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất, góp phần nâng cao giá trị nông sản bằng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo bà Nguyễn Thụy Phương Trâm, Trưởng Dự án "Trứng gà thảo dược Đà Lạt", nhóm nghiên cứu đã bổ sung các loại thảo dược như hương thảo, nghệ, tỏi, đinh lăng vào khẩu phần ăn của gà. Giải pháp này giúp đàn gà tăng sức đề kháng tự nhiên, hạn chế sử dụng kháng sinh và tạo nên sự khác biệt về chất lượng sản phẩm.

Cây hương thảo là một trong những loại thảo dược được bổ sung vào khẩu phần ăn của đàn gà, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi

Điểm nổi bật của mô hình là quy trình sản xuất khép kín theo hướng kinh tế tuần hoàn. Chất thải chăn nuôi được xử lý thành phân hữu cơ để phát triển vùng nguyên liệu thảo dược, hình thành vòng tuần hoàn từ trang trại đến sản phẩm, góp phần gia tăng giá trị và nâng cao sức cạnh tranh của "Trứng gà thảo dược Đà Lạt" trên thị trường.

“ Chúng tôi nghiên cứu đưa các loại thảo dược vào khẩu phần ăn của gà nhằm nâng cao sức đề kháng tự nhiên, giảm sử dụng kháng sinh và gia tăng chất lượng cho sản phẩm. Bà Nguyễn Thụy Phương Trâm, Trưởng Dự án Trứng gà thảo dược Đà Lạt

Sau khi đạt giải Nhất Hội thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lâm Đồng năm 2025, quy trình sản xuất sản phẩm của dự án được chuyển giao cho Công ty TNHH Năng lượng Thiên Đức Phát, xã Tân Hội để thương mại hóa.

Từ kết quả nghiên cứu, Công ty TNHH Năng lượng Thiên Đức Phát tiếp tục hoàn thiện mô hình theo hướng kinh tế tuần hoàn, kết hợp điện mặt trời, công nghệ sinh học và quản lý số trong toàn bộ quy trình chăn nuôi. Sản phẩm được truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, góp phần nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Hệ thống điện mặt trời áp mái góp phần hiện thực hóa mô hình nông nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn tại Công ty TNHH Năng lượng Thiên Đức Phát

Nhờ ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào sản xuất, Công ty TNHH Năng lượng Thiên Đức Phát trở thành doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng được công nhận là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Người tiêu dùng có thể quét mã QR để truy xuất toàn bộ thông tin về quy trình sản xuất và nguồn gốc sản phẩm "Trứng gà thảo dược Đà Lạt"

Theo ông Phạm Trọng Tâm, Giám đốc Công ty TNHH Năng lượng Thiên Đức Phát, thông qua sự kết nối của Sở Khoa học và Công nghệ, doanh nghiệp đang được các chuyên gia của Trung tâm Đổi mới sáng tạo - Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh đồng hành hoàn thiện sản phẩm, xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường và thương mại hóa, từng bước mở rộng quy mô.

Trứng gà được kiểm tra chất lượng và phân loại trên dây chuyền trước khi đóng gói, bảo đảm truy xuất nguồn gốc và đáp ứng tiêu chuẩn đưa ra thị trường

“ Chúng tôi không đặt mục tiêu sản xuất thật nhiều trứng mà tập trung tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn. Ông Phạm Trọng Tâm, Giám đốc Công ty TNHH Năng lượng Thiên Đức Phát

Không chỉ tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, Thiên Đức Phát còn lựa chọn hướng phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo. Doanh nghiệp đang tập trung tích hợp năng lượng sạch, công nghệ sinh học, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn vào cùng một quy trình sản xuất.

Mô hình này đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh, mở ra hướng phát triển mới cho ngành chăn nuôi theo hướng bền vững và có giá trị gia tăng cao.

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cho nông nghiệp số

Từ mô hình "Trứng gà thảo dược Đà Lạt" cho thấy, khi kết quả nghiên cứu được thương mại hóa thành công, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ tạo ra sản phẩm mới mà còn nâng cao giá trị nông sản, tối ưu nguồn lực và tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

"Trứng gà thảo dược Đà Lạt" là minh chứng cho hướng đi lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng để nâng cao giá trị nông sản địa phương

Theo bà Phạm Thị Nhâm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng, để có thêm nhiều mô hình như vậy, tỉnh đang tập trung xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kết nối doanh nghiệp với các trường đại học, viện nghiên cứu và chuyên gia nhằm hỗ trợ đổi mới công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển thị trường.

“ Chúng tôi kỳ vọng sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tăng trưởng nhanh, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng "2 con số" của tỉnh; tạo việc làm và phát triển kinh tế theo hướng xanh, bền vững. Bà Phạm Thị Nhâm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo không chỉ có mô hình kinh doanh mới mà còn phải duy trì tốc độ tăng trưởng tối thiểu 20% trong hai năm liên tiếp. Đây được xác định là lực lượng tiên phong thúc đẩy đổi mới công nghệ, gia tăng giá trị sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế địa phương.

Đầu tư công nghệ và nghiên cứu phát triển (R&D) đang trở thành nền tảng để doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao

Những mô hình được hình thành từ kết quả nghiên cứu và thương mại hóa thành công sẽ góp phần thúc đẩy nông nghiệp phát triển theo hướng xanh, hiện đại, tạo động lực để Lâm Đồng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng "2 con số".