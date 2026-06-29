Khởi công cao tốc Hồ Tràm - Long Thành 47.000 tỷ đồng kết nối siêu sân bay Tuyến cao tốc đô thị dài hơn 42km kết nối thủ phủ du lịch Hồ Tràm với sân bay Long Thành dự kiến khởi công ngày 1/7/2026, hoàn thành năm 2029 với tổng vốn gần 47.000 tỷ đồng.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP) với hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện mạch máu giao thông quan trọng của vùng Đông Nam Bộ.

Theo kế hoạch, lễ khởi công công trình sẽ được tổ chức vào sáng ngày 1/7/2026. Đây là một trong những công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026). Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trong khi Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan lập kế hoạch chi tiết cho lễ khởi công.

TP.HCM chọn nhà đầu tư đặc biệt cho cao tốc Hồ Tràm - Long Thành. Ảnh minh họa

Quy mô kỹ thuật và lộ trình tuyến cao tốc Hồ Tràm - Long Thành

Dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng chiều dài khoảng 42,07km. Điểm đầu của tuyến bắt đầu từ nút giao kết nối đường Vành đai 4 TP.HCM với đường ĐT.991 tại Phường Tân Thành và kết thúc tại nút giao với đường ĐT.994 (đường ven biển) thuộc Xã Xuyên Mộc.

Về quy mô kỹ thuật, tuyến chính được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc đô thị với 6 làn xe, vận tốc thiết kế đạt 100km/h. Tại các khu vực đi qua khu dân cư và vùng phát triển đô thị, dự án sẽ xây dựng hệ thống đường song hành hai bên, mỗi bên có 2 làn xe với vận tốc thiết kế 60km/h để đảm bảo nhu cầu đi lại của cư dân địa phương.

Toàn tuyến sẽ đi qua các khu vực địa giới hành chính bao gồm: Tân Thành, Kim Long, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Bình Giã, Xuân Sơn, Hòa Hội, Hồ Tràm và Xuyên Mộc. Tổng diện tích đất sử dụng cho dự án ước tính khoảng 416ha.

Giải pháp bảo tồn hệ sinh thái và phân chia dự án thành phần

Một trong những điểm đáng chú ý trong phương án thiết kế là đoạn tuyến đi qua khu vực rừng Bình Châu - Phước Bửu. Để hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến hệ sinh thái tự nhiên và dòng chảy sinh học, đơn vị thiết kế đề xuất xây dựng cầu cạn rộng 32m với 6 làn xe xuyên qua khu vực này.

Phối cảnh một đoạn hướng tuyến cao tốc Hồ Tràm - Long Thành

Dự án được chia thành hai dự án thành phần chính để thuận tiện trong quản lý và thi công:

Dự án thành phần 1: Đầu tư nút giao kết nối đường ĐT.991 với Vành đai 4 TP.HCM, chiều dài khoảng 2,27km.

Đầu tư nút giao kết nối đường ĐT.991 với Vành đai 4 TP.HCM, chiều dài khoảng 2,27km. Dự án thành phần 2: Xây dựng tuyến chính từ Km2+270 đến nút giao ĐT.994, kết hợp lắp đặt hệ thống điều hành giao thông thông minh, chiều dài khoảng 39,8km.

Với tổng mức đầu tư 46.918 tỷ đồng (bao gồm chi phí lãi vay), công trình dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại trong năm 2029.

Động lực mới cho du lịch và logistics vùng Đông Nam Bộ

Khi đi vào hoạt động, cao tốc Hồ Tràm - Long Thành sẽ tạo nên trục kết nối trực tiếp giữa Cảng hàng không quốc tế Long Thành với các trung tâm công nghiệp tại Châu Đức, Phú Mỹ và đặc biệt là "thủ phủ" du lịch nghỉ dưỡng Hồ Tràm. Tuyến đường giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ sân bay và TP.HCM đến các dải đô thị ven biển.

Bên cạnh đó, dự án còn đóng vai trò mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông liên vùng, kết nối trực tiếp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Vành đai 4. Sự liên kết này không chỉ nâng cao năng lực vận tải hàng hóa (logistics) mà còn gia tăng hiệu quả khai thác của siêu sân bay Long Thành, thúc đẩy kinh tế - xã hội toàn khu vực phát triển bứt phá.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch từ cơ quan có thẩm quyền. Nhà đầu tư và người dân cần xác minh kỹ các thông tin pháp lý liên quan trước khi thực hiện các giao dịch bất động sản trong khu vực ảnh hưởng của dự án.