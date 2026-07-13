Nghị quyết và cuộc sống Khơi dậy động lực số từ cơ sở Từ nhận thức đến hành động, Nghị quyết số 57-NQ/TW đang tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số ở phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt (ngoài cùng bên trái) kiểm tra đôn đốc ứng dụng chuyển đổi số trên các lĩnh vực

Đưa nghị quyết của Đảng vào từng lĩnh vực đời sống

Phường Xuân Hương - Đà Lạt có quy mô lớn, địa bàn rộng, dân số đông, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải lấy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số làm nền tảng nâng cao hiệu lực quản lý. Ngay sau khi thành lập, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xác định việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt. Công tác chỉ đạo được thực hiện theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời hạn”, bảo đảm sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Sau 18 tháng triển khai, kết quả 100% nhiệm vụ được giao (34/34 nhiệm vụ) cùng toàn bộ 108 chỉ tiêu đều hoàn thành đúng tiến độ, không có nhiệm vụ quá hạn.

Hiện nay, toàn bộ 145 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của phường đều được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình. 100% hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa; tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu số hóa đạt trên 98%. Để chuyển đổi số đến gần người dân, phường đã thành lập 77 tổ công nghệ số cộng đồng với 418 thành viên. Đây được xem là “cánh tay nối dài” của chính quyền trong việc hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, định danh điện tử và các tiện ích số khác. Trong lĩnh vực y tế, việc xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe điện tử cũng đạt nhiều kết quả tích cực với 82.896 hồ sơ sức khỏe điện tử, đạt 96,3% dân số. Trên 95% người dân sử dụng căn cước công dân gắn chip thay thế thẻ bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh, góp phần đơn giản hóa thủ tục và nâng cao chất lượng phục vụ.

Nếu chính quyền số là nền tảng quản trị thì kinh tế số chính là động lực thúc đẩy phát triển. Trong bức tranh chuyển đổi số của phường Xuân Hương - Đà Lạt, mô hình “Chợ số Đà Lạt” được xem là điểm sáng nổi bật. Hiện có tới 99,6% hộ kinh doanh tại chợ thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Đây là tỷ lệ rất cao, phản ánh sự thay đổi trong thói quen giao dịch của cả tiểu thương và người tiêu dùng.

Phường Xuân Hương - Đà Lạt ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, góp phần gìn giữ vẻ đẹp xanh - sạch - đẹp vốn có của Đà Lạt

Hướng tới nền hành chính thông minh và xã hội số

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, phường Xuân Hương - Đà Lạt cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều khó khăn, hạn chế. Theo đó, hạ tầng công nghệ thông tin ở cơ sở vẫn chưa đồng bộ. Một số nền tảng số đôi khi xảy ra tình trạng quá tải hoặc lỗi kỹ thuật; hệ thống một cửa điện tử còn xảy ra tình trạng mất file lưu trữ và chưa có chức năng thống kê riêng đối với hồ sơ gia hạn hoặc xin lỗi người dân. Nguồn nhân lực cũng là một điểm nghẽn đáng quan tâm khi toàn phường hiện chỉ có 2 công chức phụ trách công nghệ thông tin.

Theo đồng chí Trần Đức Nam - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phường Xuân Hương - Đà Lạt, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Trong đó, phường sẽ triển khai hiệu quả 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường số; hoàn thành số hóa 100% hồ sơ, tài liệu không mật giai đoạn 2010-2025; làm sạch cơ sở dữ liệu tổ chức đảng và đảng viên; duy trì 100% hồ sơ hành chính được số hóa...

Phường Xuân Hương - Đà Lạt ứng dụng công nghệ số trên mọi nền tảng, nhất là du lịch được phát huy mạnh

Địa phương cũng đặt mục tiêu có 80% người dân sở hữu tài khoản định danh điện tử mức 2; 90% dân số trưởng thành tiếp cận các dịch vụ số trong y tế, giáo dục, bảo hiểm và giao thông; bồi dưỡng kỹ năng số cho toàn bộ cán bộ, công chức và thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng; tổ chức các lớp tập huấn về trí tuệ nhân tạo (AI), an toàn thông tin, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ mô hình nông nghiệp số, du lịch số và thương mại điện tử gắn với các sản phẩm đặc trưng của địa phương.