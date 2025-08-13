Thời sự Lâm Đồng Khơi dậy tiềm năng, thế mạnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Sáng 13/8, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021 - 2025).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Lâm Đồng, các đồng chí: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp; Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Bùi Huy Thành chủ trì.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn I (gọi tắt là chương trình 1719) là Chương trình mục tiêu quốc gia đầu tiên có quy mô rất lớn dành riêng cho vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Chương trình trở thành quyết sách quan trọng trong việc cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Bộ Chính trị và Quốc hội về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp và Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Bùi Huy Thành chủ trì Hội nghị

Chương trình 1719 với quan điểm, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, là giải pháp chiến lược nhất để thực hiện mục tiêu thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của đồng bào DTTS so với bình quân chung của cả nước.

Chương trình được ban hành và triển khai thực hiện là rất cần thiết, kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của đồng bào, được cả hệ thống chính trị đồng tình ủng hộ.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự Hội nghị

Giai đoạn 2021 – 2025, chương trình có 6 nhóm mục tiêu cơ bản đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra. Tiêu biểu như: tỷ lệ giảm nghèo vùng đồng bào DTTS đạt bình quân 3,4%; thu nhập bình quân của người DTTS đạt bình quân 43,4 triệu đồng, tăng 3,1 lần so với năm 2020; 54,8% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện.

Các mục tiêu về giáo dục, bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, cùng với công tác y tế trong vùng đồng bào DTTS đạt nhiều kết quả rõ nét.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Chương trình đã giải quyết hiệu quả các vấn đề xoá đói, giảm nghèo, tăng thu nhập, tạo việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá. Đồng thời, đã giải quyết tốt những vấn đề mang tính cấp bách như: hỗ trợ nhà ở, đất ở, quy hoạch, ổn định dân cư tại những khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Chương trình đã đặt nền móng, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của các địa phương như: đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước); khuyến khích được tinh thần tự lực, tự cường, không trông chờ, ỉ lại của đồng bào DTTS; đã làm thay đổi đáng kể diện mạo và đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS và khu vực miền núi.

Đại biểu lãnh đạo các sở, ngành tham dự Hội nghị

Những kết quả bước đầu đó đã góp phần quan trọng trong nhiệm vụ giữ vững quốc phòng, đảm bảo an ninh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, ổn định chính trị từ cơ sở. Niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước ngày càng sâu sắc hơn.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là chương trình mang tính nhân văn cao cả, nhất là đối với vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo. Đồng thời là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Do đó, các cấp, ngành cần có cách làm tốt hơn, bố trí các nguồn lực, phân bổ nguồn vốn phù hợp để tổ chức thực hiện trên tinh thần phân cấp, phân quyền rõ ràng trong thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể.

Đặc biệt, chính quyền cấp cơ sở cần gần dân, sát dân để thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân vùng đồng bào DTTS và khắc phục những tồn tại trong giai đoạn mới.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Lâm Đồng

Các đơn vị, địa phương cũng cần hoàn thiện thể chế theo hình thức đổi mới, ưu tiên nguồn lực một cách có trọng tâm trọng điểm theo các chương trình cụ thể. Đồng thời, chú trọng chuyển giao khoa học, công nghệ, quy hoạch vùng trồng, liên kết doanh nghiệp để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, phục vụ thị trường với những cách làm chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, tập trung vào các nhóm tiêu chí chưa đạt, tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, cũng như bàn bạc các giải pháp thực hiện chỉ tiêu cụ thể của giai đoạn II…