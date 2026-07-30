Kinh tế Khơi nguồn lực số cho tăng trưởng Lâm Đồng đang tập trung phát triển hạ tầng số, khoa học - công nghệ và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo để đưa tỉnh nhà phát triển bền vững.

Cán bộ hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng.

Hạ tầng số tạo nền móng phát triển

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, Lâm Đồng xác định hạ tầng số là nền tảng để thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển các mô hình kinh tế mới, Lâm Đồng đã tập trung mở rộng mạng lưới viễn thông, nâng cao khả năng kết nối từ đô thị đến khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Đến năm 2025, hạ tầng số của tỉnh cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số khi tỷ lệ người sử dụng điện thoại thông minh đạt 91,4%, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang băng rộng đạt hơn 95%. Mạng cáp quang đã được mở rộng đến 100% trung tâm xã, phường đặc khu, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ số thuận lợi hơn.

Cùng với đó, tỉnh đang từng bước chuyển sang hạ tầng viễn thông thế hệ mới với 12.245 trạm phát sóng cơ sở (BTS), trong đó có 1.208 trạm 5G, đưa tỷ lệ phủ sóng 5G đạt 86%. Đây là tiền đề quan trọng để phát triển các ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, nhất là nông nghiệp thông minh, du lịch số và thương mại điện tử.

Không chỉ đầu tư hạ tầng kết nối, Lâm Đồng còn chú trọng phát triển không gian số cho người dân và doanh nghiệp. Thông qua chương trình “Brand ID - Công dân số với tên miền ID.vn”, tỉnh đã hỗ trợ cấp hơn 10.000 tên miền quốc gia “.vn”, góp phần nâng cao nhận thức về xây dựng thương hiệu, giao dịch và hiện diện trên môi trường mạng.

Cán bộ hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tuy Đức Ảnh: Hồ Mai

Đặc biệt, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) đã kết nối 24 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, thực hiện hơn 2,64 triệu lượt truy cập, tạo nền tảng quan trọng cho việc khai thác, chia sẻ dữ liệu phục vụ quản lý và phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện tỉnh cũng đang triển khai 71 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, gồm 5 nhiệm vụ cấp quốc gia, 48 nhiệm vụ cấp tỉnh và 8 nhiệm vụ cấp cơ sở. Cùng với đó là 56 tổ chức khoa học và công nghệ đang hoạt động.

Tỉnh đã đề xuất phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược như: Trung tâm dữ liệu lớn khu vực Lâm Đồng, Trung tâm đổi mới sáng tạo nông nghiệp và sinh học, hệ thống tích trữ năng lượng thông minh (BESS) và các khu công nghệ cao.

Tháo gỡ điểm nghẽn để bứt phá

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình khơi thông nguồn lực số của Lâm Đồng vẫn còn một số khó khăn.

Theo bà Phạm Thị Minh Hiền - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng, hiện hạ tầng viễn thông tại vùng sâu, vùng xa, khu vực địa hình chia cắt còn gặp khó khăn do chi phí đầu tư lớn. Nguồn nhân lực số cũng là thách thức khi mới có 82/124, xã, phường, đặc khu được bố trí nhân lực công nghệ thông tin, còn 42 đơn vị chưa có cán bộ chuyên trách.

Nông dân xã Đức An quan tâm ứng dụng công nghệ tưới tiêu gắn với thiết bị không dây trong điều hành hoạt động nông trại.

“Tỉnh đang tiếp tục ưu tiên phát triển hạ tầng số đồng bộ, mở rộng mạng 5G, thúc đẩy xây dựng kho dữ liệu dùng chung. Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý nhà nước, nông nghiệp, y tế, giáo dục, du lịch và triển khai phong trào “bình dân học vụ số” nhằm nâng cao kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp”, bà Hiền cho biết thêm.