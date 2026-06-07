Đời sống Khởi sắc ở vùng quê miền núi Xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), xã Tánh Linh đang tạo nên những đổi thay rõ nét, góp phần xây dựng vùng quê ngày càng khởi sắc và phát triển bền vững.

Hội Nông dân xã Tánh Linh ra quân thu gom xử lý rác thải trên đồng ruộng

Vùng quê khởi sắc

Trở lại xã Tánh Linh đầu tháng 7, chúng tôi cảm nhận rõ sức sống mới trên vùng quê miền núi đang từng ngày khởi sắc. Là xã vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh Lâm Đồng, Tánh Linh đang phát huy hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, từng bước hoàn thiện hạ tầng, phát triển sản xuất và nâng cao đời sống người dân.

Tánh Linh hiện có 12 thôn với 11 thành phần DTTS gồm: Chăm, Raglai, Châu Ro, K’ho... có 1.617 hộ với 7.756 khẩu, chiếm 16,9% dân số toàn xã. Phát huy truyền thống đoàn kết, đồng bào các dân tộc luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới. Thông qua việc lồng ghép các chương trình, dự án, nhiều công trình hạ tầng được đầu tư, sản xuất được hỗ trợ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao.

Một góc xã Tánh Linh

Dấu ấn nổi bật nhất là hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện. Toàn xã hiện có 172 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 116 km, trong đó có 43 km đường bê tông xi măng, 38 km đường bê tông nhựa... Hầu hết các tuyến đường trục xã, liên xã và đường thôn đã được cứng hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa quanh năm. Nhiều người dân tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công để mở rộng các tuyến đường, góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khang trang.

Ông Nguyễn Văn Phẩm (dân tộc Raglai), Trưởng thôn Đồng Me chia sẻ rằng, trước đây, việc đi lại, vận chuyển nông sản của bà con còn nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Từ khi các tuyến đường được đầu tư, việc giao thương thuận lợi hơn, người dân mạnh dạn mở rộng sản xuất, đời sống từng bước được cải thiện. Điều đáng mừng nhất là bà con đã thay đổi nhận thức, tích cực hiến đất mở đường, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp và cùng nhau gìn giữ những thành quả của chương trình Xây dựng nông thôn mới.

Đường giao thông xã Tánh Linh góp phần thay đổi diện mạo xã miền núi

Hướng tới phát triển bền vững

Cùng với đầu tư hạ tầng, xã Tánh Linh chú trọng phát triển sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Địa phương hiện có 3 hợp tác xã hoạt động hiệu quả, duy trì các chuỗi liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Năm 2025, diện tích liên kết sản xuất đạt 778 ha, gồm 258 ha vụ hè thu và 520 ha vụ mùa. Đồng thời, xã phát triển vùng lúa chất lượng cao trên quy mô hơn 2.000 ha, duy trì 135 ha sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với nhãn hiệu “Gạo Tánh Linh”, góp phần nâng cao giá trị nông sản và tạo đầu ra ổn định cho nông dân.

Những chuyển biến trong sản xuất đã góp phần nâng cao đời sống người dân. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 67 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,28% xuống còn 1,85%, hộ cận nghèo giảm từ 3,44% xuống còn 2,37%, tỷ lệ nghèo đa chiều còn 4,22%. Đây là kết quả từ sự kết hợp giữa các chính sách hỗ trợ của Nhà nước với tinh thần chủ động vươn lên của người dân, nhất là đồng bào DTTS.

Về định hướng thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND xã Mai Trí Mân cho biết, sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo hướng thực chất, lấy người dân làm trung tâm. Xã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc và thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với vùng đồng bào DTTS. Đây cũng là nền tảng để xã thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2035.