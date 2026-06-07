An sinh - Cuộc sống Khởi sắc vùng biên Tuy Đức Thời gian qua, xã biên giới Tuy Đức (Lâm Đồng) đã triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững.

Xã Tuy Đức có 29 đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống chiếm 39,9% dân số

Đẩy mạnh phát triển kinh tế

Xã Tuy Đức có diện tích tự nhiên 265,99 km², dân số 31.659 người, có 29 dân tộc cùng sinh sống với gần 3,3 km đường biên giới tiếp giáp Vương quốc Campuchia.

Với lợi thế về đất đai, khí hậu và vùng nguyên liệu rộng lớn, xã Tuy Đức xác định phát triển nông nghiệp hàng hóa, kinh tế tập thể, cải thiện môi trường đầu tư và đẩy mạnh cải cách hành chính là những trụ cột quan trọng tạo động lực tăng trưởng.

Bức tranh kinh tế của Tuy Đức trong 6 tháng đầu năm cho thấy nhiều tín hiệu khởi sắc. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm ước đạt 6,55%; tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trên địa bàn ước đạt trên 1.939 tỷ đồng (giá hiện hành), tăng 13,38% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản tiếp tục giữ vai trò chủ lực với giá trị gần 1.350 tỷ đồng, công nghiệp - xây dựng đạt 268,27 tỷ đồng, dịch vụ đạt trên 581 tỷ đồng.

Tuy Đức đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo

Đáng chú ý, tổng vốn đầu tư trên địa bàn đạt khoảng 825 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 42 tỷ đồng, bằng 78,34% dự toán năm. Những con số này phản ánh niềm tin của doanh nghiệp, người dân vào môi trường đầu tư cũng như hiệu quả trong công tác điều hành của chính quyền địa phương.

Công tác cải cách hành chính được xã xác định là một trong những giải pháp đột phá nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa được duy trì hiệu quả; nhiều thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước thời hạn, góp phần giảm thời gian, chi phí đi lại của người dân, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết xong trước hạn đạt 97,99%, tỷ lệ hồ sơ có số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ đầu vào khi tiếp nhận đạt 99,68%; tỷ lệ số hóa kết quả hồ sơ đầu ra đạt 99,96%.

Việc giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi hơn, các tuyến đường, hạ tầng sản xuất tiếp tục được đầu tư, tạo điều kiện để người dân yên tâm phát triển kinh tế.

"Điều chúng tôi mong muốn nhất là địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, hỗ trợ liên kết tiêu thụ nông sản để bà con ổn định thu nhập, phát triển lâu dài", ông Nguyễn Văn Hải, người dân xã Tuy Đức cho biết.

Đội hình Thanh niên tình nguyện Mùa hè số xã Tuy Đức ra quân hỗ trợ công tác rà soát, sắp xếp và nhập liệu hồ sơ giấy tờ về đất đai góp phần chuyển đổi số trên địa bàn

Trong 6 tháng đầu năm, xã có 98 hộ kinh doanh đăng ký thành lập mới với tổng vốn hơn 15 tỷ đồng, nâng tổng số hộ kinh doanh đang hoạt động lên 2.067 hộ. Các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, chế biến nông sản từng bước phát triển, góp phần tạo thêm việc làm và tăng nguồn thu cho địa phương.

Toàn xã có 17 hợp tác xã hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp, từng bước hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, giúp người dân nâng cao giá trị sản phẩm và ổn định đầu ra.

Với nhiều tiềm năng về nông nghiệp, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc, Tuy Đức cũng đang từng bước định hướng thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái, mở ra dư địa phát triển trong giai đoạn tới.

Nâng cao đời sống người dân

Song hành với phát triển kinh tế, Tuy Đức luôn xác định nâng cao đời sống người dân là mục tiêu xuyên suốt. Địa phương thực hiện chi trả đầy đủ các chế độ bảo trợ xã hội, người có công; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, tết.

Công tác giảm nghèo tiếp tục được lồng ghép với các chương trình hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, tạo việc làm, giúp người dân từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Các đơn vị, tổ chức chính trị, xã hội xã Tuy Đức đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn

Lĩnh vực giáo dục tiếp tục được quan tâm đầu tư. Toàn xã hiện có 13 trường học với hơn 7.300 học sinh; các chính sách hỗ trợ học sinh được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Hệ thống trường lớp từng bước được nâng cao chất lượng, trong đó duy trì 10 trường đạt chuẩn quốc gia, duy trì tỷ lệ trẻ 5 tuổi đến lớp đạt 99,5%.

Địa phương cũng đang triển khai đề án Thành lập Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS nhằm tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được duy trì ổn định. Trạm Y tế xã thực hiện tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh ban đầu, đẩy mạnh y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở. Các chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng được triển khai thường xuyên. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế duy trì ở mức 96%, góp phần bảo đảm an sinh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân cũng ngày càng phong phú. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia. Nhiều lễ hội truyền thống, hoạt động cộng đồng được duy trì, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng chí Phạm Thị Phượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Đức cho biết, những kết quả trên minh chứng cho tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân.

Đồng chí Phạm Thị Phượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Đức “ Xã phát huy lợi thế về nông nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, phấn đấu xây dựng xã Tuy Đức phát triển nhanh, bền vững, trở thành điểm sáng của khu vực biên giới.