Tin mới

    An sinh - Cuộc sống

    Khối thi đua số 9 - TP Hồ Chí Minh hỗ trợ an sinh tại Lâm Đồng

    Thụy Dương 07/08/2026 18:14

    Ngày 7/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Khối thi đua số 9 - TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình an sinh xã hội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn phường Đông Gia Nghĩa.

    img_3645(1).jpeg
    Chương trình an sinh xã hội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa do Khối thi đua số 9 - TP Hồ Chí Minh tổ chức trên địa bàn phường Đông Gia Nghĩa (Lâm Đồng)

    Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 20 phần quà cho các hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phường Đông Gia Nghĩa. Mỗi phần quà trị giá 1,5 triệu đồng, gồm 1 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 500.000 đồng.

    img_3650.jpeg
    Ông Nguyễn Phú Nghĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và đại diện Khối Thi đua số 9 - TP Hồ Chí Minh trao 20 phần quà cho các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số

    Chương trình cũng trao tặng 2.000 quyển vở, trị giá 17 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Gia Nghĩa nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị cho năm học mới.

    img_3646.jpeg
    Ông Huỳnh Ngọc Thông, Phó Tổng Giám đốc Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV, Khối trưởng Khối thi đua 9 - TP Hồ Chí Minh trao tặng 2.000 quyển vở cho Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Gia Nghĩa

    Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông K Dur, tổ dân phố S’Rê Ú, phường Đông Gia Nghĩa. Ông K Dur là bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn, mất sức lao động, sinh sống trong căn nhà đã xuống cấp trầm trọng.

    Tổng kinh phí xây dựng căn nhà được khối thi đua số 9 - TP Hồ Chí Minh hỗ trợ là 100 triệu đồng, giúp gia đình ông K Dur sớm ổn định chỗ ở, từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

    img_3648(1).jpeg
    Bàn giao nhà Đại Đoàn kết cho gia đình bệnh binh K Dur, tổ dân phố S’Rê Ú, phường Đông Gia Nghĩa (Lâm Đồng)

    Chương trình góp phần chăm lo đời sống gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực Tây Lâm Đồng. Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

    Thụy Dương Thụy Dương

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      An sinh - Cuộc sống
      Khối thi đua số 9 - TP Hồ Chí Minh hỗ trợ an sinh tại Lâm Đồng
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO