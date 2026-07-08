An sinh - Cuộc sống Khối thi đua số 9 - TP Hồ Chí Minh hỗ trợ an sinh tại Lâm Đồng Ngày 7/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Khối thi đua số 9 - TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình an sinh xã hội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn phường Đông Gia Nghĩa.

Chương trình an sinh xã hội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa do Khối thi đua số 9 - TP Hồ Chí Minh tổ chức trên địa bàn phường Đông Gia Nghĩa (Lâm Đồng)

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 20 phần quà cho các hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phường Đông Gia Nghĩa. Mỗi phần quà trị giá 1,5 triệu đồng, gồm 1 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 500.000 đồng.

Ông Nguyễn Phú Nghĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và đại diện Khối Thi đua số 9 - TP Hồ Chí Minh trao 20 phần quà cho các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số

Chương trình cũng trao tặng 2.000 quyển vở, trị giá 17 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Gia Nghĩa nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị cho năm học mới.

Ông Huỳnh Ngọc Thông, Phó Tổng Giám đốc Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV, Khối trưởng Khối thi đua 9 - TP Hồ Chí Minh trao tặng 2.000 quyển vở cho Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Gia Nghĩa

Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông K Dur, tổ dân phố S’Rê Ú, phường Đông Gia Nghĩa. Ông K Dur là bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn, mất sức lao động, sinh sống trong căn nhà đã xuống cấp trầm trọng.

Tổng kinh phí xây dựng căn nhà được khối thi đua số 9 - TP Hồ Chí Minh hỗ trợ là 100 triệu đồng, giúp gia đình ông K Dur sớm ổn định chỗ ở, từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Bàn giao nhà Đại Đoàn kết cho gia đình bệnh binh K Dur, tổ dân phố S’Rê Ú, phường Đông Gia Nghĩa (Lâm Đồng)

Chương trình góp phần chăm lo đời sống gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực Tây Lâm Đồng. Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn.