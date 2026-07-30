Nghị quyết và cuộc sống Khối thi đua số V Lâm Đồng phát huy vai trò thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị Chiều 30/7, Khối thi đua số V các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng) tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2026.

Khối thi đua số V các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng) tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm

Hội nghị do đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh chủ trì.

Khối thi đua số V gồm 9 đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Khối trưởng), Tòa án nhân dân tỉnh (Khối phó), Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thi hành án dân sự tỉnh, Trại giam Huy Khiêm, Trại giam Thủ Đức, Trại giam Đại Bình và Trại giam Đắk P’lao.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đơn vị Khối trưởng phát biểu khai mạc hội nghị

6 tháng đầu năm, các đơn vị trong khối đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Các đơn vị đã quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; xây dựng kế hoạch, giao ước thi đua, phát động phong trào ngay từ đầu năm, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Toàn khối đẩy mạnh tổ chức học tập chuyên đề, đưa việc học tập và làm theo lời Bác vào chương trình, kế hoạch hành động. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện nghiêm ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần phê bình và tự phê bình, chống chủ nghĩa cá nhân, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Thanh phát biểu tại hội nghị

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” được triển khai hiệu quả.

Tiêu biểu, thực hiện Chiến dịch Quang Trung, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng 6 căn nhà và sửa chữa 29 căn bị hư hỏng nặng; Công an tỉnh xây dựng và bàn giao 27/27 căn nhà. Các đơn vị tích cực tổ chức các chương trình, hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có khó khăn; trao học bổng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đại tá Nay Gia Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao đổi tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận, làm rõ thêm các nhiệm vụ, kết quả những mô hình, cách làm hay, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cũng như giải pháp triển khai hiệu quả các phong trào thi đua.

Phát huy kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm, Khối thi đua số V tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh và các ngành phát động. Toàn khối nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Các đơn vị tăng cường công tác phối hợp nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2026.