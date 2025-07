Pháp luật Khởi tố vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết Chiều ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với tài xế xe khách biển số 78F – 002.64.

Tài xế xe khách biển số 78F – 002.64 bị tạm giữ là Trần Văn Cường (42 tuổi), ngụ tỉnh Đắk Lắk. Trần Văn Cường bị tạm giữ để điều tra tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” vì liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra rạng sáng cùng ngày trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết hướng Bắc – Nam, đoạn Km 220+100 qua xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng.

Đối tượng Trần Văn Cường. Ảnh: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cung cấp.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết xảy ra rạng sáng 9/7.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, do không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ nên xe ô tô 78F – 002.64 của nhà xe Như Ý 78 do Cường điều khiển đã va chạm vào đuôi xe ô tô khách biển 85F – 000.37 của nhà xe Thiện Trí.

Vụ tai nạn khiến 3 người chết gồm: Lê Phạm Anh Vũ (40 tuổi, tài xế xe Thiện Trí), Trịnh Gia Bảo (16 tuổi, phụ xe Thiện Trí), Phan Kim Thanh (25 tuổi, phụ xe Như Ý 78) và 2 người bị thương, hai xe ô tô bị hư hỏng, hàng chục hành khách phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách biển số 85F – 000.37 đang dừng cùng chiều phía trước để xử lý sự cố an toàn kỹ thuật của phương tiện, nghi do nổ lốp xe. Tại cơ quan công an, Trần Văn Cường đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra làm rõ. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông này, ngay trong sáng ngày 9/7, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) đã đến thăm hỏi, động viên trao tiền hỗ trợ cho nạn nhân, gia đình nạn nhân theo quy định.