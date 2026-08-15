Tin mới

    Khuất phục RB Leipzig 3-1, FC Bayern München khẳng định sức mạnh tại Allianz Arena

    Đại Ngàn15/08/2026 15:33

    Thi đấu trên sân Allianz Arena, FC Bayern München đánh bại RB Leipzig 3-1 nhờ các bàn thắng của Díaz, Brown và Musiala, dập tắt nỗ lực gỡ hòa của đội khách.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận FC Bayern München 3-1 RB Leipzig: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    FC Bayern München3 - 1RB LeipzigKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      FC Bayern München tiếp đón RB Leipzig.

    • 10'FC Bayern München thay người sớm ngay từ phút 10

      Ngay ở phút 10, FC Bayern München đã phải thực hiện sự thay đổi người bất đắc dĩ khi Sacha Boey vào sân thế chỗ Konrad Laimer. Sự điều chỉnh nhân sự từ rất sớm diễn ra trong bối cảnh thế trận vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0.

    • 13'Luis Díaz ghi bàn mở tỷ số cho FC Bayern München

      Phút 13, Luis Díaz lập công đưa FC Bayern München vượt lên dẫn trước RB Leipzig với tỷ số 1-0. Bàn thắng sớm giúp FC Bayern München cụ thể hóa ưu thế kiểm soát bóng 53-47 ngay trong giai đoạn đầu trận.

    • 13'RB Leipzig nỗ lực đáp trả FC Bayern München

      Nhập cuộc chủ động, FC Bayern München sớm vượt lên dẫn 1-0 ở phút 13 và nắm giữ tỷ lệ cầm bóng 53-47. Mặc dù bị dẫn bàn, RB Leipzig vẫn tạo ra sức ép đáng kể khi sở hữu chỉ số dứt điểm trúng đích 0-1 nhỉnh hơn đội chủ nhà.

    • 26'FC Bayern München kiểm soát bóng áp đảo

      Đến phút 26, FC Bayern München đang nắm giữ thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 67 - 33 trước RB Leipzig. Dù bị dẫn 1 - 0, đội khách vẫn nỗ lực phản công khiến chỉ số dứt điểm trúng đích của hai bên hiện ở thế cân bằng 1 - 1.

    • 38'FC Bayern München duy trì lợi thế kiểm soát bóng

      Đến phút 38, FC Bayern München tiếp tục áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 64-36 trước RB Leipzig. Dù đang nắm lợi thế 1-0, đội chủ nhà vẫn giữ sự thận trọng khi chỉ số dứt điểm của hai bên đang ngang bằng 2-2 (trúng đích 1-1).

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 46'Johan Bakayoko được tung vào sân ở phút 46

      Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Johan Bakayoko được tung vào sân thay cho Andrija Maksimovic. Sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện thế trận trong bối cảnh FC Bayern München đang dẫn trước 1-0.

    • 46'Max Finkgräfe thế chỗ David Raum ngay đầu hiệp hai

      Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Max Finkgräfe được tung vào sân để thay thế cho David Raum. Trong bối cảnh đang bị FC Bayern München dẫn trước 1-0, đây là sự điều chỉnh nhân sự cần thiết nhằm tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi.

    • 46'Conrad Harder thế chỗ Antonio Nusa ngay đầu hiệp hai

      Ngay ở phút 46, sự thay đổi nhân sự đã diễn ra khi Conrad Harder vào sân thế chỗ Antonio Nusa. Đang bị FC Bayern München dẫn trước 1-0, đây là sự điều chỉnh cần thiết nhằm tìm kiếm làn gió mới cho hiệp đấu thứ hai.

    • 46'Benjamin Henrichs vào sân thay Ridle Baku ở phút 46

      Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Benjamin Henrichs được tung vào sân để thế chỗ cho Ridle Baku. Trong bối cảnh đang bị FC Bayern München dẫn trước 1-0, thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ giúp RB Leipzig thi đấu khởi sắc hơn trong thời gian còn lại của trận đấu.

    • 51'FC Bayern München nỗ lực bảo vệ thế dẫn bàn 1 - 0

      Bước sang phút 51, FC Bayern München tiếp tục làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 63 - 37. Tuy nhiên, RB Leipzig mới là đội thi đấu sắc nét hơn trong các pha hãm thành khi nhỉnh hơn về số cú dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 1 - 3), buộc phía Bayern phải có 3 - 0 lần cứu thua để giữ vững tỷ số 1 - 0.

    • 52'Brajan Gruda lập công, RB Leipzig gỡ hòa 1-1

      Phút 52, Brajan Gruda dứt điểm tung lưới FC Bayern München sau đường kiến tạo của Max Finkgräfe, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Bàn thắng gỡ hòa 1-1 là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của RB Leipzig sau khi liên tục vây hãm khung thành đối phương.

    • 57'Nathaniel Brown tái lập thế dẫn bàn cho FC Bayern München

      Phút 57, từ đường kiến tạo của Aleksandar Pavlovic, Nathaniel Brown dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-1 cho FC Bayern München. Bàn thắng quan trọng giúp FC Bayern München nhanh chóng tái lập thế dẫn trước ngay sau khi RB Leipzig vừa gỡ hòa.

    • 59'Điều chỉnh nhân sự, Rocco Reitz thế chỗ Brajan Gruda

      Phút 59, Rocco Reitz được tung vào sân thay thế cho Brajan Gruda. Sự thay đổi nhân sự này diễn ra ngay sau khi tỷ số được nâng lên 2-1 ở phút 57.

    • 59'Ayodele Thomas được tung vào sân ở phút 59

      Phút 59, Ayodele Thomas chính thức vào sân thay cho Tidiam Gomis. Quyết định thay đổi nhân sự này diễn ra ngay sau khi FC Bayern München vừa vươn lên dẫn 2-1 ở phút 57.

    • 59'RB Leipzig tung Arthur Vermeeren vào sân

      Phút 59, RB Leipzig có sự thay đổi nhân sự khi Arthur Vermeeren được tung vào sân thế chỗ Nicolas Seiwald. BHL đội khách buộc phải đưa ra điều chỉnh ngay sau khi bị FC Bayern München nâng tỷ số lên 2-1.

    • 63'RB Leipzig gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

      Bước sang phút 63, dù FC Bayern München đang dẫn 2-1 và làm chủ thời lượng cầm bóng 62 - 38, RB Leipzig mới là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Đội khách vượt trội về chỉ số dứt điểm với 4 - 10 (trúng đích 2 - 5), buộc phía Bayern phải thực hiện tới 4 - 0 lần cứu thua để bảo toàn lợi thế.

    • 69'Alphonso Davies được tung vào sân ở phút 69

      Phút 69, FC Bayern München quyết định thực hiện sự thay đổi người khi Alphonso Davies vào sân thế chỗ Nathaniel Brown. Đang nắm lợi thế dẫn 2-1 nhưng vẫn chịu áp lực dứt điểm 5-10 từ RB Leipzig, sự xuất hiện của Davies hứa hẹn giúp đội nhà gia cố sự chắc chắn nơi hành lang cánh.

    • 69'Hiroki Ito vào sân thế chỗ Min-jae Kim

      Phút 69, ban huấn luyện FC Bayern München quyết định điều chỉnh hàng thủ khi tung Hiroki Ito vào sân thay thế cho Min-jae Kim. Đây là sự thay đổi nhằm gia cố sự chắc chắn cho đội bóng khi họ đang nắm lợi thế dẫn 2-1.

    • 69'FC Bayern München tung Hiroki Ito vào sân ở phút 69

      Phút 69, FC Bayern München thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Hiroki Ito được tung vào sân. Trong bối cảnh đang dẫn RB Leipzig với tỷ số 2-1, phương án này có thể nhằm gia cố sự chắc chắn cho hàng thủ của đội nhà.

    • 69'Wisdom Mike vào sân thế chỗ Luis Díaz

      Phút 69, Wisdom Mike được tung vào sân để thay thế cho Luis Díaz. Trong bối cảnh FC Bayern München đang dẫn RB Leipzig 2-1, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn năng lượng mới cho hàng công.

    • 69'FC Bayern München tung Jamal Musiala vào sân

      Phút 69, FC Bayern München thực hiện sự thay đổi người khi Jamal Musiala được tung vào sân thay cho Arijon Ibrahimovic. Khi đang dẫn 2-1, sự xuất hiện của Musiala được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng duy trì sức ép tấn công trước RB Leipzig.

    • 69'Ismael Saibari được tung vào sân ở phút 69

      Phút 69, Ismael Saibari được đưa vào sân để thay thế cho Tom Bischof. Sự thay đổi nhân sự này diễn ra trong thời điểm FC Bayern München đang nắm lợi thế dẫn trước 2-1.

    • 70'RB Leipzig tung El Chadaille Bitshiabu vào sân

      Phút 70, RB Leipzig thực hiện sự thay đổi người khi El Chadaille Bitshiabu được tung vào sân để thay thế cho Willi Orbán. Trong thế bị FC Bayern München dẫn 2-1, đội khách cần gia cố lại sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự trước khi hướng tới mục tiêu tìm bàn gỡ.

    • 70'RB Leipzig tung Lutsharel Geertruida vào sân

      Phút 70, RB Leipzig thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Lutsharel Geertruida vào sân thay cho Castello Lukeba. Trong thế bị FC Bayern München dẫn 2-1, ban huấn luyện đội khách kỳ vọng sự bổ sung này sẽ giúp gia cố tuyến sau để tìm kiếm cơ hội lật ngược thế cờ.

    • 75'RB Leipzig gia tăng sức ép tìm bàn gỡ hòa

      Bước vào 15 phút cuối trận, FC Bayern München chủ động kiểm soát nhịp độ để bảo vệ tỷ số 2 - 1 với thời lượng cầm bóng 60 - 40. Dù vậy, RB Leipzig mới là đội chơi ép sân trong nỗ lực tìm bàn gỡ hòa khi vượt trội về chỉ số dứt điểm 5 - 10 (trúng đích 2 - 5).

    • 76'Thẻ vàng cho Ismael Saibari ở phút 76

      Phút 76, trọng tài phải rút thẻ vàng cảnh cáo Ismael Saibari sau một tình huống phạm lỗi. Căng thẳng ngày càng gia tăng ở những phút cuối trận khi FC Bayern München vẫn đang nắm lợi thế dẫn 2-1 trước RB Leipzig.

    • 81'Musiala lập công, FC Bayern München nới rộng cách biệt 3-1

      Phút 81, từ đường kiến tạo của Ismael Saibari, Jamal Musiala đã dứt điểm tung lưới RB Leipzig, nâng tỷ số lên 3-1 cho FC Bayern München. Bàn thắng này giúp FC Bayern München nới rộng cách biệt an toàn ở những phút cuối trận.

    • 83'Samba Konaté vào sân thay Ezechiel Banzuzi ở phút 83

      Phút 83, Samba Konaté được tung vào sân để thay thế Ezechiel Banzuzi. Đội bóng có sự thay đổi nhân sự ở những phút cuối trận ngay sau khi FC Bayern München vừa gia tăng khoảng cách lên 3-1.

    • 86'Jamal Musiala rời sân nhường chỗ cho Bara Sapoko Ndiaye

      Phút 86', FC Bayern München có sự thay đổi người khi Jamal Musiala rời sân nhường chỗ cho Bara Sapoko Ndiaye. Trong bối cảnh đã nắm lợi thế dẫn 3-1, đây là điều chỉnh cần thiết của đội chủ nhà nhằm củng cố thể lực và bảo vệ thành quả ở những phút còn lại của trận đấu.

    • 87'RB Leipzig gia tăng sức ép những phút cuối

      Bước sang phút 87, RB Leipzig dâng cao đội hình tìm bàn gỡ khi nhỉnh hơn ở thống kê dứt điểm 5 - 10 (trúng đích 2 - 5). Dù FC Bayern München vẫn làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 60 - 40, sự vững vàng của hàng thủ cùng chỉ số cứu thua 4 - 1 đang giúp đội chủ nhà bảo vệ lợi thế 2 - 1.

    • KTKết thúc: FC Bayern München 3-1 RB Leipzig

      Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

    Cập nhật lúc 22:27 15/08/2026

    Đội hình chính thức
    FC Bayern München
    Sơ đồ 4-2-3-1
    RB Leipzig
    Sơ đồ 4-3-3
    1
    Manuel Neuer
    27
    Konrad Laimer
    4
    Jonathan Tah
    3
    Min-jae Kim
    11
    Nathaniel Brown
    6
    Joshua Kimmich
    45
    Aleksandar Pavlovic
    31
    Tim Binder
    8
    Tom Bischof
    22
    Arijon Ibrahimovic
    14
    Luis Díaz
    26
    Maarten Vandevoordt
    17
    Ridle Baku
    4
    Willi Orbán
    23
    Castello Lukeba
    22
    David Raum
    6
    Ezechiel Banzuzi
    13
    Nicolas Seiwald
    30
    Andrija Maksimovic
    10
    Brajan Gruda
    27
    Tidiam Gomis
    7
    Antonio Nusa
    Dự bị
    FC Bayern München
    10 Jamal Musiala19 Alphonso Davies21 Hiroki Ito23 Sacha Boey32 Filip Pavic34 Ismael Saibari35 Maycon Cardozo39 Bara Sapoko Ndiaye
    RB Leipzig
    5 El Chadaille Bitshiabu9 Johan Bakayoko11 Conrad Harder21 Ayodele Thomas25 Leopold Zingerle35 Max Finkgräfe39 Benjamin Henrichs41 Lutsharel Geertruida45 Samba Konaté
    Cập nhật đội hình lúc 19:51 15/08/2026
    FC Bayern MünchenThống kêRB Leipzig
    59%
    Kiểm soát bóng
    41%
    8
    Dứt điểm
    10
    4
    Trúng đích
    5
    2
    Phạt góc
    1
    12
    Phạm lỗi
    7
    3
    Việt vị
    1
    4
    Thủ môn cứu thua
    1
    Cầu thủ nổi bật
    Luis Díaz
    Luis Díaz
    FC Bayern München
    1 bàn
    Jamal Musiala
    Jamal Musiala
    FC Bayern München
    1 bàn
    Nathaniel Brown
    Nathaniel Brown
    FC Bayern München
    1 bàn
    Brajan Gruda
    Brajan Gruda
    RB Leipzig
    1 bàn
    Aleksandar Pavlovic
    Aleksandar Pavlovic
    FC Bayern München
    1 kiến tạo · điểm 6.94
    Ismael Saibari
    Ismael Saibari
    FC Bayern München
    1 kiến tạo · điểm 6.72

    Cuộc so tài giữa FC Bayern München và RB Leipzig trong khuôn khổ loạt trận Giao hữu CLB diễn ra vào lúc 20h30 ngày 15/08/2026 trên sân vận động Allianz Arena. Đây là màn thử lửa quan trọng giúp hai đội bóng rà soát lực lượng cũng như thử nghiệm các phương án chiến thuật trước khi bước vào những chiến dịch chính thức.

    Bối cảnh trận đấu tại Allianz Arena

    Trận giao hữu giữa FC Bayern München và RB Leipzig hứa hẹn mang đến sự hấp dẫn nhờ chất lượng chuyên môn từ cả hai tập thể. Được thi đấu trên thánh địa Allianz Arena, FC Bayern München sở hữu lợi thế lớn về mặt không gian và sự cổ vũ từ khán giả nhà để triển khai lối chơi chủ động.

    Đối với RB Leipzig, cuộc chạm trán này là cơ hội tốt để kiểm chứng bản lĩnh và đánh giá tính hiệu quả trong cách vận hành sơ đồ chiến thuật khi phải làm khách trước một đối thủ mạnh.

    Tương quan đối đầu giữa hai đội

    Lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng hoàn toàn về phía đội chủ sân Allianz Arena. Thống kê trong 4 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội cho thấy FC Bayern München duy trì thành tích bất bại với 3 chiến thắng và 1 trận hòa, trong khi RB Leipzig chưa có được chiến thắng nào.

    Thành tích đối đầu vượt trội cung cấp cho FC Bayern München sự tự tin đáng kể về mặt tâm lý. Tuy nhiên, trong một trận giao hữu mang tính chất thử nghiệm, RB Leipzig hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ nếu tối ưu hóa được các cơ hội và duy trì sự tập trung trong suốt thời gian thi đấu.

    Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
    FC Bayern München · 3 thắng1 hòaRB Leipzig · 0 thắng
    18/01/2026
    RB Leipzig
    1 - 5
    FC Bayern München
    FBM
    23/08/2025
    FC Bayern München
    6 - 0
    RB Leipzig
    FBM
    03/05/2025
    RB Leipzig
    3 - 3
    FC Bayern München
    Hòa
    21/12/2024
    FC Bayern München
    5 - 1
    RB Leipzig
    FBM
    FC Bayern München
    5 trận gần nhất
    TTTBT
    RB Leipzig
    5 trận gần nhất
    BTBTT
    Tình hình lực lượng
    FC Bayern München
    Lennart Karl (Muscle Tear)
    Bryan Zaragoza (Inflammation In The Knee)
    Serge Gnabry (Adductor Injury)
    RB Leipzig
    Leopold Zingerle (Hand Injury)
    Assan Ouédraogo (Shoulder Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Khuất phục RB Leipzig 3-1, FC Bayern München khẳng định sức mạnh tại Allianz Arena
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO