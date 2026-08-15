46' Benjamin Henrichs vào sân thay Ridle Baku ở phút 46

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Benjamin Henrichs được tung vào sân để thế chỗ cho Ridle Baku. Trong bối cảnh đang bị FC Bayern München dẫn trước 1-0, thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ giúp RB Leipzig thi đấu khởi sắc hơn trong thời gian còn lại của trận đấu.