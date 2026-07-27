Kia K3 2026: Cập nhật giá lăn bánh tháng 7/2026 và đánh giá kỹ thuật chi tiết Kia K3 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc sedan hạng C với thiết kế hiện đại, nhiều trang bị tiện nghi tiên tiến và ba lựa chọn động cơ phục vụ đa dạng nhu cầu sử dụng.

Kia K3 là mẫu sedan hạng C được lắp ráp trong nước, thu hút người dùng nhờ phong cách thiết kế trẻ trung, tiện nghi phong phú cùng mức giá khởi điểm từ 584 triệu đồng. Bài viết cập nhật giá niêm yết, chi phí lăn bánh mới nhất trong tháng 7/2026 và phân tích chi tiết các thông số kỹ thuật trên từng phiên bản.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tháng 7/2026

Dưới đây là bảng tổng hợp giá niêm yết và mức chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản của Kia K3 tại các tỉnh thành trên cả nước:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VND) Kia K3 1.6 Luxury 584 670 658 644 Kia K3 1.6 Turbo GT 649 743 730 716

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh nêu trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình ưu đãi riêng từ đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị thực tế của xe.

So với các đối thủ cùng tầm giá như Mazda3, Toyota Corolla Altis, Honda Civic hay Hyundai Elantra, Kia K3 sở hữu lợi thế lớn về mặt trang bị trên giá thành, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận phiên bản có nhiều tính năng vượt trội.

Ngôn ngữ thiết kế sắc sảo cùng nhận diện thương hiệu mới

Kia K3 giữ nguyên phom dáng tổng thể của bản cập nhật nhưng tinh chỉnh sắc sảo ở các chi tiết ngoại thất. Điểm nhấn phía trước nằm ở cụm lưới tản nhiệt mũi hổ nối liền hệ thống đèn chiếu sáng. Logo Kia mới đặt gọn gàng phía trên nắp capo tạo nét tinh tế hơn.

Ở bản Premium và GT, hệ thống chiếu sáng trước/sau nâng cấp lên công nghệ LED tự động bật/tắt. Các bản tiêu chuẩn sử dụng bóng Halogen Projector. Toàn bộ các phiên bản đều trang bị mâm đúc kích thước 17 inch đi kèm bộ lốp 225/45R17. Gương chiếu hậu tích hợp đầy đủ tính năng chỉnh điện, gập điện, sấy và đèn báo rẽ.

Đặc biệt, bản 1.6 Turbo GT điểm xuyết thêm các đường chỉ màu đỏ ở khu vực lưới tản nhiệt và hốc đèn sương mù, đem lại diện mạo đậm chất thể thao.

Nội thất rộng rãi với nhiều công nghệ vượt phân khúc

Khoang cabin của Kia K3 chú trọng tối ưu không gian sử dụng và trải nghiệm cho hành khách. Táp-lô được thiết kế trực quan, tập trung vào vị trí người lái. Trục cơ sở dài 2.700 mm mang lại khoảng trống để chân thoải mái cho cả hai hàng ghế.

Trang bị nổi bật trên mẫu xe này là tính năng mở cốp rảnh tay thông minh khi người lái cầm chìa khóa đứng gần đuôi xe quá 3 giây. Tính năng khởi động từ xa bằng chìa khóa thông minh xuất hiện từ bản Luxury trở lên.

Phiên bản Premium và GT sở hữu không gian tiện nghi hiện đại bậc nhất phân khúc với màn hình giải trí 10,25 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống sạc không dây, sưởi và làm mát hàng ghế trước, ghế lái chỉnh điện nhớ 2 vị trí và gương chiếu hậu chống chói tự động ECM.

Riêng cabin của bản 1.6 Turbo GT thể hiện chất thể thao rõ nét hơn nhờ vô-lăng dạng D-cut, tông màu nội thất đen phối viền chỉ đỏ, chụp cần số thêu logo GT và ốp bàn đạp kim loại sáng màu.

Hiệu suất vận hành với ba tùy chọn động cơ linh hoạt

Kia K3 mang đến 3 cấu hình động cơ phù hợp với nhiều nhóm nhu cầu di chuyển khác nhau:

Động cơ xăng Gamma 1.6L MPI: Công suất tối đa 126 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 155 Nm tại 4.850 vòng/phút, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp.

Động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên: Công suất tối đa 150 mã lực, mô-men xoắn cực đại 192 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Động cơ xăng 1.6 Turbo-GDi: Công suất mạnh mẽ 201 mã lực, mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp (7 DCT) và hệ thống treo sau dạng đa liên kết đem lại khả năng phản hồi chính xác, thể thao.

Trang bị an toàn và bảng thông số kỹ thuật

Về mặt an toàn, Kia K3 sở hữu danh sách trang bị đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày bao gồm: hệ thống phanh ABS, EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảm biến áp suất lốp, cảm biến hỗ trợ đỗ xe và camera lùi. Xe tùy chọn trang bị 2 túi khí hoặc 6 túi khí tùy bản. Bản GT bổ sung thêm tính năng cảnh báo điểm mù (BCW).

Bảng tóm tắt thông số kỹ thuật chi tiết của Kia K3 2026:

Thông số Kia K3 1.6 Deluxe / Luxury Kia K3 1.6 Premium Kia K3 1.6 Turbo GT Kích thước D x R x C (mm) 4.640 x 1.800 x 1.450 4.640 x 1.800 x 1.450 4.640 x 1.800 x 1.450 Chiều dài cơ sở (mm) 2.700 2.700 2.700 Khoảng sáng gầm (mm) 150 150 150 Động cơ Gamma 1.6 MPI Gamma 1.6 MPI 1.6 Turbo-GDi Công suất tối đa 126 mã lực 126 mã lực 201 mã lực Mô-men xoắn cực đại 155 Nm 155 Nm 265 Nm Hộp số 6MT / 6AT 6AT 7 DCT Hệ thống treo sau Thanh xoắn Thanh xoắn Đa liên kết Túi khí 2 túi khí 6 túi khí 6 túi khí

Đánh giá tổng thể Kia K3 2026

Nhìn chung, Kia K3 vẫn duy trì được sức hút lớn trong phân khúc nhờ kiểu dáng thời trang, không gian cabin rộng rãi cùng hàng loạt tính năng tiện nghi hàng đầu. Mặc dù âm thanh động cơ có thể hơi ồn khi thét ga tăng tốc gắt và danh sách an toàn nâng cao chưa thực sự có đột phá mới, K3 vẫn là phương án đầu tư hợp lý cho nhóm khách hàng mua xe gia đình hoặc phục vụ công việc hàng ngày.