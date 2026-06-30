Pháp luật Kiên quyết đấu tranh, xử lý tham nhũng, tiêu cực Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (TNTC) không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là yêu cầu cấp thiết để củng cố niềm tin của Nhân dân, xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm đã chỉ đạo quyết liệt về phòng, chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực

Không có vùng cấm trong xử lý tham nhũng

Phòng, chống TNTC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Những năm qua, cùng với cả nước, Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi TNTC; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; đồng thời chú trọng công tác phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy vẫn còn những vụ việc, vụ án kéo dài qua nhiều năm, việc xử lý có lúc, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Không chỉ gây thất thoát tài sản nhà nước, làm lãng phí nguồn lực phát triển mà còn ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và làm giảm sút niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Trong bối cảnh tỉnh đang bước vào giai đoạn phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, yêu cầu xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả càng đòi hỏi công tác phòng, chống TNTC phải được thực hiện quyết liệt hơn nữa. Không để những vụ việc kéo dài, dây dưa, né tránh trách nhiệm hay có biểu hiện bao che, nể nang.

Chính vì vậy, tại cuộc họp ngày 26/5 của Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo phải xử lý dứt điểm các vụ việc TNTC. Chỉ đạo này mang ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của tỉnh trong việc làm trong sạch bộ máy, bảo vệ tài sản công và giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã chỉ đạo quyết liệt về phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực

Ban Chỉ đạo tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có khó khăn, vướng mắc; đồng thời xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Tổ chỉ đạo 751 do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Tổ trưởng để trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ này. Qua rà soát, Tổ chỉ đạo 751 đã thống nhất đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo xử lý 64/165 dự án đầu tư ngoài ngân sách; đồng thời theo dõi xử lý 11/527 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy.

Đảng ủy UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công; thành lập các tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Thanh tra tỉnh đang tiến hành thanh tra chuyên đề đối với 28 dự án đầu tư ngoài ngân sách có khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền địa phương.

Thu hồi tài sản thất thoát

Về công tác xử lý các vụ án, vụ việc TNTC, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục theo dõi, chỉ đạo 30 vụ án, vụ việc. Trong đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã ban hành cáo trạng truy tố 2 vụ án, chuyển hồ sơ sang tòa án để xét xử theo quy định. Các cơ quan tiến hành tố tụng đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử và tăng cường thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

Tăng cường giám sát, quản lý về bảo vệ rừng cũng là nhiệm vụ quan trọng, góp phần ngăn chặn TNTC

Một yêu cầu quan trọng khác là phải đẩy mạnh thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng. Đây không chỉ là thước đo hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng mà còn góp phần khắc phục hậu quả, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích của Nhân dân. Mọi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát phải được rà soát, áp dụng các biện pháp cần thiết để thu hồi tối đa theo quy định của pháp luật. Bên cạnh xử lý nghiêm các sai phạm đã xảy ra, công tác phòng ngừa cần tiếp tục được chú trọng. Các cơ quan, đơn vị phải tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng ngân sách, đất đai, tài nguyên, đầu tư công; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Giữ nghiêm kỷ cương

Thực tế cho thấy, ở đâu người đứng đầu quyết liệt, gương mẫu, ở đó công tác phòng, chống TNTC đạt hiệu quả rõ nét. Ngược lại, nếu buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát sẽ dễ phát sinh sai phạm, dẫn đến những hệ lụy khó khắc phục. Vì vậy, trách nhiệm của người đứng đầu phải được xác định rõ ràng, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị mình. Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo tỉnh cũng nhìn nhận vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Một số cấp ủy, địa phương, nhất là cấp xã, chưa ban hành đầy đủ văn bản triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo. Tiến độ giải quyết một số vụ án, vụ việc còn chậm, đặc biệt là công tác giám định, định giá tài sản. Hiện vẫn còn 6 vụ án, vụ việc vướng mắc ở khâu giám định, định giá nên chưa thể tiếp tục xử lý theo quy định.

Tăng cường giám sát, quản lý về bảo vệ rừng cũng là nhiệm vụ quan trọng, góp phần ngăn chặn TNTC

Với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chức năng và sự đồng thuận, giám sát của Nhân dân, Lâm Đồng đang tiếp tục khẳng định tinh thần kiên quyết, kiên trì trong cuộc đấu tranh phòng, chống TNTC; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.