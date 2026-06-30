Kinh tế Kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể là động lực quan trọng của nền kinh tế Lâm Đồng Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập. Nghị quyết còn mở ra một thời kỳ mới đầy triển vọng cho khu vực kinh tế tư nhân, với hàng loạt chính sách cải cách sâu rộng và đồng bộ.

Lâm Đồng đang kỳ vọng khu vực kinh tế tư nhân tăng trưởng bình quân tối thiểu 11,5%/năm

Phát triển kinh tế tư nhân trên mọi lĩnh vực

Kinh tế tư nhân của tỉnh Lâm Đồng trong những năm gần đây đã phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của tỉnh. Theo đó, kinh tế tư nhân đã dần khẳng định được vai trò chủ đạo trong nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, logistics và du lịch sinh thái và dịch vụ. Các doanh nghiệp tư nhân đã từng bước chuyển mình từ các mô hình kinh doanh nhỏ lẻ, chủ yếu là hộ cá thể, trở thành những doanh nghiệp có quy mô và ảnh hưởng lớn.

Tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 13.000 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động, trong đó gần 80% là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khu vực kinh tế tư nhân này đóng góp trên 45% GRDP của tỉnh và tạo việc làm ổn định cho hơn 150.000 lao động. Ngay sau khi Nghị quyết số 68 được ban hành, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai các biện pháp hỗ trợ thiết thực, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân phát triển. Các doanh nghiệp tại tỉnh được hỗ trợ trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực sản xuất, ứng dụng công nghệ và mở rộng thị trường.

Với những chính sách thuế mới được áp dụng sẽ tiếp thêm động lực cho hộ kinh doanh mạnh dạn chuyển đổi lên doanh nghiệp

Đồng thời, các chính sách cải cách hành chính, giảm thiểu thủ tục giấy tờ phức tạp và đẩy mạnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp đã được triển khai mạnh mẽ. Nhiều doanh nghiệp mới đang lên kế hoạch mở rộng sản phẩm, hướng đến thị trường xuất khẩu, đặc biệt là các sản phẩm nông sản gắn liền với du lịch nông nghiệp đặc trưng của địa phương.

Bên cạnh đó, nhiều mô hình kinh doanh mới, sáng tạo cũng đang được hình thành và phát triển trên nền tảng các định hướng của Nghị quyết số 68. Phải khẳng định rằng, tỉnh Lâm Đồng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân, từ các chính sách hỗ trợ đến hành động cụ thể, giúp doanh nghiệp địa phương không chỉ duy trì sự phát triển mà còn vươn ra toàn cầu, khẳng định vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân trong việc thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Các dự án đô thị du lịch biển được đầu tư hai bên đường Võ Nguyên Giáp (Ảnh: tư liệu)

Đến năm 2030, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu có khoảng 33.000 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, phấn đấu tăng tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân với tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt tối thiểu 11,5%/năm, đóng góp khoảng 78% GRDP, số lao động được tạo việc làm là 70.000 lượt người/năm, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt khoảng 6,5 - 7,5%.

Chính vì thế, tỉnh Lâm Đồng sẽ tập trung xử lý dứt điểm các doanh nghiệp ngừng hoạt động lâu năm, tồn tại hình thức trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Đến năm 2045, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, mạnh, bền vững, chủ động tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu, có năng lực cạnh tranh cao, phấn đấu đến năm 2045 có khoảng 78.000 doanh nghiệp hoạt động.

Để thực hiện các mục tiêu trên, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng quan điểm, chủ trương của tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát triển kinh tế tư nhân góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cơ quan, đảng viên, công chức, người lao động, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo đảm hiện thực hóa mục tiêu kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế tư nhân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Mở rộng khu vực kinh tế tập thể

Ngoài phát triển kinh tế tư nhân, khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh thời gian qua cơ bản duy trì ổn định và có bước phát triển. Số lượng hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) tiếp tục tăng, một số HTX hoạt động hiệu quả, từng bước khẳng định vai trò trong liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Các mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số bước đầu phát huy hiệu quả.

Nông nghiệp công nghệ cao là một trong những thế mạnh nổi bật của Lâm Đồng sau hợp nhất

Tính đến nay, toàn tỉnh có hơn 1.247 HTX, 12 liên hiệp HTX. Cơ cấu lĩnh vực có sự tập trung rõ nét vào nông nghiệp với 994 HTX, chiếm 79,7%. Tổng số thành viên HTX đạt 160.354 người với 183.595 lao động thường xuyên, khẳng định vai trò quan trọng của khu vực kinh tế tập thể trong giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Theo đó hiệu quả sản xuất, kinh doanh có chuyển biến tích cực, chất lượng hoạt động của HTX từng bước được nâng lên. Nhiều HTX chú trọng nâng cao năng lực quản trị, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu, tham gia chương trình OCOP, chương trình liên kết vùng. Toàn tỉnh có 109 HTX và 20 THT với 191 sản phẩm OCOP. Qua đó cho thấy HTX đã từng bước tham gia vào chuỗi giá trị hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu.

Điều đáng nói, các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX được triển khai trong thời gian qua đã bước đầu phát huy hiệu quả, tác động tích cực đến hoạt động của HTX. Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với Sở Công thương, các sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức, hỗ trợ các HTX tham gia nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và quảng bá sản phẩm. Công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực khu vực kinh tế tập thể được quan tâm.

Ngành thủy sản Lâm Đồng mỗi năm đóng góp khoảng 6,8% GRDP của tỉnh

Chính vì thế, khu vực kinh tế tập thể của tỉnh đã có bước phát triển về quy mô, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trong thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Luật Hợp tác xã năm 2023, các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Một góc trung tâm tỉnh Lâm Đồng

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài chính (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể.

Lâm Đồng là địa phương có tiềm năng phát triển du lịch. Lượng du khách đến Lâm Đồng tăng bình quân gần 11%/năm, doanh thu du lịch tăng 24,78%/năm, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương

Ngành tài chính chủ trì, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tham mưu tổ chức họp Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các sở, ngành, địa phương; tăng cường vai trò hỗ trợ, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng cho các HTX; phối hợp với các sở, ngành xây dựng mô hình HTX hoạt động hiệu quả, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến…