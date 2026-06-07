Thời sự Kịp thời cứu hộ thuyền viên Lâm Đồng gặp nạn do tai nạn hàng hải Ngày 6/7, Đồn Biên phòng Thanh Hải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng cho biết, một vụ tai nạn hàng hải nghiêm trọng xảy ra sáng cùng ngày tại vùng biển Lâm Đồng. Hậu quả, một tàu cá bị chìm, khiến 17 thuyền viên rơi xuống biển; trong đó đã cứu hộ an toàn 16 người, 1 người tử vong.

Công tác cứu hộ được triển khai tại Cảng Phú Hải

Theo đó, vào lúc 6 giờ 55 phút ngày 6/7, tàu cá mang số hiệu BTh 983xx TS (chiều dài 17,10 m, công suất 420 CV) hành nghề vây rút chì. Tàu do ông Phan Văn Chi (SN 1972) phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, xuất bến từ Cảng cá Phú Hải để ra khơi khai thác hải sản. Trên tàu lúc này có tổng cộng 17 thuyền viên.

Khi tàu đang hoạt động tại tọa độ 10°46'38"N - 108°08'38"E (cách mũi Cảng Phú Hải khoảng 10 hải lý về hướng Đông Nam) thì bất ngờ bị tàu hàng Viet Thuan 11-07 đang di chuyển theo hướng Nam tông chìm tại chỗ.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, tàu cá BV 90703 TS, do ông Trần Văn Lai làm thuyền trưởng đang hoạt động gần đó đã kịp thời tiếp cận hiện trường và ứng cứu các nạn nhân. Trong số 17 thuyền viên gặp nạn, 16 người đã được cứu vớt an toàn, tuy nhiên có 1 nạn nhân đã tử vong. Nạn nhân được xác định là ông Huỳnh Ngọc Tr. (SN 1971, phường Hàm Thắng).

Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, tàu cá BV 90703 TS đã đưa 15 thuyền viên có sức khỏe ổn định và thi thể nạn nhân tử vong di chuyển vào bờ. Riêng thuyền trưởng Phan Văn Chi ở lại hiện trường tại tọa độ xảy ra tai nạn để trông coi xác tàu.

Hiện tại, tàu cứu hộ đã cập Cảng Phú Hải. Trong khi đó, tàu hàng Viet Thuan 11-07 cũng được yêu cầu di chuyển vào khu vực neo đậu ngoài cảng Phan Thiết để phối hợp làm việc với cơ quan chức năng.

Các lực lượng và người dân tham gia cứu hộ

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đồn Biên phòng Thanh Hải đã nhanh chóng triển khai các phương án ứng phó khẩn cấp. Đơn vị đã chỉ đạo 2 Trạm Kiểm soát Biên phòng phát thông báo cho các phương tiện hoạt động trong khu vực hỗ trợ cứu nạn. Đồng thời, cử lực lượng túc trực tại Cảng cá Phú Hải để sẵn sàng hỗ trợ y tế ngay khi các thuyền viên vào bờ.

Bên cạnh đó, lực lượng biên phòng cũng đã cử cán bộ phối hợp với chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân; đồng thời cử đại diện phối hợp cùng Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận làm việc với tàu hàng Viet Thuan 11-07 để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng kiểm tra sức khỏe cho các ngư dân bị nạn

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Thông, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thủy cho biết địa phương đang thành lập đoàn đến thăm hỏi, chia sẻ với gia đình nạn nhân.