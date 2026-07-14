Kobbie Mainoo: Quân bài tẩy giúp tuyển Anh giải mã Argentina tại bán kết World Cup 2026? Dù chưa thi đấu phút nào tại World Cup 2026, tiền vệ Kobbie Mainoo vẫn được đánh giá là vũ khí bí mật của HLV Thomas Tuchel nhờ khả năng kiểm soát bóng và gây đột biến.

Trận bán kết World Cup 2026 giữa tuyển Anh và Argentina tại Atlanta không chỉ là cuộc đụng độ giữa hai nền bóng đá hàng đầu, mà còn là bàn cờ chiến thuật cân não. Trong bối cảnh Tam Sư cần một làn gió mới để xuyên phá hàng thủ Albiceleste, cái tên Kobbie Mainoo đang được nhắc đến như một giải pháp đột phá dù anh vẫn chưa có cơ hội hít thở bầu không khí World Cup năm nay.

Sự biến mất kỳ lạ của "ngọc quý" Old Trafford

Ở tuổi 21, Kobbie Mainoo đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau một mùa giải bùng nổ tại Manchester United dưới thời HLV Michael Carrick. Với 16 lần đá chính tại Ngoại hạng Anh và vai trò then chốt trong việc đưa "Quỷ đỏ" trở lại Champions League, tiền vệ sinh năm 2005 được kỳ vọng sẽ là nhân tố quan trọng trong sơ đồ của HLV Thomas Tuchel.

Tuy nhiên, thực tế tại World Cup 2026 lại trái ngược hoàn toàn. Mainoo là một trong ba cầu thủ của tuyển Anh, cùng với Ivan Toney và Trevoh Chalobah, chưa thi đấu một phút nào sau 6 trận đấu đã qua. Ngay cả khi Declan Rice gặp vấn đề thể lực hay đội bóng cần sự thay đổi ở tuyến giữa, HLV Tuchel vẫn ưu tiên những lựa chọn như Eberechi Eze hay Reece James.

Mainoo vẫn chưa được ra sân ở World Cup 2026.

Lý do Mainoo là "vũ khí bí mật" trước Argentina

Cựu danh thủ Manchester United, Gary Pallister, bày tỏ sự ngạc nhiên trước việc Mainoo bị ngó lơ. Ông nhận định rằng những phẩm chất đặc trưng của tiền vệ 21 tuổi này chính là thứ mà tuyển Anh đang thiếu để đối đầu với một Argentina đầy tiểu xảo và giỏi thoát pressing.

"Trong một trận đấu đòi hỏi khả năng kiểm soát bóng tối đa, tôi nghĩ cậu ấy rất phù hợp," Pallister chia sẻ. Khả năng xoay sở trong không gian hẹp, giữ bóng chắc chắn và thực hiện những đường chuyền xuyên tuyến là điểm mạnh nhất của Mainoo. Trước một hàng tiền vệ cơ động của Argentina, việc sở hữu một cầu thủ có thể giữ nhịp và điều tiết trận đấu như Mainoo sẽ giúp giảm bớt áp lực cho hàng thủ Tam Sư.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, nguồn năng lượng tươi mới và bản năng ghi bàn từ tuyến hai của Mainoo cũng là yếu tố có thể gây bất ngờ. Khi các trụ cột đã bắt đầu thấm mệt sau hành trình dài, sự xuất hiện của một cầu thủ khao khát chứng tỏ mình như Mainoo có thể tạo ra bước ngoặt trong những phút cuối trận.

Mainoo vẫn là lựa chọn hữu ích cho Tam sư.

Áp lực từ câu lạc bộ và cơ hội tại tuyển quốc gia

Không chỉ đối mặt với thử thách tại World Cup, tương lai của Mainoo tại Old Trafford cũng đang bị đặt dấu hỏi lớn. Manchester United vừa chiêu mộ thành công Andrey Santos với giá 50 triệu bảng và đang tiến gần đến chữ ký của Youri Tielemans từ Aston Villa. Sự xuất hiện của những tân binh đắt giá buộc Mainoo phải nỗ lực gấp bội nếu muốn giữ vị trí chính thức trong mùa giải 2026-2027.

Dù vậy, trước mắt Mainoo là cơ hội ngàn vàng tại bán kết World Cup. Nếu được HLV Thomas Tuchel tin dùng và tỏa sáng trước Argentina, vị thế của anh sẽ thay đổi hoàn toàn. Người hâm mộ đang chờ đợi liệu chiến lược gia người Đức có dám mạo hiểm sử dụng "quân bài tẩy" này để đưa tuyển Anh tiến vào trận chung kết lịch sử hay không.