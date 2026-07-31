Koper rượt đuổi bất thành, NSI Runavik thắng luân lưu Trong trận thuộc vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League tại Bonifika Stadium, Koper thua NSI Runavik 1-3 rồi thất bại 3-4 trên chấm luân lưu. NSI Runavik giành chiến thắng, còn Koper khép lại màn rượt đuổi với kết quả bất lợi.

Koper 1 - 3 (pen 3-4) NSI Runavik Kết thúc (luân lưu) 0' Trận đấu bắt đầu Koper tiếp đón NSI Runavik.

22' A. Roncal nhận thẻ vàng Phút 22', A. Roncal của Koper nhận thẻ vàng. Đây là dấu mốc đáng chú ý trong giai đoạn đầu trận tại Bonifika Stadium.

25' L. Rimac bỏ lỡ quả phạt đền Phút 25, L. Rimac của Koper không thể tận dụng quả phạt đền, bỏ lỡ cơ hội mở ra lợi thế cho đội nhà.

35' B. Nolsoe đưa NSI Runavik vượt lên Phút 35, B. Nolsoe dứt điểm ghi bàn cho NSI Runavik sau đường kiến tạo của S. Skytte, đưa đội khách mở tỷ số 0-1. NSI Runavik đã tận dụng cơ hội để tạo lợi thế trước Koper.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

58' F. Hartherz nhận thẻ vàng Phút 58', F. Hartherz của Koper bị phạt thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi.

67' K. Manseri vào sân, Koper thay đổi nhân sự Phút 67', Koper đưa K. Manseri vào sân thay A. Ruedl. Một sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý của đội chủ nhà trong thời điểm trận đấu đang diễn ra căng thẳng.

68' Koper thay người ở phút 68 Phút 68', Koper đưa G. Agyemang vào sân thay F. Hartherz. Đây là sự điều chỉnh diễn ra không lâu sau khi F. Hartherz nhận thẻ vàng ở phút 58'.

70' M. Lindh nhân đôi cách biệt cho NSI Runavik Phút 70, M. Lindh lập công, giúp NSI Runavik nâng tỷ số lên 0-2. Đội khách đang tạo khoảng cách đáng kể trong cuộc đối đầu tại Bonifika Stadium.

70' L. Rimac nhận thẻ vàng ở phút 70 Phút 70, L. Rimac của Koper nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Đây là thẻ vàng thứ ba của Koper trong trận đấu.

71' L. Bas nhận thẻ vàng ở phút 71 Phút 71, L. Bas của Koper nhận thẻ vàng. Đây là lần thứ tư Koper phải nhận thẻ trong trận đấu này.

74' NSI Runavik thay người ở phút 74 Phút 74, K. Olsen vào sân thay M. Olsen bên phía NSI Runavik. Sự thay đổi diễn ra khi đội khách đang dẫn 0-2.

79' Koper thay người ở phút 79 Phút 79, Koper đưa J. Ilicic vào sân thay B. Irabor. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý của Koper trong những phút cuối.

79' Koper thay người ở phút 79 Phút 79, Koper thực hiện thay người: S. Surdanovic vào sân thay F. Tomek. Một sự điều chỉnh nhân sự ở giai đoạn cuối trận.

85' Koper thay người ở phút 85 Phút 85, B. Ndiaye vào sân thay L. Rimac bên phía Koper. Trong thế đang bị dẫn 0-2, Koper làm mới lực lượng cho những phút cuối.

87' NSI Runavik thay người ở phút 87 Phút 87, A. F. Elisson vào sân thay S. Skytte bên phía NSI Runavik. Đây là sự điều chỉnh trong những phút cuối khi NSI Runavik đang nắm lợi thế lớn.

90+5' D. Bangaly nhận thẻ vàng cuối trận Phút 90+5', D. Bangaly của Koper nhận thẻ vàng trong những phút cuối trận. Đây là thêm một lần Koper phải nhận án phạt khi đang bị NSI Runavik dẫn trước.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

91' Koper thay người ở phút 91 Phút 91', Koper đưa J. Longonda vào sân thay I. Matondo. Đây là sự điều chỉnh muộn khi Koper đang bị NSI Runavik dẫn 0-2.

99' B. Nolsoe nhận thẻ vàng ở phút 99 Phút 99, B. Nolsoe của NSI Runavik nhận thẻ vàng. Đội khách vẫn duy trì lợi thế 0-2 trước Koper.

101' V. Davidsen nhận thẻ vàng phút 101 Phút 101', V. Davidsen của NSI Runavik nhận thẻ vàng. Đây là thẻ vàng thứ hai liên tiếp dành cho NSI Runavik trong thời gian bù giờ.

101' J. Benjaminsen nhận thẻ vàng ở phút 101 Phút 101, J. Benjaminsen của NSI Runavik nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi.

102' B. Ndiaye rút ngắn cách biệt cho Koper Phút 102, B. Ndiaye thực hiện thành công quả phạt đền, giúp Koper rút ngắn cách biệt xuống 1-2 trước NSI Runavik. Bàn thắng đến muộn thắp lại hy vọng cho Koper trong những phút cuối.

102' T. Amos nhận thẻ vàng ở phút 102 Phút 102, T. Amos của NSI Runavik nhận thẻ vàng. Đây là lời cảnh cáo tiếp theo dành cho đội khách trong những phút bù giờ kéo dài.

103' NSI Runavik thay người ở phút 103 Phút 103, M. Danielsen vào sân thay F. Drinic bên phía NSI Runavik. Sự điều chỉnh đến ngay sau khi Koper rút ngắn tỷ số, trong thời điểm trận đấu đang diễn ra đầy căng thẳng.

106' P. Knudsen nhận thẻ vàng trong hiệp phụ Phút 106', P. Knudsen của NSI Runavik nhận thẻ vàng. Đội khách tiếp tục phải nhận án phạt khi đang dẫn Koper 1-2.

111' G. Agyemang nhận thẻ vàng ở phút 111 Phút 111, G. Agyemang của Koper nhận thẻ vàng. Koper cần giữ sự tỉnh táo trong những phút cuối khi đang nỗ lực bám đuổi NSI Runavik.

115' NSI Runavik thay người ở phút 115 Phút 115, NSI Runavik đưa J. Trondargjogv vào sân thay B. Nolsoe. Đội khách tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong những phút cuối hiệp phụ.

120+2' M. Przybylski nới rộng cách biệt cho NSI Runavik Phút 120+2, M. Przybylski lập công cho NSI Runavik sau đường kiến tạo của V. Davidsen, nâng tỷ số lên 1-3. Bàn thắng muộn giúp NSI Runavik một lần nữa gia tăng cách biệt trước Koper.

120' Loạt luân lưu Hai đội bước vào loạt sút luân lưu.

KT Kết thúc: Koper 1-3 NSI Runavik Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 04:39 31/07/2026

Thông tin trận đấu

Koper sẽ đối đầu NSI Runavik tại Bonifika Stadium trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 01:45 ngày 31/07/2026.

Đây là cuộc so tài có bối cảnh đáng chú ý bởi hai đội từng gặp nhau 2 lần gần nhất và kết quả đang cân bằng. Koper giành 1 chiến thắng, trong khi NSI Runavik cũng có 1 lần đánh bại đối thủ; chưa có trận hòa nào giữa hai đội trong chuỗi đối đầu này.

NSI Runavik cần duy trì sự ổn định

Ba trận gần nhất của NSI Runavik cho thấy đội bóng này trải qua đủ ba trạng thái kết quả: thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Diễn biến đó phản ánh một phong độ chưa hoàn toàn ổn định, nhưng cũng cho thấy NSI Runavik có khả năng tạo ra kết quả tích cực trước khi bước vào chuyến làm khách tại Bonifika Stadium.

Điểm đáng chú ý là NSI Runavik không bước vào trận đấu với chuỗi kết quả chỉ toàn thất bại. Một chiến thắng và một trận hòa trong 3 trận gần nhất có thể mang lại nền tảng cần thiết về sự tự tin, trong khi thất bại còn lại nhắc nhở đội bóng này về yêu cầu duy trì tính nhất quán trong suốt 90 phút.

Thế đối đầu không nghiêng hẳn về Koper

Lợi thế trên giấy tờ của Koper không đủ lớn để tạo ra một kết luận rõ ràng. Trong 2 lần gặp gần nhất, mỗi đội thắng 1 trận và không có trận hòa. Cán cân này cho thấy những cuộc đối đầu giữa Koper và NSI Runavik không hình thành ưu thế tuyệt đối cho bất kỳ bên nào.

Vì vậy, Koper có thể được kỳ vọng sẽ tận dụng lợi thế sân Bonifika Stadium, nhưng đội chủ nhà không thể xem nhẹ khả năng phản ứng của NSI Runavik. Ngược lại, đội khách cần bảo đảm sự chặt chẽ trong cách tiếp cận trận đấu, đặc biệt khi đối thủ có thêm sự hậu thuẫn từ sân nhà.

Cuộc đấu tại khu vực giữa sân

Với dữ liệu hạn chế về đội hình và sơ đồ chiến thuật, chưa thể xác định chính xác cách bố trí nhân sự của hai bên. Tuy nhiên, diễn biến trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào khả năng kiểm soát khu vực giữa sân, tốc độ chuyển trạng thái và mức độ kiên nhẫn trong các đợt tấn công.

Koper cần biến lợi thế sân nhà thành sức ép đủ thường xuyên, thay vì chỉ dựa vào những thời điểm bùng nổ riêng lẻ. Trong khi đó, NSI Runavik có thể ưu tiên giữ cự ly đội hình hợp lý, hạn chế khoảng trống và chờ cơ hội khai thác những thời điểm Koper dâng cao.

Đặc biệt, thế cân bằng trong lịch sử đối đầu khiến những chi tiết nhỏ có thể trở nên quan trọng. Khả năng tổ chức sau khi mất bóng, cách hai đội xử lý các tình huống cố định và sự tập trung ở cuối mỗi đợt lên bóng sẽ là những yếu tố cần theo dõi.

Nhận định Koper vs NSI Runavik

Koper có lợi thế sân nhà, nhưng sự cân bằng trong 2 lần đối đầu gần nhất khiến trận đấu khó được xem là một chiều. NSI Runavik sở hữu phong độ gần đây gồm 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại, qua đó cho thấy đội khách đủ khả năng tạo ra thế trận cạnh tranh nếu duy trì được sự ổn định.

Nhìn chung, Koper sẽ cần chủ động hơn trong việc áp đặt nhịp độ, còn NSI Runavik phải tổ chức phòng ngự kỷ luật và tận dụng tốt các thời cơ chuyển trạng thái. Trận đấu tại Bonifika Stadium vì thế có thể được quyết định bởi sự chính xác trong những thời điểm then chốt, thay vì chênh lệch rõ rệt về phong độ.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Koper · 1 thắng 0 hòa NSI Runavik · 1 thắng Koper 0 - 2 NSI Runavik NR NSI Runavik 0 - 2 Koper KOP

Koper 5 trận gần nhất B H T T T NSI Runavik 5 trận gần nhất T B T H H 3 Trận 1-1-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 4 Thủng lưới